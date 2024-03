Análisis: Donald Trump y el tema migratorio en EE.UU. 4:57

(CNN) —Los inversores aprobaron un acuerdo el viernes para convertir al propietario de Truth Social, Trump Media, en una empresa que cotice en bolsa.

La luz verde de los accionistas supera un obstáculo importante para una fusión largamente postergada que generará una ganancia inesperada de miles de millones de dólares para el expresidente Donald Trump en un momento en el que enfrenta una inmensa presión financiera y legal.

Según un total de votos preliminar anunciado durante la reunión, la mayoría de los accionistas de Digital World Acquisition Corp. votaron a favor del acuerdo para fusionarse con Trump Media. Las empresas han indicado que la fusión podría cerrarse a principios de la próxima semana.

La nueva empresa se llamará Trump Media & Technology Group y cotizará bajo el símbolo DJT, las iniciales de Trump. Será propietaria de la plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social.

Los accionistas votaron para aprobar la fusión de Trump Media con una compañía de cheque en blanco, tras años de obstáculos legales y regulatorios. Trump poseerá una participación dominante en una empresa pública, con acciones valoradas en más de US$ 3.000 millones a los precios actuales del mercado.

Sin embargo, los expertos dicen a CNN que hay numerosas razones prácticas, financieras y legales por las que es poco probable que este acuerdo, incluso si se aprueba, resuelva la inminente crisis de liquidez de Trump.

"El presidente Trump no podrá monetizar esa participación de inmediato", dijo Matthew Kennedy, estratega senior de mercado de ofertas públicas iniciales de Renaissance Capital.

Trump se enfrenta a una fecha límite el próximo lunes para pagar una fianza de US$ 464 millones en el caso de fraude civil de Nueva York en su contra o el fiscal general de Nueva York podría intentar confiscar su campo de golf y su propiedad privada al norte de Manhattan, u otros activos.

La buena noticia para Trump es que hay fuertes incentivos para que los accionistas aprueben la fusión con Digital World Acquisition Corp.

Si obtiene luz verde de los accionistas, Trump será el accionista dominante, con una participación de al menos el 58,1%, según los documentos presentados.

El acuerdo de fusión exige que Trump posea aproximadamente 79 millones de acciones de la nueva empresa pública, y potencialmente decenas de millones más si se alcanzan ciertos objetivos.

Al precio actual de las acciones de Digital World de alrededor de US$ 43, esa participación masiva valdría US$ 3.400 millones, al menos sobre el papel. Se espera que las acciones de Digital World suban aún más el viernes, subiendo otro 3% en las operaciones previas a la comercialización por encima de los US$ 44 dólares.

La fusión podría cerrarse rápidamente.

Los documentos regulatorios indican que las compañías esperan cerrar la fusión el segundo día hábil después de que se apruebe el voto de los accionistas. Eso prepara el escenario para que las operaciones comiencen bajo el nuevo nombre y símbolo de cotización el martes o el miércoles, aunque podría llevar más tiempo, según Kennedy.

'Claramente una burbuja'

La mala noticia es que esta apuesta no es tan líquida como parece. Esas ganancias en papel serían muy difíciles de traducir para Trump en efectivo real.

De hecho, las acciones de Trump en esta compañía son, en muchos sentidos, incluso menos líquidas que sus activos inmobiliarias, según Charles Whitehead, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Cornell.

En primer lugar, los expertos dicen que el mercado está sobrevalorando drásticamente a Trump Media en función de los fundamentos de la empresa.

Eso significa que Trump tendría dificultades para deshacerse de las acciones o incluso comprometiéndolas como garantía.

"El precio de las acciones es claramente una burbuja", dijo a CNN el profesor de derecho de Yale, Jonathan Macey. "Ningún inversor racional tomaría las acciones al pie de la letra, especialmente si tuviera que mantenerlas durante un período de tiempo prolongado".

Los archivos de la SEC indican que los ingresos de Trump Media ascendieron a solo US$ 1,1 millones durante el tercer trimestre. La compañía registró una pérdida de US$ 26 millones ese trimestre.

