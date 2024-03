Un contratista ensambla un marco de pared durante la construcción de una casa en Utah en 2020. (Foto: George Frey/Bloomberg/Getty Images).

(CNN) — Eddie Martin no puede construir tantas casas como le gustaría en Texas porque sus contratistas no tienen suficientes trabajadores, en particular trabajadores calificados como electricistas, carpinteros y plomeros.

Esta escasez de mano de obra, exacerbada por el envejecimiento de la fuerza laboral y el creciente número de jubilaciones, significa que es más crucial que nunca que Estados Unidos permita que más inmigrantes legales entren al país para reforzar las filas de la industria de la construcción, dijo Martin, director ejecutivo de Tilson Custom Home Builders en Austin.

"Estamos perdiendo negocio. No hay duda", dijo Martin, cuya familia de su esposa fundó la compañía en 1932. "Muchos de esos trabajadores calificados están envejeciendo. No hay nadie que los reemplace".

Martin trabaja con 300 contratistas para construir casas para maestros, policías, bomberos y otras personas de la clase media, con 500 unidades actualmente en proyecto. Pero ahora tiene que decirles a los posibles clientes que probablemente tardará 14 meses en completar el trabajo, en lugar de nueve meses, lo que hace que algunos de ellos se vayan. Si los contratistas pudieran aumentar su fuerza laboral en un tercio, Tilson dice que probablemente podría construir otras 175 casas al año.

Martin, junto con muchos otros en la industria de la construcción residencial y comercial, han presionado al Congreso durante años para crear un nuevo programa de visas de trabajo o expandir las existentes, como el programa H-2B, para permitirles contratar a más inmigrantes. A algunos también les gustaría acelerar las autorizaciones de trabajo de los solicitantes de asilo para que puedan comenzar a capacitarse antes en lugar de tener que esperar 180 días, como lo exige la ley federal.

La necesidad está creciendo a medida que aumenta la demanda de vivienda y a medida que se inyectan fondos federales para infraestructura en las comunidades de todo el país, en un momento en que menos jóvenes estadounidenses eligen la construcción como carrera. El presidente Joe Biden ha impulsado recientemente varias iniciativas para reducir los costos de la vivienda y aumentar la oferta, incluso en una parada de campaña en Nevada el martes.

Pero la política tóxica que rodea la frontera está actualmente obstaculizando la aprobación de una nueva legislación de inmigración en el Congreso, anulando cualquier esperanza de permitir que más inmigrantes documentados construyan casas, edificios de departamentos, desarrollos comerciales y proyectos de infraestructura en el corto plazo.

"Lo más probable es que nuestros problemas no se aborden hasta que se aborde la situación en la frontera sur", dijo Jim Young, director senior de relaciones con el Congreso de la Asociación de Contratistas Generales de Estados Unidos, que aboga por la industria de la construcción comercial y multifamiliar.

Aun así, la industria no se da por vencida a la hora de hacer una petición al Congreso. El grupo de contratistas está publicando sus primeros anuncios digitales en ciertos distritos del Congreso este año sobre la necesidad de más trabajadores migrantes legales para la industria de la construcción, así como de fondos adicionales para la educación y capacitación técnica.

Escasez de mano de obra, una de las principales preocupaciones

El alto costo y la falta de disponibilidad de mano de obra estuvieron entre los principales desafíos para los constructores de viviendas el año pasado y se espera que vuelvan a ser las principales prioridades este año, según una encuesta de enero para el Índice del Mercado de la Vivienda de NAHB/Wells Fargo. Alrededor del 73% de los constructores dijeron que esto era un problema en 2023 y aproximadamente la misma proporción siente que seguirán siendo un problema este año. Las altas tasas de interés y los compradores potenciales que esperan tasas o precios a la baja se encuentran entre las otras de las principales preocupaciones de los constructores de viviendas para 2024.

Hubo 413.000 ofertas de trabajo en la construcción en enero, cerca del récord de 454.000 vacantes en noviembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Pero la industria necesita contratar a más de 700.000 nuevos trabajadores al año porque mucha gente está abandonando el campo, principalmente debido a jubilaciones, dijo Robert Dietz, economista jefe de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas.

Más de uno de cada cinco trabajadores de la construcción tenía 55 años o más en 2021, según un análisis de del censo de la NAHB.

