Bogotá envía hombres a la escuela para aprender a cuidar

El instructor Omar Jiménez Vega observa a un hombre intentar cambiar un pañal en una sesión emergente. (Peter Yeung para CNN)

Nota del editor: esta historia es parte de 'The Great Illusion', una serie de As Equals de CNN que trata sobre el trabajo: investiga qué sectores son más dañinos para las trabajadoras, revela el verdadero costo del trabajo de cuidados y explora cómo abordar las soluciones. Para obtener información sobre cómo se financia CNN As Equals y más, consulta nuestras preguntas frecuentes en inglés. Read this article in English.

(CNN) -- Es un espectáculo poco común en Bogotá.

Tres mujeres con ropa de ejercicio fluorescente se detienen en seco y se quedan boquiabiertas, sorprendidas. Una joven madre que lleva a su recién nacido en un cochecito saca su teléfono y toma una foto. Un anciano con un tupido bigote se detiene para limpiarse las gafas.

Lo que ha llamado su atención es la visión de una decena de hombres acurrucados junto a una camioneta bajo el brillante sol de la mañana intentando, con distintos grados de éxito, poner pañales a muñecos. La mayoría son adultos de mediana edad, pero hay algunos jubilados y un adolescente que lo intentan.

“Eso no está mal para el primer intento”, dice Omar Jiménez, maestro y psicólogo capacitado, mientras inspecciona un muñeco que le presentó uno de los hombres que entrenan. “Pero podrías haber envuelto el pañal un poco más fuerte. Y es un poco torpe. ¡No querrás que se salgan los fluidos!".

El aprendiz, Sergio Rivera, asiente con un dejo de decepción. Pero, al igual que los otros hombres que asisten a esta sesión temporal en el sur de Bogotá, el joven de 26 años es una obra en progreso.

“Es como un soplo de aire fresco saber esto”, dice Rivera, quien está al cuidado de su madre. Sus padres se divorciaron cuando él aún era muy joven, dejando a su madre sola para criarlo a él y a su hermano mayor. "Nunca me enseñaron cómo hacerlo cuando era niño".

En este cálido día de diciembre, los hombres tienen solo 30 minutos de “prueba” para aprender lo básico, como usar juguetes para jugar con los niños y cómo trenzar el cabello de su pareja, pero la sesión es parte del programa más amplio de la Escuela de Hombres al Cuidado. Desde 2021, el proyecto radical administrado por la ciudad ha estado enseñando a los hombres de la extensa capital de Colombia cómo ser mejores esposos, padres, hermanos, hijos y cualquier otro rol socialmente masculino.

Las autoridades de la ciudad creen que la iniciativa contribuirá de alguna manera a abordar la arraigada cultura machista o chovinismo masculino del país y, por extensión, alentará a los hombres a contribuir con su parte justa del cuidado y el trabajo doméstico, que, según dicen, es la raíz de gran parte de la economía del país. desigualdad de género.

“Mi madre trabajó muy duro para criarme y mantenerme”, dice Rivera, quien se topó con el evento por casualidad caminando por la calle. “Pero no debería dejarse que lo hagan solo las mujeres. Nosotros, los hombres, tenemos que hacer nuestra parte”.

Una investigación realizada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Recreación de la ciudad, compartida exclusivamente con CNN, muestra que es posible que la iniciativa ya esté teniendo cierto impacto. Una encuesta de finales de 2023 sugiere que más hombres y mujeres en la ciudad dicen que distribuyen el trabajo doméstico de manera equitativa que en 2021. También ha habido cambios en las creencias sobre los roles de género y la masculinidad, con la ayuda de hombres como Jiménez.

Hacer que las masculinidades más solidarias sean la norma

Después de otra ronda de cambio de pañales, el grupo pasa rápidamente a una lección diferente sobre cuidados: trenzar el cabello. La idea es que la actividad, por simple que sea, catalice a los hombres a ser más comprensivos y atentos a sus parejas.

Cuatro cabezas de maniquí con pelucas de color marrón oscuro están colocadas bajo un dosel al lado de la camioneta de Jiménez, que viaja por la ciudad realizando sesiones introductorias como estas en varios sitios cada semana.

Los hombres se reúnen alrededor de los maniquís con cierta vacilación.

“¿Qué es lo más importante a la hora de trenzar el cabello de una mujer?”, pregunta Jiménez, vestido con un delantal de color turquesa brillante mientras dirige la clase.

