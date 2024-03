Ucrania hace un llamamiento a los ciudadanos bajo ocupación rusa para que ignoren las 'pseudo elecciones' de Putin

¿Por qué Putin está llamando a la gente a votar en elecciones de Rusia? 6:06

(CNN) -- El gobierno de Ucrania instó a los ciudadanos que viven en territorios ocupados por Rusia a dar la espalda a lo que llaman las pseudo-elecciones de Moscú, que culminan este domingo y se asume ampliamente que verán a Vladimir Putin regresar como presidente por seis años más.

Para Kiev y sus aliados internacionales, el ejercicio de votación se ve, entre otras cosas, como un intento adicional de Rusia de dar la apariencia de legitimidad a su control sobre el territorio ucraniano que posee.

"Los ciudadanos ucranianos deben evitar participar en esta farsa en todas las formas posibles", dijo la ministra de gobierno Iryna Vereshchuk, lo que significaba que nadie debería ayudar a organizar la votación, hacer campaña, votar o actuar como observador de las elecciones, dijo el gobierno en un comunicado.

"No participen en colaboración, no ayuden a los ocupantes a celebrar elecciones falsas", añadió Vereshchuk, advirtiendo que quienes lo hicieran voluntariamente estaban violando la ley ucraniana, aunque la participación forzada no era ilegal.

La votación en persona estuvo en marcha desde este viernes, pero se espera que este domingo se abran el mayor número de colegios electorales en Crimea, así como en aquellas partes de las regiones de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk y Luhansk que también están bajo ocupación rusa.

En una indicación de la importancia que Moscú concede a la óptica, la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti publicó un informe este sábado en su canal Telegram que pretendía mostrar un equipo electoral móvil estableciéndose en Avdiivka, una ciudad capturada por las fuerzas rusas el mes pasado en una importante ganancia territorial.

“Nuestro equipo se desplaza para dar a los habitantes de Avdiivka la oportunidad de votar en las elecciones presidenciales. Tenemos todo lo necesario para votar: papeletas, una urna, una pantalla”, dice un hombre llamado Danil, descrito como jefe de la comisión electoral, con un pañuelo alrededor del rostro que oculta su identidad.

Mientras se muestra a varias personas votando, una mujer, que dice ser cristiana ortodoxa de la Iglesia rusa, expresa su gratitud.

“Hemos estado esperando esto. Estoy muy contento. Muchas gracias por venir a nosotros”, dice.

Los canales rusos de Telegram han mostrado otros equipos electorales móviles en los territorios ocupados, incluidos algunos que parecen mostrar claramente a soldados rusos acompañando a los funcionarios electorales mientras van de casa en casa.

Un video de Luhansk muestra a una anciana dentro de su apartamento llenando un documento electoral y colocándolo en la urna, mientras un hombre vestido con uniforme militar está de pie junto a ella con un rifle colgado del pecho.

Los funcionarios ucranianos dicen que tácticas de intimidación como esa son comunes y tienen como objetivo obligar a la gente a dar su voto a Putin.

Por su parte, funcionarios instalados por Rusia en los territorios ocupados informaron de varias explosiones cerca de los colegios electorales este sábado, de las cuales Ucrania pareció reconocer al menos algunas.

Vladimir Rogov, miembro de la administración civil-militar en la ocupada Zaporizhzhia, dijo que un artefacto explosivo improvisado había sido detonado afuera de un edificio que se utilizaría para votar en la ciudad portuaria de Berdiansk. Una pared resultó dañada pero no hubo víctimas, escribió en Telegram.

En respuesta, un funcionario ucraniano escribió irónicamente en las redes sociales: "Hay mucho ruido en Berdiansk... parece que hubo un incidente desagradable". Más tarde, el mismo funcionario ucraniano informó que los lugareños habían escuchado una segunda explosión en la ciudad, también afuera de un edificio previsto para su uso como colegio electoral.

Por otra parte, Vladimir Saldo, el jefe instalado por Rusia en la ocupada Kherson, informó que una mujer de 50 años había sido asesinada por un ataque con drones en la ciudad de Kakhovka, que se encuentra en el río Dniéper. Saldo afirmó que el ataque fue un “intento de desestabilizar la situación en la localidad durante la votación”.

Este viernes acusó a Ucrania de bombardear un edificio en otro lugar de Kakhovka donde se llevaba a cabo la votación. No hubo víctimas por ese ataque, dijo.

Los funcionarios electorales de Rusia estuvieron publicando actualizaciones sobre lo que dicen es la participación en las distintas regiones. En la zona ocupada de Kherson, la cifra a las 17.30 horas del sábado era del 77,7%, mientras que en la ocupada Donetsk la cifra poco después de las 21.00 horas del sábado era del 86,5%.

Ucrania dice que Moscú fabricará los resultados finales e insiste en que la mayoría de las personas que viven bajo la ocupación rusa eligen no participar en las elecciones.