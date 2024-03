Elon Musk habla sobre su uso de ketamina recetada y dice que los inversores estarían interesados en que "siga tomándola"

OpenAI divulga emails de Elon Musk 1:40

(CNN) -- Elon Musk dijo que “casi siempre” está sobrio durante sus sesiones de publicación nocturnas (o, en algunos casos, muy temprano en la mañana) en su plataforma de redes sociales, X.

El comentario del multimillonario CEO de Tesla se hizo en una entrevista con el periodista Don Lemon, durante la cual Musk habló sobre su uso de ketamina como medicamento. Musk, conocido por su comportamiento a menudo errático, se ha enfrentado a un escrutinio tras informes recientes sobre su presunto uso de drogas y el posible impacto en sus empresas.

"Hay momentos en los que tengo una especie de... estado químico negativo en mi cerebro, como depresión, supongo, o depresión que no está relacionada con ninguna noticia negativa, y la ketamina es útil para salir del estado de ánimo negativo", le dijo Musk a Lemon. Musk agregó que tiene una receta para el medicamento de "un médico real" y usa "una pequeña cantidad una vez cada dos semanas o algo así".

Si bien Musk asegura que no bebe y que no “sabe fumar marihuana”, no especificó si estaba hablando de ketamina u otra sustancia cuando dijo que “casi siempre” está sobrio cuando publica a altas horas de la noche.

Musk publicó anteriormente en X sobre su uso recetado de ketamina, un medicamento que se usa principalmente en hospitales como anestésico pero que se explora cada vez más como un tratamiento potencial para la depresión, la ansiedad y otras afecciones de salud mental. Los comentarios de Musk ofrecen una mayor comprensión del uso de la droga por parte de una de las personas más ricas y poderosas del mundo.

Musk negó haber abusado del medicamento y dijo que “si usas demasiada ketamina, realmente no podrás hacer el trabajo. Tengo mucho trabajo, normalmente trabajo jornadas de 16 horas... así que realmente no tengo una situación en la que no pueda estar mentalmente agudo durante un período prolongado de tiempo”.

Musk dijo que cree que su depresión es genética y agregó que no cree que su uso de ketamina afecte a sus empresas o sus contratos gubernamentales.

"Desde el punto de vista de Wall Street, lo que importa es la ejecución", comentó. “¿Están generando valor para los inversores? Tesla vale aproximadamente tanto como el resto de la industria automovilística combinada... así que desde el punto de vista de un inversor, si hay algo que estoy tomando, debería seguir haciéndolo”.

La extensa entrevista de 90 minutos entre Musk y Lemon, que inició una disputa entre los dos hombres y resultó en el final de un acuerdo planeado para que X le pagara a Lemon para publicar su nuevo programa de transmisión en la plataforma, cubrió mucho más que el uso de ketamina por parte de Musk, e incluyó las críticas de Musk a los programas de diversidad, equidad e inclusión y la demanda de la Cybertruck de Tesla.

Anunciantes en X

Musk también habló sobre el estado del negocio publicitario principal en X, que ha sufrido desde que el multimillonario adquirió la compañía antes conocida como Twitter debido a un aumento en el contenido controvertido y de odio en la plataforma. Musk dijo anteriormente que los anunciantes que abandonaron X por preocupaciones sobre el contenido antisemita podrían "irse a la mier**" y los acusó de matar a la empresa.

En la entrevista con Lemon, Musk dijo que casi todos los anunciantes de la compañía han regresado y "es una lista muy corta de anunciantes que no regresan a la plataforma, y nuestros ingresos por publicidad aumentan rápidamente y nuestros ingresos por suscripciones aumentan rápidamente y me siento muy optimista sobre el futuro de la plataforma X”. Pese a eso, el multimillonario no parecía interesado en ajustar las políticas de X para apaciguar a los anunciantes que abandonaron el sitio.

“Puedes elegir dónde quieres tu publicidad, junto a qué quieres que aparezca tu anunciante, pero no puedes insistir en la censura de toda la plataforma”, dijo. "Si insistes en censurar toda la plataforma, incluso cuando tu publicidad no aparece, entonces obviamente no los querremos como anunciantes".