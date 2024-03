Ataque en Moscú deja al menos 40 muertos. Esto es lo que sabemos 7:05

(CNN) -- Hombres armados en un lugar de entretenimiento. Cuerpos tendidos sobre el frío cemento. Horror de que semejante matanza pueda afectar la seguridad de la burbuja de Moscú.

Todo esto estuvo presente en las horribles secuelas del salvaje ataque del viernes por la noche afuera de la sala de conciertos Crocus City Hall, tal como lo estuvieron hace casi 22 años, cuando estaba afuera del Teatro Dubrovka, donde hombres armados chechenos tomaron 800 rehenes y un enfrentamiento terminó con una redada de las fuerzas especiales.

Si bien los atentados de 2002 marcaron sólo uno de los muchos horribles puntos bajos de la guerra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra el extremismo islamista, anoche demostró que el pasado brutal ha vuelto para atormentar al Kremlin (si es que alguna vez se fue).

Sin embargo, Putin enfrenta el mismo tipo de enemigo islamista que en 2002, en un mundo transformado. Si efectivamente ISIS-K –la rama afgana del grupo militante– fue responsable, como sugieren sus afirmaciones y las advertencias anticipadas de funcionarios estadounidenses, significa que una nueva generación de extremistas tiene a Rusia en la mira, luego de la sangrienta represión del islamismo por parte de Rusia en el sur.

Hace veinte años, los atacantes de Dubrovka fueron el producto perturbado de la salvaje campaña antiterrorista de Rusia, que ejecutó sumariamente a cientos de hombres de edad militar en Chechenia a principios de la década de 2000.

Los atacantes del viernes probablemente surgieron de una ideología nacida en internet, después del breve Califato en Irak y Siria, y en la caldera del islamismo fuertemente reprimido en Asia Central y Afganistán.

Dos décadas de represión estatal no han negado a esta nueva ola de ira su acción sangrienta. La implacable persecución del extremismo en el Cáucaso Norte de Rusia por parte de Putin, cooptando las fuerzas brutales de la familia Kadyrov para reprimir toda disidencia en Chechenia, pareció funcionar durante algunos años, pero no ha puesto fin al problema. En una forma nueva, aunque más retorcida, la amenaza islamista ha regresado, buscando infligir dolor a Rusia por sus desventuras y brutalidad en Medio Oriente.

Hay una marcada diferencia con respecto a hace 20 años: la respuesta del Estado ruso.

Según los videos del ataque, los pistoleros del Crocus City Hall parecieron correr sin obstáculos durante un período significativo a través de un concurrido centro comercial el viernes por la noche, a pesar de las advertencias públicas de Estados Unidos al Kremlin durante semanas sobre una amenaza a los espacios públicos.

En octubre de 2002, la respuesta del Kremlin estuvo marcada por una disciplina cruel pero eficaz. Después de días de conversaciones y espera, una unidad de élite desplegó un agente químico en gas para incapacitar a todo el teatro.

La probable tasa de bajas aparentemente se consideró una pérdida preferible y manejable, en comparación con la sangrienta alternativa de un asalto frontal.

Las autoridades incluso dejaron que los paramédicos ignoraran el plan para aumentar la sorpresa contra los pistoleros. Era un plan horrible, pero funcionó, si mantener las pérdidas en torno al 15% era realmente un objetivo aceptable.

El viernes no se presenció ningún control estatal de este tipo: los pistoleros aparentemente pudieron huir al principio.

En cambio, el Kremlin ha estado culpando a una combinación deformada de presciencia de Occidente y ayuda de Ucrania.

La mera idea, expresada por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zakharova, de que los atacantes intentaron huir a Ucrania -a través de una de las fronteras más violentas y militarizadas del mundo- muestra a un Kremlin luchando por explicar este horror, incluso en su propio espacio informativo altamente controlado.

Margarita Simonyan, directora de la red Russia Today y vocera no oficial del Kremlin, incluso sugirió -sin ninguna evidencia- que los atacantes del Estado Islámico son en realidad ucranianos. Un alto parlamentario también insinuó que el “rastro ucraniano” en estos ataques debe ser respondido en el campo de batalla. Ucrania ha negado enérgicamente cualquier conexión con el ataque.

Esto expone cuán a la deriva y sobrecargado está ahora Putin. La seguridad de su electorado urbano y silencioso en la capital ha sido enteramente sacrificada por su guerra preferida en Ucrania. Las fuerzas especiales no entraron corriendo; están muertos u ocupados en otra parte. Incluso algunos policías han sido desplegados en primera línea.

En cambio, un enorme centro comercial fue víctima de los mismos terrores de 2002, el mismo sorprendente fallo de seguridad en la capital. Después de Dubrovka, los críticos se preguntaron en voz alta cómo diablos una camioneta cargada de hombres armados y vestidos de uniforme pudo simplemente conducir hasta un importante teatro de Moscú y entrar caminando. Lo mismo volvió a suceder, 20 años después, a pesar del control de Putin, ahora protegido por un sistema de vigilancia de cámaras y reconocimiento facial que nunca hubiera soñado posible en 2002.

Pero él no tiene el control en la forma en que retrata. Como ocurrió con el breve golpe del exconfidente Yevgeny Prigozhin, el barniz de autoridad absoluta de Putin a veces se desvanece brevemente y lo que hay debajo es terriblemente caótico. Hay tantas cosas que el sistema autoritario ruso no puede anular. Está basado en el patriarcado, la lealtad, la corrupción y una curiosa sensación de que el zar, en este caso Putin, intervendrá para corregir errores palpables. Pero él no lo hace. No siempre sabe qué tan mal está funcionando su estado. Y así, cuatro jóvenes pueden simplemente llegar con armas automáticas a un gran centro comercial de Moscú y prenderle fuego, después de matar a tiros a decenas de personas.

Probablemente seguirán dos cosas. En primer lugar, habrá más esfuerzos para sugerir que Ucrania y Occidente están de alguna manera involucrados en estos ataques. Moscú intentará aprovechar este momento para justificar su guerra en Ucrania como respuesta a una amenaza aún mayor y más urgente a la seguridad de su población. No está claro si es capaz de encontrar una nueva herramienta en su kit para vengarse de su supuesto culpable; Rusia ya está funcionando a toda máquina en Ucrania.

La segunda es que probablemente volverá a suceder. Al ataque de Dubrovka le siguieron, dos años más tarde, aviones derribados del cielo y la catastrófica pesadilla del asedio a la escuela de Beslán. Rusia era vista como débil en sus espacios más sagrados, y los jóvenes islamistas más perturbados pudieron aprovechar esa situación.

El cambio más amplio aquí se da en la relación de Rusia con Occidente. En 2002, Dubrovka obligó a Moscú a acercarse aún más a la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos. Hace dos décadas, sintió que la Casa Blanca y el Kremlin tenían brevemente un propósito común. Ahora, Moscú se encuentra ignorando y politizando las advertencias de los servicios de inteligencia occidentales sobre un ataque, y luego busca culpar parcialmente a Occidente, simplemente porque parece saber –y advertir- sobre la posibilidad de un ataque con antelación.

Los ataques del viernes por la noche presagian un nuevo capítulo oscuro para Putin, uno que le resulta profundamente familiar. Un enemigo interno al que sus tácticas brutales e implacables no pueden vencer por completo. Un Occidente al que hay que convertir en chivo expiatorio. Y un Estado que carece de los recursos básicos para proteger a sus objetivos más débiles.

Ha estado aquí antes, y la pregunta, una vez más, sigue siendo si los rusos están contentos de recurrir a él como su protector una vez más.