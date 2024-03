Comienzan los pedidos en línea de la primera píldora anticonceptiva de venta libre en EE.UU.

Pastilla anticonceptiva disponible sin receta en EE.UU. 1:20

(CNN) -- Ya está en marcha el lanzamiento de Opill, la primera píldora anticonceptiva de venta libre aprobada en Estados Unidos, y las ventas en línea comenzaron este lunes por la mañana.

Desde este lunes, los consumidores tuvieron la posibilidad de empezar a ordenar Opill a través de internet y los pedidos se completarán en uno o dos días, dijo en un correo electrónico Sara Young, vicepresidenta sénior y directora de consumidores de Perrigo. Hasta el momento, el producto estará disponible en Opill.com y Amazon.

"Debido a que la privacidad es importante para Perrigo, los pedidos de Opill se enviarán en cajas sencillas y sin marca", escribió Young.

Opill tiene un precio minorista sugerido de US$ 19,99 por un suministro de un mes, US$ 49,99 por un suministro de tres meses, y en Opill.com, un suministro de seis meses estará disponible por US$ 89,99.

A principios de este mes, las primeras partidas de Opill se enviaron a distribuidores, droguerías y farmacias importantes, pero a medida que esos encargos avanzan por el proceso de distribución, pueden pasar días o semanas antes de que los clientes puedan tener en sus manos el producto.

publicidad

Ese cronograma incluye los envíos que llegan a los sitios de distribución y luego se entregan a los minoristas, y luego los minoristas empaquetan el producto para pedidos en línea o lo colocan en los estantes de las tiendas.

Algunas farmacias minoristas importantes, como CVS y Walgreens, han dicho que ofrecerán Opill una vez que reciban sus envíos.

"Opill estará disponible en CVS.com y a través de la aplicación CVS Pharmacy a finales de marzo", escribió el portavoz Matt Blanchette en un correo electrónico. "A principios de abril, más de 7.500 tiendas CVS Pharmacy ofrecerán Opill y, para mayor privacidad y conveniencia, los clientes podrán elegir la entrega el mismo día o comprar en línea y recoger en la tienda".

Aprueban primera pastilla anticonceptiva sin receta médica 1:05

Quienes se beneficiarán más

El acceso en línea a Opill beneficiará a las mujeres que viven en áreas rurales remotas o que tal vez no tengan acceso a transporte para viajar a las tiendas que lo venden, dijo la Dra. Anne-Marie Amies Oelschlager, profesora de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, que se especializa en la atención de adolescentes.

"La población más grande que se beneficiará de esto es aquella que, en primer lugar, tiene acceso limitado a la anticoncepción. Hay muchas personas en nuestro país que viven en lo que llamaríamos desiertos anticonceptivos, y estas son áreas donde tienen acceso limitado o nulo a un proveedor de atención de salud reproductiva, lo que significa que tendrían que conducir muy lejos para poder tener acceso a un proveedor, o es posible que no tengan acceso a una farmacia cercana", dijo Oelschlager.

"En particular, esto puede afectar a los adolescentes que a menudo dependen de un adulto para que les proporcione el transporte o los recursos para poder acudir a un proveedor, y esto les permite también acceder a los anticonceptivos con más privacidad", dijo. "De manera similar, las personas que pueden estar en una situación de violencia doméstica en la que puede haber un componente de sabotaje anticonceptivo, donde alguien les impide usar anticonceptivos o altera sus métodos anticonceptivos, de esta manera, pueden acceder a los anticonceptivos sin el conocimiento de otra persona".

Cuantas más vías a través de las cuales las personas puedan acceder a la anticoncepción (ya sea sin receta en una tienda o en línea) más control podrán tener sobre su salud reproductiva y sus opciones, dijo Megan Kavanaugh, científica investigadora principal del Instituto Guttmacher, un organización sin fines de lucro que ha estado siguiendo el lanzamiento de Opill.

"Tener opciones en línea para personas que conocen mucho la tecnología y se sienten cómodas navegando en el entorno en línea, algo que sabemos que los más jóvenes hacen mejor de todos modos, es una gran opción", dijo Kavanaugh.

"Por supuesto, también es muy importante tener farmacias y ubicaciones físicas donde otras personas que necesitan superar la barrera de los requisitos de prescripción puedan obtener esa opción de venta libre y tal vez incluso interactuar con un farmacéutico si así lo desean", agregó. "No es necesario que hagan eso, pero es fantástico tener tantas opciones disponibles para las personas".

El año pasado, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó Opill para su uso sin receta y sin límite de edad, los expertos en salud pública aplaudieron la medida como un hito para la expansión del acceso a la anticoncepción en Estados Unidos. Sin embargo, ahora que ha comenzado el lanzamiento, existe cierta preocupación de que los estados puedan imponer restricciones a ese acceso.

"Vivimos en una época en la que, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las personas y la capacidad de las personas para alcanzar sus objetivos reproductivos y perseguir sus libertades reproductivas está politizado", dijo Kavanaugh.

Ningún estado ha hecho tales propuestas o acciones para restringir el acceso a Opill, pero la preocupación surge de la decisión Dobbs de la Corte Suprema de EE.UU. en 2022, que revocó Roe vs. Wade y anuló el derecho constitucional al aborto.

"Estamos preocupados por el acceso a todas las formas de atención de salud sexual y reproductiva. Entonces, por supuesto, la decisión Dobbs afectó directamente el acceso al aborto, pero hemos visto evidencia de que se ha filtrado e impactado la atención de la salud sexual y reproductiva y la atención anticonceptiva", dijo Kavanaugh, quien testificó en una audiencia pública de la FDA el año pasado en apoyo de aprobar Opill sin restricción de edad.

"Es un gran hito que Opill esté disponible sin receta", dijo. "Y creo que realmente deberíamos celebrar el hito, y deberíamos situarlo en esta trayectoria de querer avanzar siempre hacia un mayor acceso para todas las personas".

Al considerar el debate sobre el acceso al aborto en Estados Unidos, Oelschlager dijo que "si la gente realmente quiere disminuir los embarazos no deseados – y al disminuir los embarazos no deseados, disminuir el aborto – deberían apoyar un mayor acceso a la anticoncepción".

La posible politización de Opill

Debido a que la FDA aprobó Opill sin restricción de edad, las personas que han comenzado a menstruar y las que están pasando por la perimenopausia pueden comprarlo, dijo este mes la Dra. Leana Wen, médica de urgencias y profesora asociada adjunta de la Universidad George Washington. En su función anterior como comisionada de Salud de Baltimore, supervisó las clínicas de salud reproductiva administradas por la ciudad.

"Las personas que desean un método anticonceptivo pero no pueden consultar a un médico de atención primaria, ginecólogo u otro proveedor que pueda recetar píldoras anticonceptivas deben considerar la opción Opill", dijo.

Algunos estados pueden intentar imponer restricciones de edad a Opill, dijo en un correo electrónico la Dra. Vineeta Gupta, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Network for Public Health Law.

Existen restricciones de edad para ciertos medicamentos estado por estado en otros contextos, como los medicamentos de venta libre que contienen el supresor de la tos dextrometorfano, dijo Gupta, quien escribió una publicación de blog sobre este tema.

En 2012, California se convirtió en el primer estado en prohibir la venta de medicamentos para la tos que contienen dextrometorfano a menores y, desde entonces, gobernadores de varios otros estados han firmado leyes similares.

Por otra parte, en lo que respecta a la anticoncepción de emergencia del Plan B, también ha habido algunos intentos de imponer diferencias en las restricciones de edad entre estados.

El Plan B se aprobó para uso sin receta para adultos en 2006 y, en 2013, se aprobó para todas las edades. Ese año, "Oklahoma aprobó una ley que exige que cualquier persona menor de 17 años obtenga una receta antes de que se le pueda dispensar el Plan B. El estado fue demandado y los demandantes, representados por el Centro de Derechos Reproductivos, prevalecieron. La ley se consideró inconstitucional porque violaba la regla de sujeto único del estado", dijo Gupta en el correo electrónico. Esa regla prohíbe que leyes individuales o iniciativas electorales aborden más de un tema o temas no relacionados en una sola ley.

Pero estos ejemplos no han sentado un precedente sobre qué tipo de autoridad pueden tener los estados para restringir el acceso a un medicamento aprobado por la FDA, dijo Gupta.

Cuando se trata de Opill, "muchos estados también permiten a los farmacéuticos negarse a participar en 'atención médica' que consideren moralmente objetable. Esto podría incluir proporcionar Opill a las personas aunque sea de venta libre", dijo. "La aprobación legal y el acceso real son dos cuestiones distintas, y esta última está influenciada por un conjunto más amplio de factores que incluyen políticas estatales, prácticas de atención médica y determinantes socioeconómicos de la salud".