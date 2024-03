Ella pensó que nunca volvería a ver al hombre que conoció en un aeropuerto. Hasta que se reencontraron inesperadamente

(CNN) -- Christian Friese estaba en la sala de llegadas del aeropuerto de Honolulu, Hawai, mirando un gran mapa del aeropuerto.

"Usted está aquí", decía el letrero sobre el mapa.



Christian estaba evaluando la distribución del aeropuerto, pensando adónde tenía que ir a continuación, cuando, por el rabillo del ojo, vio a un hombre con uniforme de Hawaiian Airlines que se dirigía hacia ella.

Entonces, el hombre estaba a su lado: alto, amable y sonriente.

"Disculpe", le preguntó el desconocido, "¿necesita ayuda?".

Christian se volvió para mirarlo bien y se quedó momentáneamente desconcertada.

"Era la perfección", cuenta hoy Christian a CNN Travel. "Sonreía con toda la cara. No podía creer que me estuviera hablando".

Era el verano de 2015 y Christian estaba de vacaciones sola en Hawai. No solía viajar por su cuenta, prefería tener una pandilla de amigas cerca - pero este viaje fue una excepción. El año anterior, la madre de Christian había fallecido repentinamente, y Christian había pasado varios meses tratando de procesar esta pérdida.

"Fue porque mi madre había fallecido cuando pensé: 'Necesito un descanso'", dice Christian.

Así que hizo la maleta, dejó su casa de Portland, Oregon y voló más de cinco horas hasta Honolulu. Desde allí, Christian se disponía a viajar a la isla de Kauai, conocida por sus hermosos acantilados, su extensa selva tropical y sus impresionantes cadenas montañosas.

Pero antes, Christian tenía que averiguar cómo llegar a la puerta de embarque de su vuelo de conexión.

Le explicó esto último al hombre alto y sonriente que estaba a su lado ofreciéndole ayuda.

"Me preguntó qué buscaba, se lo dije y me dijo que podía acompañarme hasta la puerta de embarque", recuerda Christian.

Christian accedió y, mientras se dirigían juntos hacia allí, el desconocido del aeropuerto se presentó como Aaron.

Aaron Malulo, auxiliar de vuelo de Hawaiian Airlines en la Isla Grande, había trabajado en el vuelo de Christian desde Portland, pero ninguno de los dos se había visto a bordo.

La primera vez que Aaron se fijó en Christian fue cuando ella estaba junto al mapa del aeropuerto, un poco perdida.

"Pensé que era linda", cuenta Aaron hoy a CNN Travel. "Y pensé que probablemente podría ayudarla, porque estoy en ese aeropuerto todos los días, así que mis posibilidades de poder ofrecerle ayuda eran muy altas".

La puerta de Christian resultó estar bastante lejos, y tardó unos 10 minutos en llegar andando. Pero Christian y Aaron apenas se dieron cuenta de la distancia ni del tiempo que pasaba: estuvieron absortos en la conversación durante todo el camino.

"Tuvimos una conversación muy fácil y natural", dice Aaron.

Mientras caminaban con sus maletas de ruedas a cuestas, Christian explicó que había vivido en Hawai de niña, pues su padre había estado destinado allí en el ejército estadounidense. Aaron, que era de la Isla Grande, pero conocía Kauai bastante bien, le dio a Christian sus consejos sobre las mejores cosas que ver y hacer allí.

"Charlamos mientras nos dirigíamos a la puerta", recuerda Christian. "Y cuando llegamos, nos dimos la mano. Sólo nos conocíamos por el nombre de pila. Así que se limitó a decir: 'Que tengas un buen cumpleaños. Encantado de conocerte".

A Christian le pareció un detalle: ella le había dicho de pasada que al día siguiente era su cumpleaños.

"Que tengas una buena vida", respondió ella, solo medio en broma.

Mientras Aaron se alejaba, por su mente pasó brevemente la idea de que tal vez debería haberle pedido a Christian sus datos de contacto, pero lo descartó rápidamente.