La reducción de la base de usuarios de Truth Social

No solo eso, sino que Truth Social parece estar reduciéndose.

El número de usuarios activos mensuales de Truth Social en Estados Unidos en iOS y Android ha bajado un 39% año tras año, según datos de Similarweb compartidos con CNN a principios de este mes. Truth Social sigue siendo mucho más pequeña que X (antes Twitter), que también se está reduciendo, pero a un ritmo más lento.

Y, sin embargo, Trump Media está valorado en más de 6 mil millones de dólares sobre una base totalmente diluida, que incluye todas las acciones y opciones que podrían convertirse en acciones ordinarias, según Jay Ritter, profesor de finanzas de la Universidad de Florida.

Ritter dijo que el precio actual de mercado es difícil, si no imposible, de justificar.

"Está tremendamente sobrevalorado", afirmó Ritter. “Califica como una acción meme cuyo precio está divorciado del valor fundamental... Los inversionistas en acciones meme generalmente compran basándose en la teoría de la inversión más tonta: hoy está sobrevaluada, pero espero ganar dinero vendiéndola a un precio igual. Un tonto mayor mañana a un precio aún mayor”.

Los accionistas no pueden vender de inmediato

Pero incluso en el improbable caso de que Trump encontrara un comprador para esas acciones, los expertos dicen que puede ser que no se le permita vender o dejar como garantía esas acciones, al menos no todavía.

Como es típico en un acuerdo como este, ciertos accionistas están sujetos a un período de bloqueo que impide que las personas con información privilegiada vendan de inmediato.

"Nadie quiere comprar una empresa en la que el mayor accionista, y en realidad la cara del producto más grande, está vendiendo", dijo Whitehead.

En este caso, los principales accionistas de Trump Media, incluido su equipo directivo, han acordado no vender sus acciones ordinarias durante seis meses para mantener una "estabilidad importante para el liderazgo y la gobernanza" de la empresa, según los documentos presentados ante la SEC.

Ese acuerdo de bloqueo no solo impide que estos accionistas clave vendan sus acciones durante seis meses, sino que dice que han acordado no "prestar, ofrecer, pignorar... gravar, donar" ese stock durante el período.

Si el precio de la acción se mantiene por encima de los US$ 12 durante un período de tiempo, es posible que las personas con información privilegiada puedan vender o pignorar sus acciones 150 días después de que se cierre el acuerdo.

Los bancos se resisten

Además, hay restricciones adicionales de encierro contenidas en una carta enmendada que, según los expertos, parecen incluir a Trump. Ese bloqueo también restringe a ciertos accionistas la venta inmediata después de que se cierre el acuerdo.

"Si sus acciones están cubiertas por las disposiciones de bloqueo de la carta, entonces, en ausencia de una enmienda a la carta, el presidente Trump no puede comprometer estas acciones. Punto final", dijo Whitehead.

Y enmendar los estatutos sería complicado, incluso para Trump y su enorme influencia sobre la empresa. Ese es el tipo de cosas que tendrían que revelarse con anticipación porque afectarían a los compradores potenciales de las acciones.

"No puede hacer esto en silencio. Si el presidente Trump hoy tiene la intención de enmendar la carta y no están revelando esta intención, eso es un problema", dijo Whitehead. "Presumiblemente, tendrían que tomar la posición después de la votación que aprobó la fusión y que el presidente Trump se despertó y de repente dijo: 'Oye, vamos a enmendar la carta'".

Ahora, incluso si Trump superara estos obstáculos potencialmente insuperables, no hay garantía de que ningún banco tome estas acciones como garantía en un préstamo.

"Si soy un banco, me va a preocupar la idea de que un accionista significativo comprometa su participación", dijo Whitehead. "Cualquier banco que haga un análisis crediticio adecuado debe ser sensible al hecho de que estas acciones pueden hundirse si resulta que el presidente Trump está buscando vender la posición".