(CNN Español) -- La llegada a Argentina de Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, avanza luego del anuncio de dos empresas que venderán los dispositivos de la firma, que recibió luz verde para operar en el país tras las medidas del Gobierno de Javier Milei.

“Hoy podemos confirmar que la empresa satelital del prestigioso empresario Elon Musk, que todos conocen, ya se comercializa en nuestro país a través de diferentes plataformas”, dijo este miércoles en conferencia de prensa el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, en medio de otros anuncios del Gobierno. Según subrayó, no se trata de una cuestión menor, ya que “millones de argentinos” podrán acceder a internet en zonas remotas.

Si bien Starlink ya ofrecía en su sitio oficial una preinscripción por US$ 9, esta semana el portal de ventas online Mercado Libre abrió un registro para recibir información para cuando esté disponible el servicio de internet. Por su parte, la cadena de electrodomésticos Frávega también anunció que comercializará los kits de Starlink.

Los comunicados no incluyeron el precio ni los plazos para la venta al público.

Lo más costoso es el kit, que consiste en el equipo, el router wifi, la fuente de alimentación, los cables y la base. Según muestra la página oficial, en Perú cuesta US$ 323; en Chile US$ 310; en Paraguay US$ 370; en Colombia US$ 355; y en México US$ 347.

Mientras tanto, el servicio mensual cuesta entre US$ 48 y US$ 62.

Es una cifra que no está tan alejada de algunos planes de competidores locales en Argentina, como Orbith e Insat, con cobertura en zonas remotas, aunque los costos de instalación de estas empresas sí son considerablemente más bajos. En el mercado también hay opciones como Telecom, que ofrece servicios satelitales a empresas, y la firma estatal Arsat, que trabaja como mayorista con revendedores del servicio.

"Básicamente, no hay diferencia" entre Starlink y la actual oferta local, dijo a CNN Adolfo Fioranelli, experto en redes y comunicaciones, CEO de Consultores IT.

"A nivel servicio es similar, todos cumplen con el contrato de servicio garantizado", agregó. Pero comentó que la entrada de Starlink y su impacto publicitario puede generar una reducción de precios en el mercado.

Además, señaló que para zonas remotas Starlink tiene el beneficio de que sus equipos sean más chicos y fáciles de transportar. También, algunos poblados que usan antenas y repetidores de radiofrecuencia para conectarse a localidades más grandes pueden hallar más conveniente la opción satelital.

Otra ventaja de Starlink yace en la ubicación de su red satelital, que orbita la Tierra a unos 550 kilómetros de altura, mientras que los satélites geoestacionarios individuales lo hacen a más de 30.000 kilómetros, según explican en su página web. Esto resulta en una latencia (los milisegundos de demora de transferencia de datos) hasta 20 veces más baja, destaca la empresa. Además, ofrece en varios países de Sudamérica velocidades de descarga superiores a los 100 megabits por segundo.

En febrero, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informó la autorización de Starlink, así como de OneWEB y Amazon Kuiper, para operar en el país, “con el objetivo de brindar una nueva manera de acceder a internet”. La británica OneWEB está comenzando sus pruebas en la región y no ha ofrecido anuncios concretos para Argentina, y la estadounidense Amazon Kuiper todavía está en fase de pruebas y no opera en otros países.

El anuncio del Gobierno de este miércoles es considerado otro gesto de brazos abiertos a la empresa. Starlink fue la única empresa privada que mencionó Javier Milei en su primera conferencia cadena nacional, en diciembre, cuando anunció un megadecreto de urgencia para desregular la economía. Allí resaltó que la empresa tenía en sus planes desembarcar en el país en 2024 y se refirió a la apertura de ofertas de proveedores satelitales. Incluso, el nombre de la empresa de Musk no estaba en el discurso oficial entregado a la prensa y fue algo que Milei agregó en el momento.

El interés del empresario por Milei viene desde la campaña electoral y fue creciendo. Ambos critican las posturas progresistas y se ubican como defensores de la libertad. “La prosperidad está por llegar a Argentina”, publicó Musk en X tras los comicios de noviembre.

El más reciente intercambio ocurrió en enero, cuando el empresario elogió el discurso que dio Milei en el Foro de Davos, donde el presidente advirtió que "Occidente está en peligro" y ofreció una larga explicación sobre los riesgos del "socialismo" y las políticas "colectivistas". Musk compartió el video completo en su cuenta de X y comentó: "Buena explicación sobre lo que hace que un país sea más o menos próspero".

Con información de Sofía Benavides y Aleja Páez