"Me fui apreciando el momento, en lugar de preguntarme si debería haber hecho algo más", dice.

Y mientras Christian se dirigía a su vuelo de conexión, el mismo pensamiento cruzó su mente.

"Creo que estaba absorta en nuestra conversación y la estaba pasando tan bien que ni siquiera pensé en preguntarle el apellido", dice Christian. "Y tampoco me fijé en si estaba casado".

Christian no pensó que volvería a ver a Aaron: le dijo que no tenía previsto trabajar en su vuelo de vuelta la semana siguiente, así que no estaba claro cómo volverían a cruzarse sus caminos.

Pero después de pensar brevemente en el arrepentimiento, Christian volvió a centrarse en su próximo vuelo y en las vacaciones que le esperaban.

Decidió ver la interacción como una buena señal de lo que estaba por venir: un momento inesperado de frivolidad, emoción y amabilidad que daba el pistoletazo de salida a su viaje, el comienzo de un nuevo capítulo.

Reunidos en un avión

Christian pasó los días siguientes disfrutando de Kauai. Mientras se relajaba en playas de arena, nadaba, hacía senderismo y comía bien, reflexionaba sobre su madre, sobre su relación cercana, sobre su infancia en Hawai.

"También esparcí sus cenizas mientras estaba allí", dice Christian. "Fue catártico para mí, un pequeño retiro para mí misma".

De vez en cuando, Christian pensaba en el desconocido del aeropuerto; seguía agradecida por su amabilidad y seguía todos sus consejos sobre Kauai.

Después, llegó el momento de volver a casa. Tomó un vuelo a primera hora de la mañana de Kauai a Oahu. En el aeropuerto de Honolulú, apenas tuvo tiempo de desayunar un bocadillo antes de tomar el vuelo de conexión a Portland.

Mientras caminaba por el puente para embarcar en su vuelo, quitándose las migas de la ropa, Christian lo vio enseguida: Aaron, de pie al final de la pasarela, justo delante del avión, saludando a los pasajeros que embarcaban.

Christian no lo podía creer. Primero se sorprendió, luego la inundó la felicidad. Y luego se arrepintió del bocadillo del desayuno y de su atuendo informal de avión.

"Recuerdo que pensé: 'Si hubiera sabido que iba a estar allí, habría ido más guapa, me habría lavado los dientes'", dice Christian, riendo. "No me lo esperaba".

Cuando Christian se acercó al avión, Aaron la vio. Sonrió: la sonrisa que había conquistado a Christian en su primer encuentro, la sonrisa que le iluminaba toda la cara.

Era cierto, Aaron no tenía que trabajar ese día. Pero la noche anterior, su sistema de trabajo había avisado de que se necesitaba un auxiliar para el vuelo de ese día de Honolulú a Portland. Alguien se había dado de baja y otra persona tenía que hacer el turno.

Cuando Aaron vio la notificación, pensó inmediatamente en Christian.

"Recordé que era el día en que había dicho que volaba de vuelta", recuerda Aaron. "Y pensé: 'Sabes, tuvimos una conversación tan agradable la primera vez. Quiero volver a verla'. Así que tomé ese viaje, ese turno, y así fue como me subí a su vuelo".

Mientras Christian bajaba por el puente, se preguntaba qué debía decirle a Aaron cuando le llegara el turno de embarcar. Al final, se limitó a saludar y él le devolvió el saludo, pero era evidente que ambos se alegraban de verse.

Durante las cinco horas y media que duró el vuelo, Aaron se acercó una y otra vez a saludar, a comprobar cómo le iba a Christian y a charlar un poco sobre su estancia en Kauai.

Mientras tanto, Christian, que había planeado dormir durante el vuelo, no cerró los ojos ni una sola vez.

"Me quedé mirándol, mientras paseaba por la cabina", recuerda Christian. Era obvio que Aaron era popular entre sus compañeros. Algunos pasajeros habituales de la ruta le tuteaban. A Christian esto le encantó. Ya le caía bien, ahora aún más.

