Blinken instó a Qatar a que amenace con expulsar a Hamas de Doha si el acuerdo de cese del fuego sigue estancado, dicen funcionarios

(CNN) -- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, envió un duro mensaje a Qatar a principios de este mes: díganle a Hamas que deben cumplir con un acuerdo de cese del fuego y rehenes que detendría la guerra en Gaza o correrían el riesgo de ser expulsados de la capital qatarí, donde altos miembros del grupo terrorista están establecidos, dijeron a CNN dos funcionarios estadounidenses.

La presión de Estados Unidos ocurrió en un momento en que las negociaciones entre Hamas e Israel se habían estancado, antes de que Hamas volviera a la mesa con un nuevo conjunto de exigencias que se discutieron esta semana en Doha. Las conversaciones indirectas, celebradas entre Israel y Hamas bajo la mediación de Qatar y Egipto, fueron las primeras que se celebraron en Doha a ese nivel en semanas y se reanudarán el viernes.

El mensaje fue entregado por Blinken al primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en una reunión en Washington el 5 de marzo, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto. Los funcionarios estadounidenses dijeron que Qatar, que ha sido un socio fundamental de Estados Unidos en los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de cese del fuego, entendió el mensaje y lo recibió sin mayores objeciones.

Los funcionarios qataríes no hicieron comentarios sobre la reunión específica, pero dijeron que ejercerán una inmensa presión sobre Hamas. Se desconoce si Qatar entregó la advertencia a los líderes de Hamas.

Hamas estableció una oficina política en Doha en 2012, y miembros de alto rango del grupo residen allí de forma permanente. Como resultado, Qatar desempeña un papel crucial en la región entre Hamas y otras naciones.

Si bien el mensaje de Blinken de este mes fue duro, la administración Biden ha discutido activamente con Qatar su relación con Hamas desde que el grupo terrorista ejecutó su brutal ataque contra Israel el 7 de octubre.

Una semana después de ese ataque, Blinken se reunió con el emir jeque Tamim bin Hamad Al-Thani de Qatar en Doha y dijo públicamente que “no puede haber más negocios como de costumbre” con Hamas.

Durante esa reunión, el Emir sugirió que el país estaría dispuesto a expulsar a los líderes de Hamas de Doha si Estados Unidos se lo pidiera, según fuentes familiarizadas con la reunión. Pero el Emir también le dijo a Blinken que Hamas estaba dispuesto a entregar algunos rehenes y Blinken estuvo de acuerdo en que sería bueno aprovechar la oportunidad para liberar a los rehenes, lo que inició todo el proceso de negociación, dijeron a CNN fuentes separadas familiarizadas con la reunión.

Las conversaciones se han prolongado durante meses y provocaron una pausa temporal en los combates y una liberación limitada de rehenes en noviembre.

El mensaje de Blinken a principios de este mes fue causado por las frustraciones de Estados Unidos por el lento ritmo de progreso en las negociaciones, dijeron funcionarios estadounidenses.

“Me hubiera gustado verlo hecho incluso antes. No puedo estar seguro de que no se haya hecho, pero su comportamiento me sugiere que no estaban sintiendo presión de nuestra parte allí”, dijo Dennis Ross, exenviado de Estados Unidos en Medio Oriente. “Creo que desde el principio hubo una diferencia en la evaluación de la administración, pensaron ‘obtendrían una mayor capacidad de respuesta si no presionaban a Hamás’. Considero que a medida que pasó el tiempo, se sintieron un poco más frustrados”.

Si bien algunos funcionarios estadounidenses señalaron que no está claro exactamente cuánta influencia tiene el ala política de Hamas en Doha sobre la facción militante del grupo en Gaza, también señalaron que esta semana las partes finalmente se reunirán nuevamente en Doha.

Blinken adoptó un tono optimista esta semana y dijo el miércoles que las negociaciones se están “acercando” a un acuerdo.

“Creo que las brechas se reducen y es muy posible llegar a un acuerdo”, dijo Blinken.