Petro plantea convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia si sus reformas sociales no salen adelante

Gustavo Petro (Crédito: Ken Ishii - Pool/Getty Images)

(CNN Español) -- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó este viernes en Cali convocar a una Asamblea Nacional Constituyente si no se aprueban las reformas sociales que propone su Gobierno.

“Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar, no es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia”, argumentó.

“Por tanto, si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, Colombia no se tiene que arrodillar”, insistió.

Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, asumió el poder en 2022 tras ganar las elecciones de ese año en segunda vuelta. El Gobierno busca impulsar grandes reformas en materia de salud y de pensiones, pero hasta ahora se ha encontrado con el rechazo de la oposición en el Congreso.

El anuncio de Petro ha desatado todo tipo de reacciones políticas y de opinión. "La inestabilidad Constitucional, la inseguridad jurídica, impiden echar raíces sólidas de progreso. Los ajustes, sean Constitucionales, legales, administrativos, que son la savia vital de la democracia, no pueden ser remplazados por el ultimátum de imposición o destrucción", sostuvo el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de X, antes Twitter.

publicidad

Antonio Navarro, exconstituyente y excompañero del presidente Petro en el desmovilizado grupo guerrillero M-19, también se manifestó sobre la propuesta y afirmó: "No luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos".

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López se sumó a las opiniones. "En democracia protegeremos la Constitución del 91, que sí fue fruto de un acuerdo nacional y ciudadano. Petro no tiene mayorías ni para aprobar una Ley ordinaria mucho menos para convocar una Constituyente. Él lo sabe, pero lo dice para sembrar caos, división y polarización que son las herramientas con las que maniobrará el periodo que le queda", sostuvo López en su cuenta en X.

En la Constitución de 1991 quedaron fijadas las reglas de juego para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. "El Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral.

La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones", reza el artículo 376.

El último censo electoral estableció que en Colombia 40.292.068 personas están habilitadas para votar. Para aprobar la realización de una asamblea nacional constituyente al menos una tercera parte de esos votantes deberían dar su voto afirmativo en las urnas.

Con información de Fernando Ramos.