"Y todo el tiempo me preguntaba si había sido intencionado o no, que hubiera acabado en mi vuelo, porque él no lo decía. Y todo el tiempo pensaba: '¿Qué está pasando?'".

Aaron quería hablar con Christian, charlar como es debido durante el vuelo. Pero no era el lugar adecuado. Estaba trabajando, para empezar, y además "es incómodo estar de pie y que una persona esté sentada y mantener una conversación importante", dice.

Se dio cuenta de que el viaje en avión solo podía ser "un lugar para ponerse en contacto y asegurarse de que ella estaba bien".

Cuando el vuelo se preparaba para aterrizar en Portland, Christian decidió ser firme: tanto si Aaron estaba en el vuelo gracias a sus propios actos como si era cosa del destino, ella no quería que pasara otro encuentro entre ellos sin que intercambiaran sus datos de contacto.

Así que sacó una tarjeta de visita del bolso. En el anverso estaban sus datos de contacto, incluidos los de su trabajo como agente inmobiliaria en Portland. En el reverso, Christian garabateó un mensaje:

"Gracias por cuidarme tan bien", escribió. "Ha sido un placer volver a verte".

Cuando Christian bajó del avión, se despidió de Aaron, le miró a los ojos y le pasó la tarjeta.

Para Aaron, esto fue una "gran señal".

"No tenía ningún plan", dice, "así que me alegro de que ella tomara la iniciativa de seguir adelante dándome su información de contacto".

Más tarde, al salir del trabajo, Aaron envió un mensaje a Christian: "Esperaba que volvieras a estar en mi vuelo", escribió.

Un reencuentro futbolístico

A partir de ahí, Aaron y Christian se enviaron algunos mensajes de texto, pero la conversación llegó a un punto muerto. Aaron estaba ocupado volando. Christian ya no estaba en la oficina y había vuelto a su trabajo diario, ocupada vendiendo propiedades inmobiliarias en Oregon.

Entonces, una noche, Aaron buscó a Christian en Internet: la página web de su empresa aparecía en la tarjeta que ella le había dado.

"Y en su biografía mencionaba que había estudiado en la Universidad Estatal de Oregon", recuerda Aaron. "Yo también estudié en Oregon, pero en otra época. Así que decidí enviarle un mensaje y decirle que teníamos eso en común".

Dio la casualidad de que el mensaje de Aaron llegó mientras Christian estaba en una reunión de ánimo en Oregon State. Se quedó mirando el mensaje con incredulidad: el hecho de que ella y el desconocido que había conocido en el aeropuerto de Hawai fueran antiguos alumnos de Oregon State parecía una enorme coincidencia. Le contestó inmediatamente.

"Estoy literalmente en un acto de animación de Oregon State ahora mismo", respondió Christian. "Y tengo entradas para el partido de los Beavers contra Michigan de la semana que viene".

Los Beavers, el equipo de fútbol americano de Oregon State, jugaban contra la Universidad de Michigan en el campo de Michigan. Christian había planeado ir con un viejo amigo de la universidad, pero éste lo canceló en el último momento. Al principio, Christian se sintió decepcionado, pero ahora, por casualidad, le preguntó a Aaron si quería ir al partido con ella.

"Si ella no se hubiera echado atrás, nunca le habría invitado", dice Christian hoy. "Pero tenía las entradas para el partido. Y tenía el hotel reservado. Y le dije: 'Oh, ¿eres un Beaver? Voy a ir al partido. ¿Quieres que nos veamos allí? Y me dijo que sí".

Una semana después, Christian y Aaron llegaron a Ann Arbor, Michigan. Aaron voló toda la noche para llegar desde Hawai. Durante el viaje, se sintió "nervioso".

"Pero estaba preparado para una nueva oportunidad y solo intentaba ver qué pasaría después, y mantenerlo vivo", dice Aaron. "Pensé que ver un partido de fútbol sería divertido, y una buena manera de volver a verla".

