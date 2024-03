ANÁLISIS | Trump necesita US$ 500 millones, y rápido

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla con sus seguidores durante un mitin en el Aeropuerto Internacional de Dayton el 16 de marzo de 2024 en Vandalia, Ohio. (Crédito: Scott Olson/Getty Images)

(CNN) -- El plazo de tres días de Donald Trump para reunir casi US$ 500 millones o arriesgarse a ver su preciado imperio inmobiliario desmantelado edificio por edificio está creando uno de los giros más extraordinarios jamás vistos en una campaña electoral presidencial de Estados Unidos.

El nuevo drama de Trump se refiere a su lucha por conseguir una fianza que cubra US$ 464 millones más intereses para poder apelar una sentencia de fraude civil contra él, sus hijos adultos y su empresa. Si de alguna manera no puede encontrar el dinero para este lunes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, podría comenzar a confiscar algunos de los activos de Trump para financiar su obligación con el estado. Ha sentado las bases con presentaciones judiciales que sugieren que la propiedad y el campo de golf de Trump en Seven Springs en el condado de Westchester, Nueva York, podrían estar entre sus primeros objetivos.

“La fiscal general está listo para partir. Están listos para perseguir su dinero para tratar de cumplir la sentencia”, dijo Adam Leitman Bailey, un abogado de bienes raíces que demandó a Trump siete veces, a Erin Burnett de CNN. "La pregunta es qué tan difícil será recaudar dinero".

Si bien se trata principalmente de una crisis relacionada con los negocios y la riqueza personal de Trump, está creando implicaciones políticas reales dada su condición de presunto candidato presidencial republicano. Ningún otro candidato ha enfrentado jamás semejante distracción en medio de una campaña electoral, y eso es aparte de la constelación paralela de casos criminales del ex comandante en jefe que dominarán el período previo al día de las elecciones y potencialmente se sumarán al tumulto de su segunda presidencia si vence al presidente Joe Biden.

Las publicaciones cada vez más alarmadas de Trump en las redes sociales el jueves ofrecieron una ventana a su desesperación. Y mostraron cómo cada uno de sus casos ahora tiene una defensa similar. Afirma que no es culpable de violar la ley, pero es víctima de una interminable persecución política. “Interferencia electoral”, escribió Trump, por ejemplo, en su red Truth Social. Se quejó de que aportar dinero para permitir una apelación era “muy caro”. Y envió un llamamiento para recaudar fondos a sus seguidores titulado "¡Mantengan sus sucias manos alejadas de la Torre Trump!".

Incluso uno de sus casos legales habría sido suficiente para expulsar a cualquier candidato convencional de la carrera hace mucho tiempo. Pero Trump lidera muchas encuestas nacionales y estatales indecisas, una señal de que sus intentos de convertir su oleada de coacción legal en una persecución están funcionando entre muchos votantes republicanos. Su posición en la carrera también refleja los enormes problemas que ensombrecen la candidatura a la reelección de Biden mientras el impopular presidente intenta convencer a los estadounidenses de que una economía en recuperación es más saludable de lo que perciben en su vida diaria, dados los costosos viajes a las tiendas de comestibles y las altas tasas de interés que hacen que la vivienda y otras compras importantes sean tan desalentadoras.

Si bien los enemigos de Trump disfrutarían de que James destruyera su cartera de propiedades, el impacto político de tal humillación sería incierto. El furor resultante podría aumentar las afirmaciones del expresidente de que los fiscales demócratas lo están atacando injustamente por ser quién es. Una de sus aliadas más cercanas, la representante Elise Stefanik de Nueva York, ya está tratando de fomentar esa impresión criticando lo que, según ella, era una campaña “fundamentalmente antiestadounidense” en su contra. Al mismo tiempo, sin embargo, la última controversia en torno a Trump puede comenzar a recordar a los votantes republicanos moderados e independientes el caos diario que caracterizó sus años en el cargo. La campaña de Biden ha sostenido durante mucho tiempo que esto inevitablemente cambiará a los votantes hacia el presidente, incluso si hasta ahora hay poca evidencia en las encuestas de que eso suceda.

Una larga lista de desafíos legales

La lucha del expresidente por conseguir fondos, después de que varias compañías de seguros se negaron a suscribir la fianza, es un espectáculo humillante para un expresidente cuya imagen de magnate inmobiliario magistral es fundamental para su marca pública. La frenética búsqueda de dinero plantea dolorosas preguntas sobre el alcance de la riqueza líquida de Trump de la que se ha jactado durante mucho tiempo. También es una situación indigna para alguien que podría estar ocupando la Casa Blanca en 10 meses, y sugiere conflictos de intereses preocupantes si recurre a donantes privados –o fuentes extranjeras– para encontrar el dinero en una carrera de última hora por efectivo.

Las implicaciones de la prisa por financiar la fianza han causado pánico en el círculo íntimo del expresidente, informó esta semana Kaitlan Collins de CNN. Pero por grave que sea, el drama en torno al pago de los bonos es sólo uno de los múltiples peligros que enfrenta Trump.

