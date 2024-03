Kermitops gratus es una especie prehistórica recientemente descubierta que se cree que vivió hace más de 270 millones de años. Bretaña M. Hance/Smithsonian

(CNN) -- Los paleontólogos del Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural han descubierto una especie prehistórica previamente desconocida: un anfibio de 270 millones de años con ojos muy abiertos y una sonrisa caricaturesca, y su nombre es un guiño a una celebridad icónica de las ranas.

La Rana Kermit, mejor conocido en Latinoamérica como la Rana René, conoce a Kermitops gratus, el anfibio antiguo más reciente identificado después del examen de un pequeño cráneo fosilizado que alguna vez permaneció sin estudiar en la colección de fósiles del Smithsonian durante 40 años, según un artículo publicado este jueves en el Zoological Journal of the Linnean Society.

Se cree que Kermitops, anterior a los dinosaurios, deambulaba por la Formación Clear Fork inferior de Texas durante la época del Pérmico Temprano, hace 298.9 millones a 272.3 millones de años. El cráneo del antiguo anfibio, que mide aproximadamente 2,5 centímetros de largo, presenta grandes cuencas oculares ovaladas y, debido a su estado ligeramente aplastado, una sonrisa torcida que, según los investigadores, les recordaba al ícono de los Muppets.

El descubrimiento de nuevas especies de anfibios podría proporcionar algunas respuestas sobre cómo evolucionaron las ranas y las salamandras hasta adquirir sus características especiales actuales, escribieron los autores en el artículo.

"Una cosa que Kermitops realmente muestra es que los orígenes de los anfibios modernos son un poco más complejos de lo que algunas investigaciones han sugerido", dijo el coautor del estudio Arjan Mann, paleontólogo postdoctoral en el Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural.

"Y eso realmente significa que la gente necesita seguir estudiando estas cosas porque simplemente mirar las colecciones de los museos, como este fósil, tiene el potencial de cambiar nuestras ideas sobre las hipótesis evolutivas de los linajes vivos".

Kermitops, no una rana

El fósil fue descubierto por primera vez en 1984 por el fallecido Nicholas Hotton III, un paleontólogo de museo que había excavado fósiles en Red Beds en Texas, un área conocida por ser rica en restos de la edad Pérmica.

Los investigadores desenterraron un gran escondite en el sitio, incluidos restos de antiguos reptiles, anfibios y sinápsidos, los precursores de los mamíferos. La colección resultante incluyó tantos hallazgos que los paleontólogos no pudieron estudiar varios de los especímenes, incluido el recién nombrado Kermitops. Eso cambió en 2021, cuando el cráneo llamó la atención de Mann, un becario postdoctoral en ese momento, que estaba examinando la colección de Texas para ver si se había pasado por alto algún espécimen notable.

"No sólo alguien preparó bien (el cráneo), sino que tenía características que lo distinguían de cualquier otra cosa del grupo que hubiera visto", dijo Mann. A principios de 2023, Calvin So, autor principal del nuevo artículo y estudiante de doctorado en la Universidad George Washington, comenzó a estudiar el cráneo para un artículo doctoral.

Kermitops no está clasificado como una rana porque el anfibio prehistórico no comparte los mismos rasgos y anatomía que se encuentran en las ranas modernas, dijo So. Pero los investigadores determinaron que el espécimen pertenece al grupo de los temnospóndilos, que se cree que es el ancestro más común de todos los lisanfibios, una categoría que incluye ranas, salamandras y cecilias, añadió Mann.

Los investigadores notaron varias características que el antiguo anfibio comparte con sus parientes modernos, incluida una ubicación similar para el tímpano en la parte posterior del cráneo, una pequeña abertura entre las fosas nasales que produce un moco pegajoso para ayudar a las ranas a atrapar a sus presas, y incluso evidencia de dientes pedicelados bicúspides que son exclusivos de los anfibios y se encuentran en la mayoría de las especies de anfibios modernos.