"Yo también estaba nervioso", dice Christian. Sus mensajes de texto habían sido divertidos, pero breves. No habían hablado por teléfono ni por video. Durante el vuelo, Christian pensó que aún no sabía mucho sobre Aaron, más allá de lo que había aprendido en los 10 minutos de conversación en el aeropuerto.

"No tenía presencia en las redes sociales, no podía buscarlo ni nada, porque no las utiliza", dice. "Pero los dos íbamos con muchas ganas desde la última vez que nos vimos, que fue unas tres semanas antes en el aeropuerto. Fue emocionante".

Y en cuanto se reencontraron, los nervios de Christian y Aaron desaparecieron. Volvió la conexión fácil que habían sentido en el aeropuerto, sin esfuerzo.

El partido "fue un fiasco", como dice Aaron: Oregon State perdió. Pero la falta de interés del partido dio a Aaron y Christian mucho tiempo para conectar.

"Hablamos mucho de nuestras vidas", dice Aaron.

"Perdimos el partido", dice Christian. "Pero ganamos en el amor".

Durante el resto del fin de semana en Ann Arbor, Christian y Aaron pasearon de un lado a otro, charlando.

"No teníamos coche de alquiler, así que íbamos andando a todas partes de la pequeña ciudad, a por comida, a ver el partido. Así que siempre teníamos tiempo para hablar", dice Aaron.

"Recuerdo que pensaba que era divertido viajar con él", recuerda Christian. "Y los dos estábamos en situaciones similares: sin hijos, sin habernos casado antes. Así que estuvimos hablando de la vida y del estado de Oregon hasta muy tarde. Es fácil estar con él. Me encanta el fútbol universitario, y a él también. Y siempre había querido que alguien compartiera eso conmigo".

Muy pronto llegó el domingo y Christian y Aaron viajaron juntos al aeropuerto para embarcar en vuelos separados: Aaron de vuelta a Hawai y Christian de vuelta a Oregon.

"Nos separamos en el aeropuerto", recuerda Aaron. "Me subí al tren del aeropuerto, uno de los pequeños trenes de la terminal. Y ahí se acabó nuestro divertido fin de semana".

Mientras se despedían, Christian comenzó a llorar.

"Él estaba subiendo al tren en una dirección, yo al otro y así nos separamos, un poco dramáticamente", dice. "Recuerdo que lloré y pensé: '¿Por qué estoy llorando? Pero fue un fin de semana muy, muy agradable".

Christian califica los pocos días con Aaron en Michigan de "ligeros y perfectos". Quería aferrarse a la sensación que tenía cuando estaba con él, pero no estaba segura de lo que le deparaba el futuro.

"Pensé que tal vez ésta fuera solo nuestra pequeña temporada: ese único fin de semana realmente divertido".

Pero aunque no se prometieron volver a verse, una vez de vuelta en sus respectivos hogares, Christian y Aaron "mantuvieron el contacto de forma natural".

Al poco tiempo, Aaron estaba visitando a Christian en Portland. Y pronto se quedó con ella cada vez que hacía escala en la ciudad.

Ese otoño, Aaron y Christian fueron a varios partidos más de fútbol americano del estado de Oregon, y se encontraron en Arizona, California y Washington.

El hecho de que Aaron viajara por todo EE.UU. como parte de su trabajo además de la flexibilidad laboral que le ofrecía el puesto de agente inmobiliario de Christian, hizo que los encuentros fueran relativamente sencillos. Aaron y Christian pudieron conocerse poco a poco a lo largo de una serie de visitas.

"No creo que habláramos específicamente de cómo iba a funcionar. Creo que simplemente empezamos a hacer que funcionara para nosotros", dice Aaron. "Y lo que recuerdo es que cada vez pasábamos más tiempo juntos".

"No teníamos una etiqueta en la relación", dice Christian. "Pero se lo conté a todo el mundo, les enseñé fotos nuestras, y se alegraron mucho por mí".

