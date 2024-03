Última hora del ataque de ISIS en Moscú en vivo: reacciones, noticias y última hora

Estados Unidos había advertido a Rusia que ISIS estaba decidido a atacar

Estados Unidos advirtió a Moscú que los militantes de ISIS estaban decididos a atacar a Rusia en los días previos a que los asaltantes irrumpieran en el Crocus City Hall en un ataque que mató a decenas de personas, pero el presidente Vladimir Putin rechazó el consejo por considerarlo “provocador”.

Hombres armados irrumpieron el viernes en una sala de conciertos cerca de Moscú, abrieron fuego y lanzaron un dispositivo incendiario en el peor ataque terrorista contra la capital rusa en décadas.

ISIS se ha atribuido la responsabilidad del ataque.

Los expertos dijeron que la escala de la carnicería –parte de la cual fue capturada en imágenes de video obtenidas por CNN que mostraban multitudes de personas acurrucadas detrás de asientos acolchados mientras los disparos resonaban en el gran salón– sería profundamente embarazosa para el líder ruso, que había defendido un mensaje de seguridad nacional apenas una semana antes, al ganar las elecciones organizadas en el país.

Dijeron que no sólo los servicios de inteligencia rusos no pudieron evitar el ataque, sino que Putin no hizo caso de las advertencias de Estados Unidos de que los extremistas estaban conspirando para atacar a Moscú.

A principios de este mes, la embajada de Estados Unidos en Rusia había dicho que estaba “siguiendo informes de que los extremistas tienen planes inminentes de atacar grandes reuniones en Moscú”, incluidos conciertos, y advirtió a los ciudadanos estadounidenses que evitaran esos lugares.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, dijo que el Gobierno estadounidense había "compartido esta información con las autoridades rusas de acuerdo con su antigua política de 'deber de advertir'".

Pero en un discurso el martes, Putin criticó las advertencias estadounidenses como "provocadoras" y dijo que "estas acciones se parecen a un chantaje absoluto y a la intención de intimidar y desestabilizar nuestra sociedad".