La esperanza de vida en Estados Unidos mejoró en 2022, pero aumentaron las muertes infantiles y las sobredosis de drogas fueron más mortales que nunca

(CNN) -- La esperanza de vida en Estados Unidos comenzó a recuperarse en 2022 a medida que las tasas de mortalidad por covid-19 y otras causas principales de muerte disminuyeron, pero aumentaron las muertes entre los niños, y las sobredosis de drogas causaron un número récord de muertes.

En 2022, un aumento de 1,1 años llevó la esperanza de vida general al nacer a 77,5 años, según datos publicados este jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés). Pero eso compensa menos de la mitad de los 2,4 años de vida perdida en los primeros dos años de la pandemia de covid-19, y la esperanza de vida sigue siendo más baja de lo que ha sido en unos 20 años.

La tasa de mortalidad ajustada por edad por covid-19 cayó más de la mitad entre 2021 y 2022, y fue un factor clave que impulsó la tasa de mortalidad general hacia abajo en un 9%. El covid-19 pasó del tercer lugar como causa de muerte al cuarto, pero el virus aún mató a más de 186,000 personas, aproximadamente el 6% de todas las muertes, en Estados Unidos en 2022.

Las enfermedades cardíacas siguieron siendo la principal causa de muerte en Estados Unidos, seguidas del cáncer, muestran los últimos datos de los CDC. Las tasas de mortalidad disminuyeron aproximadamente un 4% y un 3%, respectivamente. Pero juntas, las enfermedades cardíacas y el cáncer aún causaron aproximadamente 2 de cada 5 muertes en todo el país.

"La esperanza de vida nos brinda una instantánea de la salud de una población", dijo el Dr. Steven Woolf, director emérito del Centro de la Universidad de Virginia sobre Sociedad y Salud, en un correo electrónico. No estuvo involucrado en el nuevo informe de los CDC, pero ha publicado investigaciones sobre tendencias en la esperanza de vida. "La vacunación de la población trajo una reducción bienvenida en la mortalidad por covid-19, y la atención médica para enfermedades crónicas ha comenzado a volver a la normalidad, lo que se refleja en el repunte de las tasas de esperanza de vida".

Pero la esperanza de vida en Estados Unidos es más baja que en los países comparables y lo ha sido durante décadas, dijo. Muchos países ricos tuvieron recuperaciones más "sustanciales" en la esperanza de vida que Estados Unidos.

"En pocas palabras, el hecho de que la esperanza de vida en 2022 fuera más baja que en 2019 significa que los estadounidenses siguen muriendo a tasas más altas de lo que lo hacían antes de la pandemia, a pesar del repunte", dijo Woolf. "Apenas estamos saliendo del bosque".

Una creciente tasa de mortalidad entre los niños, a pesar del declive general, es una tendencia particularmente preocupante, dicen expertos.

La tasa de mortalidad entre los niños de 1 a 4 años aumentó un 12% entre 2021 y 2022, mientras que la tasa de mortalidad para los niños de 5 a 14 años aumentó un 7% año tras año, según los últimos datos de los CDC. La tasa de mortalidad infantil también aumentó, mientras que la tasa de mortalidad para todos los demás grupos de edad disminuyó.

"Esta es una luz roja intermitente sobre el pobre estado de salud de los estadounidenses y cómo ahora pone en riesgo a nuestros niños", dijo Woolf. "Esta tendencia no explica las disminuciones en la esperanza de vida para la población total, que son impulsadas por muertes en adultos, pero de todos modos es alarmante porque significa que nuestros hijos, nuestra población más preciada, tienen menos probabilidades de sobrevivir hasta la edad adulta".

El año pasado, Woolf coescribió un editorial en la revista JAMA reflexionando sobre la crisis de aumento de la mortalidad entre niños y adolescentes en Estados Unidos, un cambio que comenzó durante la pandemia y amenaza años de progreso en la reducción de las tasas de mortalidad pediátrica. El trabajo señaló los homicidios, suicidios, sobredosis de drogas y accidentes automovilísticos como las principales causas.

"Es importante destacar que estas son las mismas causas de muerte que han estado cobrando la vida de adultos jóvenes en sus 20 años. Lo que esto significa es que las causas de muerte que han estado cobrando la vida de adultos jóvenes ahora han llegado a grupos de edad más jóvenes, cobrando la vida de adolescentes", dijo Woolf.

Muertes por sobredosis

Los accidentes, o lesiones no intencionales, fueron la tercera causa principal de muerte en Estados Unidos en 2022. Las sobredosis de drogas representan una parte significativa de estas muertes, y los efectos devastadores de la epidemia de drogas persistieron en 2022, con sobredosis de drogas que mataron a más personas que en cualquier otro año registrado.

Cerca de 108,000 personas murieron por una sobredosis de drogas en 2022, aproximadamente 1.200 más que en 2021, según otro informe de los CDC publicado este jueves.

Hay muchos factores que contribuyen a la epidemia de sobredosis en Estados Unidos, lo que dificulta cambiar la tendencia de un aumento en las muertes a una disminución, dijo Susan Sherman, profesora de Bloomberg de Salud Americana en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

"Es mucho más fácil subir que bajar sin realmente implementar y ampliar servicios y comprender los mercados de drogas y dar a las personas el poder de tomar decisiones informadas sobre el uso, o dejar de usar, y luego tener opciones después", dijo Sherman. No estuvo involucrada en los nuevos estudios, pero investiga intervenciones de reducción de daños para informar políticas y programas de drogas con el fin de reducir las muertes por sobredosis, violencia y otros daños.

La pandemia de covid-19 puede haber exacerbado algunos factores que contribuían a la epidemia de sobredosis en Estados Unidos, pero también creó oportunidades para llegar mejor a las personas con servicios y apoyo, como una mayor flexibilidad para la prescripción remota de medicamentos utilizados para tratar el trastorno por uso de opioides. Algunas de esas flexibilidades han comenzado a reducirse en los últimos años.

"Hay estas intervenciones basadas en evidencia que realmente necesitan ser ampliadas de manera que reduzcan la carga de daño en la vida de las personas", dijo Sherman, pero no son igualmente accesibles para todos. "Sabemos que todo este continuum de atención es algo que necesita estar accesible para las personas, pero no tienen el máximo beneficio cuando no están ampliamente disponibles".

Los datos muestran que la tasa de muertes por sobredosis disminuyó un poco para los adolescentes y adultos menores de 35 años en 2022, pero la lesión no intencional fue la principal causa de muerte para estos grupos de edad con un margen considerable en 2021.

Al igual que en 2021, la tasa de muertes por sobredosis fue más alta entre las personas indígenas americanas y nativas de Alaska, aumentando un 15% en 2022, según los últimos datos de los CDC. Las tasas de muerte por sobredosis también aumentaron entre las personas negras, hispanas y asiáticas pero disminuyeron entre las personas blancas.

Mientras que las muertes por heroína y opioides naturales como la morfina y la oxicodona disminuyeron, las muertes por fentani|lo y otros opioides sintéticos continuaron su pronunciada tendencia al alza. Hubo alrededor de 23 muertes por opioides sintéticos distintos de la metadona por cada 100,000 personas en 2022, más del doble de la tasa de hace cinco años y un 4% más alta que en 2021.

La tasa de muertes por sobredosis involucrando cocaína aumentó en 2022, aumentando más del 12% en solo un año. Las muertes relacionadas con psicoestimulantes también aumentaron en 2022, aumentando un 4% año tras año.