“¡Oh, oh, lavarse las manos!”, exclama un asistente con alegría.

“¿Deberíamos ponernos guantes?”, dice otro con menos certeza.

“Esas son buenas sugerencias”, responde Jiménez. “Pero mi respuesta es: hazlo con ternura”.

Los hombres soltaron jadeos de entusiasmo como si se les acabara de revelar un gran secreto del universo y pronto se ponen a trabajar en la forma de peluquería poco ortodoxa.

Entre ellos se encuentra Luis Martínez, un extrabajador de construcción que lucha por trenzar cuidadosamente el cabello del maniquí. Su trabajo intensivo significaba que el hombre de 67 años rara vez tenía tiempo en casa con su esposa y sus tres hijos, pero ahora su agenda se ha liberado y Martínez dice que la sesión le ha abierto los ojos sobre cómo ser un mejor esposo.

“Lo haré por mi pareja”, dice Martínez, entrelazando los largos mechones marrones del maniquí con sus gastadas palmas. "Ella se lo merece. La descuidé antes”.

El evento de la mañana es una de las decenas de sesiones que se llevan a cabo cada mes en toda la ciudad con miras a hacer de masculinidades más solidarias la norma y, a su vez, reequilibrar las amplias desigualdades de género en relación con el trabajo de cuidados no remunerado. La brecha de género en la atención en la capital de Colombia es particularmente marcada.

Alrededor del 30% de la población femenina de Bogotá (1,2 millones de mujeres) brinda cuidados no remunerados a tiempo completo, con un promedio de 10 horas al día. Las mujeres en su conjunto –incluidas las que también tienen un trabajo remunerado– dedican una media de cinco horas y 32 minutos al trabajo de cuidados cada día, frente a las dos horas y 19 minutos de los hombres, lo que supone más de 13 horas dedicadas a trabajar cada día, según el Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2017. Si estas horas de las mujeres fueran remuneradas, representarían el 13% del producto interno bruto (PIB) de la ciudad.

En 2018, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), había en todo el mundo 647 millones de cuidadores no remunerados, a tiempo completo y en edad de trabajar, que ofrecían desde cuidado de niños y ancianos hasta limpieza, cocina y apoyo emocional. Alrededor del 94% de ellos (606 millones) eran mujeres.

En términos más generales, según datos de 88 países y territorios recopilados por ONU Mujeres entre 2001 y 2017, las mujeres dedican en promedio el 18% de su día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en comparación con el 7% que dedican los hombres. Pero en una región, el norte de África y Asia occidental, los datos muestran que las mujeres realizan seis veces más trabajo de cuidados no remunerado que los hombres.

"El mundo no podría funcionar sin estas mujeres", dice Clara Alemann, directora de programas de Equimundo, una organización sin fines de lucro que lucha por la igualdad de género. “Hacen el único trabajo necesario para que existan todos los demás trabajos. Pero el trabajo de cuidados todavía no está debidamente reconocido”.

El informe Estado de los padres en el mundo 2023 de Equimundo señaló la necesidad de que los Gobiernos de todo el mundo “promuevan la participación de los hombres en el trabajo de cuidados, prevengan la violencia de género, enseñen el valor del cuidado y promuevan relaciones equitativas, no violentas y afectuosas”.

Esto es exactamente lo que está haciendo el equipo de la Alcaldía de Bogotá, impulsado por la primera mujer y gay de la ciudad en ser elegida alcaldesa, Claudia López, cuando ocupaba el cargo, convirtiéndola en una de las pocas ciudades del mundo que encabeza una revolución en la economía del cuidado.

“Las mujeres no nacieron con el ADN de saber cuidar”

En 2020, la ciudad de Bogotá abrió sus primeras “Manzanas del Cuidado”. Estos centros vecinales ofrecen numerosos servicios gratuitos a los cuidadores en un solo espacio, desde lavandería hasta asistencia jurídica, guardería, apoyo psicológico, lecciones de idiomas, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y clases de yoga y baile.

En resumen, brindan atención y apoyo a los cuidadores, como la madre de Sergio Rivera, en una escala y un alcance nunca antes vistos.

“Un tercio de las mujeres en Bogotá dedican su vida al cuidado, pero hasta ahora no había nada para ellas”, dice Diana Rodríguez, quien como secretaria de asuntos de la mujer de la alcaldía de Bogotá cuando López estaba en el cargo trabajó para desarrollar la iniciativa.