— CNN informó el jueves que Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, planea presionar con fuerza para que se celebre un juicio antes de las elecciones de noviembre en un intento por frustrar las tácticas dilatorias de Trump, a pesar de escapar por poco de ser expulsada de su caso de interferencia electoral luego de una relación íntima con un colega fiscal. Dada la complejidad del caso de extorsión, que incluye a una serie de exasociados de Trump como coacusados, cualquier cronograma parece tremendamente optimista. "Realmente creo que esto es más que nada una postura de la oficina de la fiscal del distrito", dijo a CNN el jueves Michael Moore, ex fiscal federal. Y aunque Willis quiere una fecha de juicio pronto, todavía no está completamente segura. El juez que le permitió continuar con el caso a pesar de reprender su conducta, ha concedido a los acusados el derecho de apelar su decisión.

— En otra parte del atolladero legal de varias ciudades de Trump, el juez Arthur Engoron, que supervisó el caso de fraude civil en Nueva York que Trump perdió, impuso nuevas limitaciones a la Organización Trump al ampliar el alcance del monitor que proporciona supervisión por orden judicial. La medida significa que la empresa no podrá, por ejemplo, mover grandes cantidades de dinero ni tomar medidas comerciales significativas sin escrutinio, un cambio para una empresa que siempre ha actuado según su propio conjunto de reglas.

— También en Nueva York, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan pidió a un juez que no impusiera más demoras en el juicio por el supuesto pago de dinero por parte de Trump para mantener su silencio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016. El juicio debía comenzar el lunes, pero se pospuso después de que surgieron nuevos documentos y el expresidente ahora pide un retraso de 90 días. El juez Juan Merchán pospuso el caso al menos hasta el 15 de abril y está previsto que este lunes celebre una audiencia sobre cuestiones de descubrimiento de pruebas que también podría determinar una fecha firme para el juicio.

— Todo esto se desarrolla mientras otros juicios de Trump –incluidos los procesamientos federales por interferencia electoral y el supuesto mal manejo de documentos clasificados– están en suspenso mientras intenta agotar el tiempo antes de las elecciones de noviembre con litigios frenéticos y la presentación de apelaciones. La Corte Suprema debe escuchar su amplio reclamo de inmunidad presidencial por actos cometidos en el cargo el próximo mes y no se espera un fallo hasta finales de junio. La decisión podría tener implicaciones importantes para los casos penales que enfrenta Trump mientras busca un segundo mandato.

— Sin embargo, en un rayo de luz para el expresidente esta semana, su patrimonio neto pronto podría dispararse con la fusión de sus propiedades de medios, incluida la red Truth Social y Digital World Acquisition Corp., una firma de cheques en blanco. La medida convertiría a Trump, con diferencia, en el mayor accionista de la empresa fusionada que cotiza en Bolsa y, en el papel, añadiría miles de millones de dólares a su patrimonio neto. En teoría, este es el tipo de ganancia inesperada que podría ayudar a Trump en un momento de extrema dificultad financiera y en un momento en el que la recaudación de fondos de su campaña está muy por debajo de la de Biden. En la práctica, sin embargo, las condiciones del acuerdo significan que el expresidente no podría liquidar sus acciones para aliviar inmediatamente su crisis de liquidez. Y si vendiera, el precio de las acciones de la empresa probablemente caería.

Cómo James planea extraerle a Trump lo que le corresponde al estado

Los abogados estatales presentaron sentencias en el condado de Westchester, al norte de Manhattan, el 6 de marzo, una semana después de que la sentencia por fraude civil de Engoron descubriera que Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump habían cometido un fraude masivo, en gran parte mediante sobrevaluaciones de propiedades para obtener préstamos favorables de los bancos y mejores tarifas de las compañías de seguros.

Los abogados del expresidente revelaron esta semana que no había logrado encontrar una compañía de seguros que suscribiera una fianza que garantizara la participación financiera del estado en el caso mientras se desarrolla el proceso de apelación. Trump ya presentó una fianza de casi US$ 100 millones en otro caso, tras perder una demanda por difamación contra el escritor E. Jean Carroll, que también planea apelar.

Los abogados de Trump han advertido que cualquier intento de vender propiedades para cumplir con la sentencia le causaría un daño financiero permanente, ya que los compradores exigirían precios de “rebaja de liquidación”.

También hay otra razón por la que un intento de James de confiscar sus bienes podría ser problemático para el expresidente, y es una propuesta mucho más complicada para la fiscal general de lo que podría parecer a primera vista.

Es seguro que algunos de los edificios y propiedades de Trump serán financiados mediante hipotecas y otros acuerdos financieros que serán difíciles de desentrañar. En caso de una venta, las ganancias se destinarían primero a compensar a los prestamistas, lo que significa que es posible que sea necesario vender una parte sustancial del imperio Trump para alcanzar la cifra cercana a los US$ 500 millones que se le debe al estado.

Una opción que Trump podría verse obligado a considerar es la bancarrota, una ruta que ha utilizado varias veces en su extravagante y accidentada carrera empresarial y que puede permitirle disponer de activos de manera organizada. Pero Collins informó esta semana que ha expresado en privado su oposición a ese camino, y que sigue siendo la salida menos probable por ahora.

En última instancia, el estigma de soportar un proceso de este tipo tan cerca de las elecciones generales podría ser demasiado para el expresidente. Y aumentaría las preocupaciones de que el expresidente no sea apto para regresar a la Oficina Oval.

Cualquiera que sea la resolución, los múltiples dramas vuelven a atacar la pregunta central de esta elección: ¿realmente los estadounidenses quieren cuatro años más de caos, escándalo y desafíos a la ley que asolan al expresidente semana tras semana?