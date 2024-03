Shakira describe a su disco como un proceso sanador 1:59

(CNN Español) -- Shakira carga sobre sus hombros una exitosa carrera marcada por míticos discos que navegan entre el amor, el desamor, el despecho y el empoderamiento y que la han convertido en una de las estrellas latinas más reconocidas del mundo.



Ahora, la cantante colombiana estrena su nuevo disco cuyo título hace referencia a una de sus frases más emblemáticas (sacada de la popular canción que publicó junto a Bizarrap): “Las mujeres ya no lloran” está compuesto de 16 canciones, que incluyen los siete temas que lanzó en los últimos dos años tras su ruptura con el futbolista Gerard Piqué y mientras enfrentaba un caso de evasión fiscal con la justicia española.

“Te felicito” (con Rauw Alejandro), “Monotonía” (con Ozuna), “Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53”, “TQG” (con Karol G.), Acróstico (con sus dos hijos), “Copa vacía” (con Manuel Turizo), “El Jefe” (con Fuerza Regida) son parte de los sencillos que podremos ver en el nuevo disco de la colombiana.

Tras casi 7 años desde que lanzó “El Dorado”, hacemos un repaso por los discos más famosos y míticos de Shakira.

Pies Descalzos

“Pies Descalzos” fue el primer gran éxito de Shakira. Como describió entonces el músico estadounidense José Promis, “‘Pies descalzos’ sentó las bases para una de las estrellas más famosas y emocionantes de la comunidad internacional”. Su tercer álbum de estudio publicado en 1995 (antes había lanzado “Magia” y “Peligro”) alcanzó la posición número cinco de la lista Top Latin Albums de Billboard.

Con “Pies Descalzos”, Shakira se consolidó en los temas de amor y desamor. Una de sus canciones más recordadas forma parte de este disco y habla justamente de las experiencias del primer amor: “Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos / Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo / Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos / Con tus tantos dulces besos repartidos”, dice la letra de “Antologia”, que casi 30 años después acumula más de 340 millones de reproducciones en Spotify y se mantiene como la más escuchada.

Entre los once temas incluidos en el álbum también destacan “Estoy aquí” y “¿Dónde estás corazón?”

¿Dónde están los ladrones?

A finales de los noventa Shakira lanzaría el que es considerado uno de los discos más míticos de su carrera. ¿Dónde están los ladrones?, el cuarto álbum de estudio de la cantante colombiana publicado en 1998, se coló a la lista Billboard 200 y llegó hasta la posición número 131. Además, recibió dos Latin Grammy en las categorías de Mejor voz femenina de rock por (“Octavo día”) y Mejor voz femenina (“Ojos así”).

El álbum – que incluye algunos de sus más famosos temas como “Inevitable”, “Ciega, sordomuda” “Ojos así” o “Si te vas”– está cargado una vez más de letras de amor, desamor, melancolía y enojo.

El éxito que tuvo “¿Dónde están los ladrones?” fue tan grande que, en 1999, MTV Latinoamérica grabó un Unplugged con las canciones del disco. Shakira recibió su primer premio Grammy a Mejor Álbum Pop Latino por su "MTV Unplugged".

Servicio de lavandería

“Servicio de lavandería” catapultó a Shakira al estrellato mundial. Lanzado en 2002, fue su primer álbum en inglés (y español) que le valió perfiles en Rolling Stone y una amplia cobertura mediática sobre su estratégica y exitosa irrupción en la escena musical estadounidense en una época en la que las reinas del pop eran Britney Spears y Christina Aguilera.

Este álbum alcanzó la posición número 3 en la lista Billboard 200 y le dio sus primeros éxitos en la lista Billboard Hot 100: "Whenever, Wherever" alcanzó el número 6, "Underneath Your Clothes" llegó al número 9 y "Objection (Tango)" aterrizó en el número 55.

“Servicio de lavanderia” o “Laundry Service” contiene nueve canciones en inglés y cuatro en español.

El álbum también supuso un cambio de imagen para la cantante colombiana que dejó atrás su apariencia más rockera acompañada de una cabellera con trenzas unas veces negra y otras rojo granate para abrirle paso a su melena rubia dorada mucho más parecida a cómo la vemos en la actualidad.

Fijación oral vol. 1 y vol. 2

La irrupción de Shakira en el mercado angloparlante continuó dando frutos tras el lanzamiento de dos de sus discos más famosos. En junio de 2005 se publicó Fijación oral, vol. 1 en español y unos meses después ese mismo año salió Oral Fixation, vol. 2 (en inglés).

Ambos álbumes debutaron entre los cinco primeros en Estados Unidos, y su sencillo "Hips Don't Lie" (con Wyclef Jean) encabezó las listas mundiales en 2006, según Enciclopedia Británica. En los Latin Grammy de ese año, obtuvo los premios a la canción del año y al disco del año por el sencillo "La tortura", y Fijación oral, vol. 1 fue nombrado álbum del año y mejor álbum vocal pop femenino; también ganó un Grammy al mejor álbum latino de rock/alternativo.

Sale el sol

"Sale el sol" se estrenó en 2010 e incluye una de las canciones más famosas de Shakira que la llevó al Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica. "Waka, Waka", una colaboración con un grupo sudafricano, fue elegida el himno oficial del mayor evento deportivo del mundo y la cantante se anotó otro éxito internacional.