La ciudad de 7,5 millones de habitantes (con una población que llega a los 10 millones si se incluye la zona metropolitana) cuenta ahora con 22 Manzanas del Cuidado, financiadas con un presupuesto público de US$ 800.000 anuales, y el objetivo es tener 45 Manzanas del Cuidado en funcionamiento para 2035, según el equipo. Entre marzo de 2021 y diciembre de 2023, casi 250.000 cuidadores se beneficiaron de los servicios, de los cuales el 83% (205.000) eran mujeres, incluidas 37.000 personas que recibieron educación para obtener sus diplomas de escuela secundaria y capacitación en informática y habla inglesa. Se estima que 38.000 mujeres y sus familias recibieron apoyo empresarial para mejorar su empleabilidad.

Pero el equipo detrás de todo esto, incluido Rodríguez, cree que aumentar la participación de los hombres en el trabajo de cuidados es el mayor desafío que tenemos por delante, y ahí es donde entran en juego las Escuelas de Cuidado para Hombres.

En 2021, Bogotá lanzó un programa complementario pero separado de las Manzanas del Cuidado conocido como “A cuidar se aprende”, basándose en que cuidar no es una habilidad con la que nacemos.

“Las mujeres no nacieron con el ADN de saber cuidar”, dice Juan Cortés, líder de la Escuela de Hombres al Cuidado. “Se aprende a barrer, se aprende a trenzar el cabello de una niña y a cambiarle el pañal. No es una cuestión genética, es una cuestión cultural”.

Cortés explicó que el plan se creó, en parte, a raíz del gran volumen de llamadas que recibió la Alcaldía de hombres durante la pandemia a una línea directa que creó, expresando su frustración por no poder cuidar a sus familias después de que un ser querido enfermara o falleciera.

Parte de su estrategia es ofrecer una variedad de formatos para las clases y, lo más importante, llegar donde están los hombres. El plan se dirige a entornos típicamente dominados por hombres, desde campos de fútbol y talleres de reparación de automóviles hasta estaciones de autobuses y prisiones.

“Los hombres saben cómo cuidar, sólo que de diferentes maneras”

En una Manzana del Cuidado en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, se respira un fuerte olor a loción para después del afeitado.

Alrededor de dos decenas de hombres con uniformes de chaquetas azul marino, camisas azul claro y pantalones grises entran arrastrando los pies en un salón de clases e intercambian choques de puños. La mayoría tiene tatuajes en el cuello y los brazos, gruesas cadenas de plata y una cantidad considerable de gel para el cabello.

Una proyección de video en una pared simplemente dice: “Todo lo que sientes es válido”.

Hoy, el grupo –todos conductores de autobuses, el 95% de los cuales en Bogotá son hombres– participa en la segunda de tres sesiones de “conversación” sobre los temas de los celos, la pérdida y la frustración como parte de la Escuela de Atención a Hombres.

La naturaleza interactiva y abierta de estas conversaciones está dirigida a grupos demográficos que son particularmente difíciles de convencer cuando se trata de cambios de mentalidad y, dada su brevedad, son más accesibles para que asistan los hombres trabajadores.

Los conductores de autobuses recibieron especial atención después de que las autoridades observaran un nivel inusualmente alto de accidentes de tráfico en el distrito, algo que atribuyeron a la frustración de los conductores y a sus dificultades para lidiar con la ira, según el equipo de la Escuela de Hombres al Cuidado.

“¿Qué es una pérdida y cómo afrontarla?”, pregunta Jiménez a la sala.

Surge una animada discusión y el maestro de la Escuela de Hombres al Cuidado lucha por controlar la sala mientras los hombres hablan entre sí y el volumen aumenta. Pero entonces un conductor levanta la mano.

“Perdí a mi abuela hace 15 años”, dice William Boye, un conductor de 31 años, apoyado contra una pared. “Todavía siento el dolor. Pero el problema es la estigmatización de la sociedad. Se supone que no debemos mostrar nuestras emociones. No podemos hablar de ellas”.

La charla se detiene y otros comienzan a compartir sus propios testimonios: de rupturas difíciles y familiares perdidos.

Al final de la sesión, los conductores leyeron juntos en voz alta un poema: “Ya no”, una historia de desamor de la poeta uruguay Idea Vilariño. Hay un silencio absoluto mientras algunos miembros del grupo parecen visiblemente conmovidos, con las palmas presionadas contra la frente.

“Es complicado”, dice Ferley Sáenz, un conductor de autobús de 40 años con dos hijos, mientras sus colegas salen del aula. "No hemos tenido los mejores modelos a seguir".

