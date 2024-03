Esto sabemos del diagnóstico de cáncer de Kate y su estado de salud

Video | Así fue como Kate Middleton anunció que tiene cáncer 2:15

(CNN) –– Kate, princesa de Gales, reveló que le diagnosticaron cáncer y que se encuentra en las “primeras etapas” de tratamiento.

En un mensaje de video publicado este viernes, Catherine dijo que el diagnóstico ocurrió después de que se sometiera a una cirugía abdominal en enero. Inicialmente se pensó que su condición no era cancerosa, pero exámenes posteriores "descubrieron que había cáncer", dijo.

Kate, de 42 años, ha estado prácticamente ausente del ojo público desde su cirugía en enero, lo que desató grandes especulaciones sobre su salud.

El impactante diagnóstico también ocurre produce después de que al rey Carlos III le diagnosticaran cáncer tras un procedimiento por agrandamiento de la próstata.

Esto es lo que sabemos.

¿Qué dijo Kate?

Kate publicó un video la tarde de este viernes en el que compartió una actualización sobre su salud, dos meses después de que se alejara temporalmente de las funciones públicas luego de su tratamiento inicial.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", dijo Kate, quien está casada con el heredero al trono británico, el príncipe William.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

También que su diagnóstico había sido un "gran impacto" y que "William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia".

Kate y William tienen tres hijos: el príncipe George, de 10 años; la princesa Charlotte, de 8; y el príncipe Louis, de 5.

Dr. Huerta explica lo que se sabe del cáncer de Catherine 5:04

El corresponsal de realeza de CNN, Max Foster, informó que Kate comenzó quimioterapia en febrero, y que ella y William esperaron hasta este momento para revelar su condición porque el viernes era el día en que sus hijos comenzaban sus vacaciones escolares de Pascua.

“Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder empezar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, dijo en el mensaje de video.

Kate no informó qué tipo de cáncer le habían diagnosticado.

¿Cuándo hospitalizaron a Kate por primera vez?

El Palacio de Kensington anunció el 17 de enero que la princesa pasaría dos semanas recuperándose en el hospital después de someterse con éxito a una cirugía abdominal planificada.

No estaba claro para qué era la cirugía, pero el palacio dijo que era poco probable que Kate regresara a sus deberes públicos hasta después de Pascua, que este año cae el 31 de marzo.

Kate fue dada de alta de la London Clinic ––un hospital privado cerca de Regent's Park, en el centro de la capital británica–– el 29 de enero. Regresó a su casa en Windsor, al oeste de Londres, para continuar con su recuperación.

El rey Carlos fue dado de alta del mismo hospital privado el mismo día que Kate, después de recibir tratamiento por agrandamiento de la próstata. El Palacio de Buckingham anunció el 6 de febrero que le diagnosticaron cáncer.

¿Qué pasó con Kate después de salir del hospital?

La salud y el paradero de Kate se convirtieron en objeto de frenéticas especulaciones, a pesar de que el palacio reiteró que había “dejado claro en enero los plazos de la recuperación de la princesa” y que el público no debería esperar verla hasta después de Pascua.

Kate fue vista en público por primera vez a principios de este mes en Windsor con gafas de sol oscuras y sentada en el asiento del pasajero delantero de un automóvil conducido por su madre, Carole Middleton.

CNN decidió no publicar la foto de los paparazzi, y tampoco lo hicieron la mayoría de los principales medios de comunicación británicos, ya que la prensa sopesó la fascinación pública por la salud de Kate con la necesidad de respetar las leyes de privacidad.

¿Qué pasó con la fotografía del Día de la Madre?

Las especulaciones sobre la salud de Kate continuaron, lo que presionó a la familia para que revelara más detalles.

En lo que parecía ser un intento por poner fin a los rumores, Kate publicó una fotografía oficial de ella y sus tres hijos (George, Charlotte y Louis) en el Día de la Madre, que se celebró en el Reino Unido el 10 de marzo.

Pero en lugar de terminar con los rumores, los alimentó, después de que el público detectara rápidamente varias irregularidades en la imagen.

¿Por qué el puño de la manga de Charlotte estaba borroso? ¿Y por qué su falda estaba en un ángulo extraño? ¿Por qué estaba desalineada la cremallera de Kate? ¿Dónde estaba su anillo? ¿Y por qué los niños tenían los dedos cruzados?

Varias agencias de noticias globales retiraron la imagen de su circulación horas después, citando preocupaciones de manipulación.

Después de un día de especulaciones, Kate admitió que había editado la fotografía y se disculpó.

“Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer”, escribió Kate en X, anteriormente Twitter, al día siguiente.

Más tarde fue fotografiada junto a su marido en un coche saliendo del Castillo de Windsor.

¿Por qué hay una investigación que involucra al hospital?

El organismo de control de datos del Reino Unido dijo a principios de esta semana que está "evaluando" informes de que un miembro del personal de la Clínica de Londres supuestamente intentó acceder a los registros médicos privados de Kate.

El tabloide Daily Mirror informó que el hospital había iniciado una investigación sobre las acusaciones de que se había violado la confidencialidad de la princesa.

En un comunicado, la Oficina del Comisionado de Información (ICO), que es el regulador de datos independiente del Reino Unido, confirmó que había "recibido un informe de violación y está evaluando la información proporcionada".

La Clínica de Londres dijo el miércoles que "se tomarán todas las medidas de investigación, reglamentarias y disciplinarias apropiadas".

El presunto incidente no es la primera vez que la privacidad médica de Kate ha sido objeto de preocupación. Mientras la princesa estaba embarazada de su primer hijo en 2012, una estación de radio australiana llamó en broma al hospital donde estaba recibiendo atención y engañó a una enfermera para que revelara información médica privada, que luego fue transmitida.