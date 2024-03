¿De dónde viene el dinero de ayuda para Ucrania? Estos 4 gráficos lo explican

(CNN) -- La invasión de Rusia ha enfrentado a Ucrania contra un país con un enorme ejército y una de las economías más grandes del mundo. Más de US$ 380.000 millones en asistencia directa, comprometidos principalmente por naciones occidentales desde enero de 2022, han ayudado a Ucrania a seguir luchando.

Esta ayuda prometida está llegando en fases a lo largo de varios años. Pero sin un final a la vista para la guerra, se necesita más asistencia para reponer los suministros militares. En Estados Unidos, el país donante individual más grande, el Congreso sigue en un punto muerto sobre si aprobar más ayuda para Ucrania; el resultado podría definir el futuro del conflicto.

Para comprender mejor el debate geopolítico detrás del apoyo a Kyiv, CNN analizó cómo se diferencia la asistencia internacional a Ucrania.

Casi US$ 120.000 millones en ayuda militar a Ucrania

Países individuales de todo el mundo han comprometido casi US$ 118.000 millones en ayuda militar directa a Ucrania, además de asistencia financiera y humanitaria. Según datos del Instituto Kiel de Economía Mundial hasta el 15 de enero de 2024, más del 40% proviene de Estados Unidos.

El Congreso de EE.UU. ha aprobado alrededor de US$ 46.300 millones en ayuda militar directa a Ucrania desde que los países de la OTAN comenzaron a organizar apoyo para Kyiv un mes antes de la invasión a gran escala, según muestran los datos. Esto es parte de un presupuesto total de ayuda aprobado de US$ 113.000 millones para necesidades tanto de defensa como civiles, aunque no todo está destinado a ir directamente a Ucrania. Algunos de esos fondos son para reponer los stocks militares estadounidenses agotados por donaciones anteriores de armamento y municiones a Ucrania y para ayudar a otros países afectados por la situación geopolítica.

Un proyecto de ley pendiente en EE.UU. enviaría otros US$ 60.000 millones para apoyar a Ucrania contra Rusia, aunque la Cámara de Representantes controlada por los republicanos aún no ha considerado la medida y no está claro cuándo y si se llevará a cabo esa votación.

Colectivamente, los países de la Unión Europea (UE) han comprometido US$ 50.000 millones en apoyo militar directo a Kyiv, con Alemania, Dinamarca y los Países Bajos como los mayores contribuyentes. Se han comprometido fondos adicionales a través de instituciones de la UE. El Reino Unido ha prometido casi US$ 10.000 millones en ayuda militar directa. Algunas de las donaciones militares de mayor costo incluyen tanques, misiles antiaéreos y antimisiles, sistemas de radar para localización de armas, barcos para desminado y patrullaje, helicópteros y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, según el Instituto Kiel.

Estados Unidos lidera la provisión de armas pesadas

Treinta y tres países han prometido armas y equipo militar a Ucrania, según datos del Instituto Kiel hasta enero. Varios otros han ofrecido entrenamiento y otra asistencia militar indirecta.

El número de tanques que Polonia ha comprometido con Ucrania no tiene semejanza con ningún otro país, un total de 324, muestran los datos. Estados Unidos ha proporcionado 76 tanques, menos de una cuarta parte de este número.

Pero Estados Unidos lidera en asistencia con armas pesadas y municiones acompañantes, así como en el suministro de infantería ligera de Ucrania, con más de 300 millones de unidades de municiones comprometidas. El país proporcionó 39 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes junto con municiones y 301 armas de artillería de tipo obús. Ambos se han demostrado efectivos en la línea del frente, han dicho funcionarios ucranianos.

Estados Unidos también se ha comprometido con Ucrania con al menos 35 sistemas de misiles antiaéreos superficie-aire, con solo Alemania que destinó más, con 38, y es probable que la cantidad total sea mayor ya que algunas cantidades no se han divulgado.

La Casa Blanca dijo a principios de marzo que planea enviar un nuevo paquete de armas por un valor de hasta US$ 300 millones a través de una disposición presidencial, que no requiere aprobación del Congreso. Pero esa cifra fue descrita por el presidente de EE.UU., Joe Biden, como "no lo suficientemente grande".

Una comparación justa

Estados Unidos ha comprometido la segunda mayor cantidad de dinero para ayudar a Ucrania en general, incluida la asistencia militar, financiera y humanitaria, después de la Unión Europea, que ha enviado un total de alrededor de US$ 93.300 millones, según datos del Instituto Kiel. Esa cifra no incluye las contribuciones de los estados miembros individuales de la UE, que se cuentan por separado.

Pero a diferencia de algunos de los aliados más pequeños de Ucrania, las contribuciones de Washington representan el 0,3% de su PIB, muestran los datos.

Dinamarca, Noruega y los estados bálticos que bordean Rusia -Estonia, Lituania y Letonia- comprometieron una proporción mayor de su riqueza en la guerra, más del 1% de su PIB.

Esa cifra incluye ayuda humanitaria, como ambulancias, generadores de energía, puentes temporales, tiendas de campaña familiares y terminales Starlink para comunicación vía satélite.

La mayor contribución financiera extraordinaria de un país es una subvención estadounidense de US$ 13.400 millones al Gobierno de Ucrania para ayudar con diversos aspectos presupuestarios e infraestructurales, incluido el apoyo a la seguridad energética de Ucrania, según la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Los costos de los refugiados se suman para los aliados europeos de Ucrania

Cuando se incluyen los gastos relacionados con la acogida de refugiados en los cálculos de ayuda, las contribuciones de los aliados europeos que recibieron a la mayoría de los refugiados ucranianos se vuelven aún más significativas. Alrededor del 83% del apoyo directo de Polonia a Ucrania va a los costos de refugiados: US$ 22.700 millones de más de US$ 25.000 millones.

Polonia ha recibido el segundo mayor número de refugiados ucranianos (casi 960.000 hasta diciembre de 2023) en países aliados después de Alemania (más de 1,1 millones hasta febrero de 2024), según datos de la agencia de refugiados de las Naciones Unidas. Rusia también tiene más de 1,2 millones de refugiados, según los datos de la ONU.

Cuando se incluyen los costos de refugiados en los cálculos del PIB, la carga de la ayuda de Polonia a Ucrania aumenta de aproximadamente el 0,7% a más del 4% del PIB, en comparación con el 1,1% para Alemania, según los datos del Instituto Kiel.

Estados Unidos ha asignado US$ 6.600 millones para asistencia indirecta a refugiados ucranianos como parte de su paquete de ayuda aprobado, y ha procesado alrededor de 515.000 ucranianos en el país a través de varios programas humanitarios en los dos años desde que comenzó la guerra, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés).