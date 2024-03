Los puntos clave de la Asamblea Constituyente que propone Petro en Colombia

Crece la tensión entre Gustavo Petro y la Corte Suprema 3:03

(CNN Español) -- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó el viernes una propuesta desde la ciudad de Cali frente a una audiencia pública con indígenas del sur del país: realizar una Asamblea Nacional Constituyente si sus reformas sociales y económicas siguen siendo rechazadas en el Congreso. "El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la constitución del 91, ni para perpetuarme en el poder", afirmó el mandatario este lunes en un mensaje en su cuenta en X, antes Twitter.

Justamente esa ha sido la principal preocupación de varios sectores políticos y de opinión desde el momento en que se conoció la iniciativa. "La causa que alega el presidente para convocar a una constituyente es la imposibilidad de cumplir la Constitución, según su propio dicho. El argumento es débil. Si fuese cierto, no es la Constitución lo que hay que cambiar sino la forma de gobernar", afirmó en un comunicado el exintegrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y actual senador por el partido Alianza Verde, Humberto de la Calle.

Petro ha tratado de aclarar su polémica propuesta y ha dicho que son ocho los puntos que incluiría en su convocatoria: el cumplimiento del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, en especial lo que tiene que ver con la reforma agraria; mejorar las condiciones de vida para los colombianos en materia de salud; acceso al agua y renta básica, especialmente para la población de mayor edad; recuperar los objetivos de la Constitución de 1991, priorizando educación pública y reforma agraria; lucha contra la crisis climática y descarbonización de la economía; garantizar la política monetaria manteniendo la independencia del banco central y priorizar el empleo y la producción; un reordenamiento territorial para inclusión de las regiones históricamente excluidas, y separar la política de la financiación privada y reforma al sistema judicial.

El lunes el mandatario de Colombia, quien asumió en 2022, insistió en su cuenta de X en que “hundidas las transiciones ordenadas entramos a actuar de inmediato para garantizar los derechos de la población”.

Varios sectores políticos han reaccionado este martes a la postura del mandatario. El presidente del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde respondió que “el señor presidente de Colombia ayer literalmente habló de un golpe de mano institucional". Name advirtió "este no es un Congreso genuflexo" y "no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República". Por último, reclamó a Petro que presente "ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos".

"Apoyemos la Constituyente de Petro no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente", sostuvo el excandidato presidencial por el partido Cambio Radical Germán Vargas Lleras. "Con el anuncio de la constituyente, el Congreso pierde cualquier motivación para aprobar o considerar las reformas sociales del Gobierno. La amenaza implícita jugará un rol para frenar las reformas", afirmó el excandidato presidencial Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional en la red social X, antes Twitter.

Algunos sectores políticos de izquierda también se han mostrado en desacuerdo con la declaración. "Rechacé hace cuatro años la propuesta de una Constituyente que propuso el partido Centro Democrático y rechazo también esta que hace el presidente Petro", le dijo a CNN el senador por el partido Alianza Verde Ariel Ávila. En tanto, Iván Cepeda, de partido del gobierno Pacto Histórico dijo este lunes en entrevista con Blu radio que: "Entiendo al presidente, pero creo que es mejor buscar un gran acuerdo nacional con los diferentes sectores políticos para sacar adelante las reformas".

En la Constitución de 1991 quedaron fijadas las reglas de juego para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. "El Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral.

La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones", reza el artículo 376.

El último censo electoral estableció que en Colombia 40.292.068 personas están habilitadas para votar. Para aprobar la realización de una asamblea nacional constituyente al menos una tercera parte de esos votantes deberían dar su voto afirmativo en las urnas.