Otros miembros del grupo fueron golpeados con cinturones cuando eran niños, afirma. Algunos no tuvieron padres cuando eran niños. Y comparte que él mismo fue golpeado por su padre si hacía algo mal.

Para Jiménez, dadas historias personales tan desafiantes, el enfoque terapéutico y conversacional es necesario y efectivo.

"Los hombres saben cómo cuidar, solo que de diferentes maneras", dice. “Su atención es más controladora, disciplinada e invasiva. Es mejor para nosotros escuchar a los hombres y hablar con ellos para ayudarnos a procesar estas emociones. Solo entonces cambiarán realmente”.

Algunos han logrado avances. Desde que comenzó la capacitación en la Escuela de Cuidado para Hombres el año pasado, Sáenz ha comenzado a cocinar regularmente una cena de arroz paisa, un plato colombiano de arroz frito, salchichas y huevos. Y hace un esfuerzo adicional para encontrar tiempo de calidad para hablar con sus hijos, incluso si está agotado después del trabajo.

"Estoy tratando de ser un mejor padre", dice.

El equipo pretende formar al menos al 70% de los 600 conductores de la empresa y la Alcaldía está aprovechando sus vínculos con otras instituciones públicas para contratar más hombres.

Pero si bien el grupo de Sáenz es receptivo, no todos lo son.

“Pueden ser maleducados y agresivos”, afirma Cristina Soler, profesora de la Escuela de Hombres al Cuidado. “Existe una fuerte cultura de machismo que tenemos que transformar. Pero no podemos simplemente decirles qué hacer. Tenemos que escuchar sus experiencias. No es fácil."

La cultura del machismo en Colombia está muy extendida. Una encuesta de la Unión Europea realizada a más de 7.000 personas en Colombia en 2019 encontró que el 70% de los encuestados eran “moderadamente sexistas”. Ese sexismo profundamente arraigado afecta todo, desde las oportunidades laborales hasta la violencia de género. En 2022, se reportaron 47.771 casos de violencia doméstica en Colombia, el equivalente a aproximadamente uno cada 11 minutos, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.

Más de 400.000 beneficiarios hasta la fecha

“La mayor dificultad que tenemos es convencer a los hombres [para que participen]”, explica Cortés. "No es un tema que les interese fácilmente, por lo que hemos tenido que ser flexibles en nuestro enfoque".

Para maximizar el alcance, la iniciativa se implementa a través de un sistema múltiple de lecciones en persona en Manzanas de Cuidado y otras ubicaciones municipales, así como sesiones emergentes móviles como la camioneta de Jiménez y clases virtuales.

La escuela principal tiene un plan de estudios completo compuesto por 24 módulos que lleva unos meses completar. Cubren los cuidados en el hogar, como lavar y reparar ropa; cuidado de recién nacidos, mujeres embarazadas y ancianos; cuidado emocional como el manejo de la ira; así como el cuidado del medio ambiente, promoviendo la sostenibilidad y una vida más verde en la ciudad.

El plan de estudios se desarrolló con varias expertas feministas en cuidados durante varios meses de 2021. “Trabajamos con estas mujeres para identificar cuáles serían los temas más importantes”, explica Cortés.

Aparte de las habilidades prácticas, un objetivo igualmente crucial es abordar las creencias culturales obsoletas.

Según las encuestas de 2021 compartidas con CNN por el Ministerio de Cultura, Recreación y Deportes, el 51% de los hombres en Bogotá coincidieron en que la mayoría de los hombres cree “deben ayudar en casa, pero que no es su responsabilidad”. El equipo también encontró que el 76% de los hombres dijeron que les gustaría aprender a controlar mejor sus emociones pero no sabían cómo, mientras que el 48% de los hombres no reconocía a su padre como una figura importante en su educación, el 84% de los hombres sí lo hacía. No incluyen el amor como una emoción que sentían por sus padres.

Como resultado, las respuestas a las sesiones móviles también son variadas, según Alexandra Avendaño, una de las coordinadoras de la escuela. Algunos hombres son “curiosos pero escépticos”, dice, mientras que otros están interesados pero tienen “miedo de ser vistos por sus compañeros”. Algunos, sin embargo, se sienten cómodos participando abiertamente y, una vez que lo hacen, muchos se inscriben en más clases.

