Guerra entre Israel y Hamas en vivo: noticias, liberación de rehenes y más

El Ministerio de Sanidad de Gaza dice que 37 personas murieron en un ataque contra un bloque de viviendas en el centro de Gaza

El Ministerio de Sanidad de Gaza afirma que 37 personas murieron en un ataque aéreo israelí contra un bloque de viviendas en el centro de Gaza este viernes por la noche.

Según el Ministerio, entre los fallecidos había niños y mujeres embarazadas.

La Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno dirigido por Hamas dijo que el ataque tuvo como objetivo un bloque al oeste del campamento de Nuseirat.

CNN no puede verificar el número de víctimas, pero un video del lugar de los hechos mostraba a los equipos de ambulancias cargando cadáveres envueltos en mantas, así como grandes destrozos.

Otro video mostraba el funeral de muchas de las víctimas a primera hora de este sábado.

CNN también obtuvo un video de los muertos y heridos que eran trasladados al hospital de los Mártires de Al Aqsa, incluidos los cadáveres de varios niños.

Dos personas dijeron que los residentes habían recibido avisos telefónicos de las Fuerzas de Defensa de Israel advirtiéndoles que evacuaran el edificio en 15 minutos.

Subhi Baraka dijo a CNN: "Nos llamaron y nos pidieron que evacuáramos, y evacuamos la zona y regresamos... y como pueden ver es como un terremoto de toda una manzana".

Baraka añadió: "No puedes encontrar nada para comer y luego toda la destrucción sobre tu cabeza, todo un barrio residencial destruido. Pasamos la noche en la calle con las mujeres y los niños".

Un joven que vive en el barrio, Abdallah Maghbara, dijo a CNN: "Rezaba y me iba cuando mis hermanos me llamaron y me dijeron que [los israelíes] amenazaban las casas de alrededor y amenazaban la casa de mi tío, así que vine corriendo a ver qué estaba pasando".

Maghbara dijo que los israelíes habían advertido a la gente que "desalojaran toda la manzana en 15 minutos y... que desalojaran las 10 casas que rodean la casa de Nani Abu Baraka". Dijo que la gente había huido sin nada.

"Nos volvieron a llamar a los 15 minutos y nos dijeron que no querían ver a nadie en la calle. Estábamos en lo alto de la calle por si pasaba algo", dijo Maghbara. "De repente, dos misiles cayeron sobre toda la manzana y destruyeron por completo siete edificios, no se salvó nada".

CNN se ha puesto en contacto con las Fuerzas de Defensa de Israel para que comenten el ataque. La zona de Nuseirat ha sido escenario de múltiples ataques en los últimos días. Las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron este sábado un video de un ataque de este viernes, en el que se decía que "se recibió información de inteligencia sobre el atrincheramiento de varios terroristas de Hamas en una infraestructura terrorista en la zona". Las FDI dirigieron un avión para atacar a los terroristas".

En otros lugares de Gaza, la Dirección de Defensa Civil dijo que cinco personas habían muerto al ser alcanzada una casa al este de la ciudad de Gaza (en Al Tuffah), y que varias personas seguían bajo los escombros.

La agencia de noticias oficial palestina WAFA también informó de que un edificio de siete plantas cerca del hospital Al Shifa, en el norte de Gaza, fue alcanzado por ataques aéreos, causando un número indeterminado de víctimas. La CNN también ha pedido a las FDI que comenten este ataque.