Comprometiéndose el uno con el otro

Durante los dos años siguientes, Christian y Aaron "simplemente se divirtieron mucho, viajando juntos de un lado a otro", como recuerda Christian.

Luego, en 2017, compraron juntos una casa en Portland. Decidieron que Aaron se establecería con Christian en Portland, y él podría seguir trabajando para Hawaiian Airlines y volar de ida y vuelta desde Hawai siempre que fuera necesario.

Entonces, esa Navidad, Aaron le propuso matrimonio a Christian mientras estaban en la cocina de su nuevo hogar.

"Sabía que la cocina era el lugar perfecto, solos nosotros y nuestro gato; él era nuestro testigo", dice Aaron.

Hubo "muchos llantos, muchas risas", dice.

"Me quedé muy sorprendido. Y me sentí muy feliz", dice Christian. Ella y Aaron habían hablado de casarse, pero no esperaba una pedida de mano ese día. Fue algo discreto, íntimo y perfecto.

Aaron preparó su iPad para grabar el momento, pero el video no funcionó: la grabación se cortó justo antes de la petición.

Pero recuerdo que pensé: "Esto hace que este momento sea nuestro", dice Aaron. "Así que es más especial".

Al año siguiente, Aaron y Christian se casaron en Hawai, en la isla de Oahu, no muy lejos de donde se habían conocido en el aeropuerto.

"El tema era 'el amor está en el aire'", dice Christian, que adoptó el apellido de Aaron cuando se casó, convirtiéndose en Christian Maluo. "Fue una boda vintage con temática de viajes".

Antes de la boda, la pareja organizó una sesión de fotos en el aeropuerto de Honolulu.

"Nos tomamos fotos en todos los sitios por los que habíamos paseado aquella primera vez que nos conocimos", recuerda Christian. "Como nuestra historia giraba tanto en torno a vuelos y aeropuertos, me pareció perfecto celebrar una boda con temática de viajes".

La decoración de la boda también incorporó el tema de los viajes, con aviones y banderas del mundo colgando del techo.

"Todas las piezas encajarán"

Actualmente, Christian y Aaron viven juntos en Portland, Oregon con su hijo Cruz, que acaba de cumplir un año.

Cuando se casaron, Christian y Aaron sabían que querían tener hijos, pero Cruz tardó en llegar.

Christian llama a su hijo "un milagro".

"Creo que algo que nos pasa es que el momento oportuno jugó un papel muy importante en todo momento", dice. "Y lo mismo con Cruz: lo estábamos esperando, y tardó mucho, y luego pareció llegar en el momento perfecto".

Christian y Aaron siguen siendo ávidos aficionados al fútbol americano de Oregon State: a menudo asisten a los partidos en casa y de vez en cuando también viajan a los partidos fuera, con su hijo.

"Va a todos los partidos con nosotros, lleva unos pequeños auriculares para mitigar el sonido", dice Christian, que sospecha que Cruz se parecerá a sus padres en lo que se refiere al amor por los viajes.

"Esperamos poder llevarlo a más sitios juntos", dice.

Hoy, cuando Christian está animando a Oregon State, con los brazos alrededor de Aaron y abrazando a Cruz, a veces se emociona pensando en cómo todo esto sucedió "solo porque salí a pasear con un desconocido en un aeropuerto".

Dice que reflexionar sobre el encuentro con Aaron en el aeropuerto de Honolulu, tras la muerte de su madre, le recuerda que a veces "todas las piezas encajan en su sitio, si dejas que lo hagan y no fuerzas nada, simplemente dejas que las cosas salgan delante de ti. Y puede ser una historia hermosa. Simplemente fue diferente de lo que esperabas".

Aaron dice que aquel día en el aeropuerto, Christian y él eran "dos personas que intentaban seguir adelante y encontrar lo que estaban buscando".

Christian está de acuerdo.

"Conocer a Aaron era exactamente lo que mi corazón y mi alma necesitaban después de un año tan duro. Y creo que fue simplemente mi vida desvelándose", dice.