Características del antiguo anfibio

La presencia de dientes y otras características modernas de esta especie prehistórica puede ayudar a los investigadores a comprender mejor la transición evolutiva por la que pasaron los anfibios para obtener sus características únicas, como los dientes, en la actualidad. Un estudio de junio de 2021 encontró que algunas especies de ranas han perdido y vuelto a desarrollar dientes varias veces a lo largo de sus linajes.

“Este trabajo es importante porque proporciona otro pariente lejano temprano distinto de nuestros anfibios modernos”, dijo David Blackburn, coautor de ese estudio de 2021 y curador de anfibios y reptiles en el Museo de Historia Natural de Florida de la Universidad de Florida, vía correo electrónico.

"En los últimos 20 a 30 años se han descubierto y descrito muchas especies nuevas de estos parientes lejanos, y cada descubrimiento tiende a remodelar nuestro conocimiento del árbol evolutivo", añadió Blackburn.

Pero Kermitops tenía muchas características distintas de sus parientes modernos. El robusto cráneo de la criatura tenía huesos y elementos adicionales que probablemente desaparecieron con la evolución, y su hocico alargado combinado con una región corta del cráneo detrás de los ojos era exclusivo de la especie y probablemente servía para ayudar a atrapar insectos.

Las características del fósil, una mezcla de rasgos modernos y prehistóricos, refuerzan sugerencias previas de que la evolución de los anfibios fue compleja, dijo Marc Jones, curador de reptiles fósiles en el Museo de Historia Natural de Londres.

“Esto aumenta aún más la diversidad de animales del Pérmico Temprano que probablemente sean primos evolutivos de los anfibios modernos. Destaca la necesidad de más fósiles del Pérmico Superior”, dijo Jones por correo electrónico, añadiendo que apreciaba el nombre del anfibio. “No es una rana, pero técnicamente Kermit tampoco lo es. Tiene cinco dedos y un volante de lagarto”.

La preservación de pequeños fósiles

El registro fósil temprano de lisanfibios se considera fragmentario, según un comunicado de prensa del Instituto Smithsonian, y se debe en gran medida al pequeño tamaño de las criaturas y a la delicada composición ósea, lo que hace que los fósiles sean difíciles de preservar y encontrar más adelante, dijo So.

"Lo que vemos hoy no es más que un pequeño porcentaje de todas las cosas que vivieron en la historia de la Tierra", añadió So. "Y una de las condiciones que mejora significativamente la preservación de los fósiles es su tamaño, porque si es más grande, será más resistente a algunas de las fuerzas erosivas que experimentamos, como la erosión eólica y la erosión hídrica".

Es más, si bien normalmente se piensa que las especies prehistóricas son grandes, Kermitops podría ayudar a llenar el vacío de la evolución de los anfibios, explicando cómo algunas de las criaturas actuales obtuvieron su pequeño tamaño.

El cráneo de Kermitops es de tamaño similar al cráneo de otro anfibio conocido del Pérmico Temprano, Gerobatrachus, que tenía una cabeza de aproximadamente de 2,5 centímetros de largo. Pero hoy en día muchas ranas tienen cuerpos más cortos que esa longitud, dijo Blackburn.

"Quizá uno se pregunte: '¿Realmente no hubo vertebrados muy pequeños en el pasado, similares en tamaño a las especies en miniatura actuales?' Mi apuesta es que sí, existieron, pero nuestra capacidad para encontrarlos en el registro fósil es muy difícil", añadió Blackburn.

Entonces dijeron que esperaban que el nombre de la especie llamara la atención sobre los notables descubrimientos que hacen los paleontólogos al estudiar las colecciones de fósiles prehistóricos de los museos, incluidos aquellos menos imponentes que los dinosaurios.

"Queríamos llamarlo Kermitops porque queríamos llamar la atención sobre este fósil único que es realmente pequeño, que la mayoría de la gente no notaría si lo colocaran junto a un Tiranosaurio en la galería", dijo So.