Hasta febrero de 2024, se habían registrado en las escuelas de atención unos 400.000 beneficiarios, incluidas visualizaciones de videos en línea, de los cuales más de 9.800 hombres se habían beneficiado de sesiones presenciales, según el equipo. También son bienvenidas las mujeres, que se consideran “aliadas esenciales” en la transformación cultural, según Cortés, líder de la Escuela. “Su presencia y participación no solo amplía la diversidad de perspectivas y experiencias en el proceso, sino que también fomenta la solidaridad y la colaboración entre géneros”, añadió.

Parece haber habido algunos cambios notables en la mentalidad, según dos encuestas que la Alcaldía encargó antes y después de que comenzaran las Escuelas de Hombres al Cuidado. Los estudios fueron diseñados para ser representativos de todos los adultos de la ciudad, pero tuvieron algunas diferencias metodológicas significativas entre las dos encuestas: la encuesta de 2021 entrevistó a 1.009 personas por teléfono y la encuesta de 2023 entrevistó a 2.617 personas en persona.

Entre los hombres de la muestra, los que dijeron que son enteramente responsables de las tareas del hogar se duplicaron aproximadamente entre las dos encuestas, de aproximadamente uno de cada diez en 2021 a uno de cada cinco en 2023. Pero aún así fue menos que el 39% de las mujeres que dijeron lo mismo en 2023 (que también aumentó del 27% en 2021)

En 2021, casi el 20% de los hombres coincidieron en que la mayoría de los bogotanos creen que “perderían su virilidad” si se dedicaran a las tareas del hogar. En respuesta a una pregunta similar en 2023, el 12% de los hombres estuvieron de acuerdo en que ellos mismos sentían que perderían su virilidad.

Sin embargo, otros hallazgos son menos claros.

La cantidad de hombres que dijeron que no ayudan en absoluto con las tareas del hogar fue aproximadamente el 5% en ambas encuestas. El porcentaje de hombres que coincidieron en que los hijos e hijas “necesitan a sus madres más que a sus padres” también fue relativamente similar en ambas encuestas. En 2023, el porcentaje de encuestados que creía que las mujeres nacen con un “don natural” para el trabajo de cuidados era obstinadamente alto, un 45%.

Pero Cortés cree que hay una “visión más positiva” y una mayor conciencia sobre el trabajo de cuidado doméstico en Bogotá, donde las mujeres cuidadoras obtienen un mayor reconocimiento, pero agrega que esto puede hacer que algunas sigan pensando que están preternaturalmente dispuestas a hacerlo.

"Estamos viendo los primeros frutos del progreso", afirma. "Pero todavía estamos lejos de cambiar la raíz del problema".

Tal vez sea apropiado que ahora le corresponda a un hombre liderar los próximos pasos de transformación de Bogotá: Carlos Fernando Galán, quien se convirtió en alcalde de la ciudad en enero de 2024 luego de las elecciones regionales, reemplazó a López después de que ella culminó su mandato.

Galán se ha comprometido a continuar el trabajo bajo su administración y el 15 de marzo inauguró la Manzana del Cuidado número 22 de la ciudad, que, más allá de los servicios estándar, se centrará en acelerar la “transformación cultural” más amplia en torno al trabajo de atención reuniendo los esfuerzos de múltiples organizaciones locales.

“Programas como este... generan transformaciones culturales en la sociedad que promueven la redistribución del trabajo de cuidados y cambian el papel de los hombres en el hogar”, dijo Galán en un discurso durante el lanzamiento.

También ha habido un gran interés en replicar el proyecto en todo el mundo.

Monterrey, la segunda ciudad más grande de México, inauguró el año pasado su primer Centro de Atención luego de que el alcalde visitara Bogotá. Según el equipo de la Alcaldía, Montevideo, la capital de Uruguay, inspirada en Bogotá, está instalando lavanderías gratuitas para los cuidadores. La capital de Ecuador, Quito, ha lanzado un sistema de atención, hay un piloto de cuatro manzanas de atención en barrios de Santiago de Chile y el alcalde de Freetown, Sierra Leona, está probando un sistema de atención distrital basado en el ejemplo de Bogotá, según el equipo de la Alcaldía.

Pero incluso con las valiosas lecciones aprendidas de las escuelas pioneras para hombres de Bogotá, queda un largo camino por recorrer.

"Todavía queda mucho trabajo por hacer en todo el mundo si se quiere lograr un cambio significativo", concluye Alemann de Equimundo. “Necesitamos mostrar a los hombres su interés en la igualdad de género. Y necesitan dar un paso al frente”.