La proporción de inmigrantes en la construcción ha comenzado a recuperarse recientemente después de años en los que menos inmigrantes se unieron a la industria debido a las restricciones de la pandemia de covid-19 sobre los viajes y cruces fronterizos y las medidas drásticas de la administración Trump contra la inmigración. Casi una cuarta parte de los trabajadores de la construcción en 2022 nacieron en el extranjero, un máximo histórico, según la NAHB, citando datos del censo de Estados Unidos. Pero se necesitan más trabajadores inmigrantes ya que la fuerza laboral nacida en Estados Unidos no está llenando el vacío. Los grupos comerciales de constructores de viviendas y contratistas generales han estado trabajando con escuelas, universidades y el programa federal Job Corps para desarrollar la próxima generación de trabajadores de la construcción estadounidenses. Pero el progreso ha sido lento. La industria dice que muchos niños son presionados por padres y educadores, que no ven la construcción como una buena opción profesional, para que vayan a la universidad. "Hemos realizado encuestas entre adultos jóvenes y les preguntamos sobre las industrias en las que desean seguir carreras", dijo Dietz. "La construcción, en particular, no va muy bien". Vías de trabajo legales limitadas La principal visa que las empresas de construcción pueden utilizar para traer mano de obra inmigrante es la visa H - 2B , que es para trabajadores temporales o estacionales . Pero muchos en la industria dicen que el programa H - 2B no funciona bien debido al estricto límite y la fuerte competencia por el número de visas disponibles , así como las operaciones durante todo el año de muchas empresas de construcción . Para el año fiscal 2024 , hay alrededor de 131 . 000 visas H - 2B disponibles . Si bien apoyan la expansión del número de visas H - 2B emitidas , los grupos comerciales de la construcción también han presionado por una nueva visa para las industrias que necesitan trabajadores temporales con algunas habilidades , pero no un título universitario . El número de visados emitidos variaría un poco en función de la demanda de las empresas de construcción . Aunque se han presentado proyectos de ley en el Congreso para crear una visa de este tipo , como la propuesta del representante republicano de Pensilvania Lloyd Smucker el año pasado para establecer un programa H - 2C , no han llegado muy lejos . "Tenemos miedo", el sentir de migrantes por ley SB4 Ampliar el sistema de visas o acelerar las autorizaciones de trabajo también permitiría a la industria contratar más solicitantes de asilo que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, muchos de los cuales ahora trabajan ilegalmente en la construcción, la jardinería y otros campos, dijo Michael Clemens, profesor de economía en la Universidad George Mason.

Mientras tanto, se espera que crezca la demanda de más viviendas, desarrollo comercial y proyectos de infraestructura. En general, NAHB estima que la nación necesita 1,5 millones de unidades de vivienda adicionales, mientras que otras proyecciones son aún más altas. Y el desarrollo no residencial seguirá floreciendo, con la ayuda de fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense y la Ley bipartidista de Empleo e Inversión en Infraestructura.

"Tenemos empresas que nos dicen que no están licitando proyectos (proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo económico, lo que sea) porque no tienen suficiente gente para hacer el trabajo", dijo Brian Turmail, vicepresidente de asuntos públicos e iniciativas estratégicas en Associated General Contractors of America.

Midlands Contracting de Shane Wegner es una de esas empresas. Ha tenido que rechazar trabajos porque no puede encontrar los 10 empleados adicionales que le gustaría contratar para construir proyectos de alcantarillado, agua y alcantarillado pluvial en Nebraska, Kansas y otras partes del Medio Oeste, a pesar de la publicidad constante en sitios web y redes sociales, así como plataformas de contratación, además de ofrecer bonificaciones por recomendación.

Tiene que competir con fabricantes y empacadores de carne por los trabajadores locales, a pesar de sus esfuerzos y los de sus compañeros por aumentar el interés de los estudiantes por la construcción. Y hace unos años, solicitó conseguir trabajadores a través del programa H-2B, que le costó cerca de US$ 10.000, pero no fue seleccionado.

"La realidad es que la mayor solución es que podamos contratar inmigrantes", afirma Wegner, vicepresidente de Midlands, fundada por su padre, Dallas, en 1977. "Estamos recibiendo todo este dinero de infraestructura, pero no tengo la gente para hacerlo ... Nos encantaría hacer todo este trabajo tan rápido como podamos, pero simplemente no podemos a menos que podamos conseguir más inmigración legal".