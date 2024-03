¿Cómo es el proceso para fotografiar un eclipse? 1:26

(CNN) -- Hubo un aumento significativo de accidentes automovilísticos fatales en Estados Unidos en el momento del eclipse solar total de 2017, muestra un nuevo análisis.

El análisis, publicado como una carta de investigación el lunes en la revista JAMA Internal Medicine, encontró un aumento del 31% en los riesgos de tráfico en la época del eclipse, similar al aumento del riesgo en otros días festivos como el Día de Acción de Gracias. En términos absolutos, esto supone un promedio de 1 persona más involucrada en un accidente cada 25 minutos y 1 muerte más en un accidente cada 95 minutos.

El Dr. Don Redelmeier, coautor del análisis y profesor de medicina en la Universidad de Toronto, dijo que el mayor riesgo de tráfico no se debe al eclipse en sí y al cambio transitorio de luz, sino al aumento en el número de personas que viajan. Según el estudio, se estima que 20 millones de personas en Estados Unidos viajaron a otra ciudad para ver el eclipse solar de 2017.

Es más probable que las personas se distraigan, conduzcan por caminos desconocidos y aceleren para llegar a tiempo a su destino, dijo Redelmeier. También pueden estar intoxicados por las celebraciones relacionadas con el eclipse o pueden optar por ver el evento desde lugares inseguros al borde de la carretera, añadió.

“Una de las sorpresas que no anticipé fue que los riesgos no ocurren en el momento exacto de la totalidad. No es cuando todo está oscuro, negro y frío, sino que ocurren en las horas previas y posteriores”, dijo Redelmeier.

El análisis encontró que las horas posteriores al eclipse son especialmente peligrosas, con un riesgo de tráfico casi un 50% mayor que el promedio.

Para calcular el riesgo de tráfico, los investigadores compararon el número de todos los accidentes de tráfico mortales en el intervalo de tres días centrado en el día del eclipse (21 de agosto de 2017) y los intervalos de control de tres días una semana antes y después del eclipse. Los intervalos de control se eligieron para coincidir con los días de la semana y tener en cuenta las variaciones estacionales y semanales del riesgo.

Luego se utilizó una calculadora de la Marina de EE.UU. para determinar el momento de cada accidente automovilístico en relación con el momento del eclipse máximo según la latitud y la longitud, según el estudio.

El análisis mostró que el mayor riesgo de tráfico era consistente según la edad, el sexo, la raza y el origen étnico. El clima despejado pareció acentuar el riesgo, muy probablemente porque las áreas con cielos despejados atrajeron a más espectadores potenciales del eclipse, dijo Redelmeier.

A medida que se acerca el próximo eclipse solar total, el 8 de abril, Redelmeier dijo que le preocupa que pueda ocurrir un patrón similar. Según el estudio, la trayectoria del eclipse de abril está al alcance de más de 200 millones de personas en Estados Unidos.

"La conciencia de los riesgos permite a las personas ser más conscientes cuando conducen y podría inspirar una experiencia más segura para todos nosotros todos los días, no solo el día del eclipse", dijo.

Para evitar un aumento en las muertes por accidentes de tránsito, las personas deben respetar los límites de velocidad, minimizar las distracciones, usar el cinturón de seguridad y evitar conducir en estado de ebriedad, dijo Redelmeier.

En un video publicado en X, el jefe de la Administración Federal de Carreteras de EE.UU., Shailen Bhatt, dijo que la gente debería planear llegar temprano a sus destinos, evitar estacionar cerca del tráfico que viene en sentido contrario y tener cuidado con los peatones y ciclistas. También añadió que la gente no debería ver el eclipse mientras conduce.

“Por favor, cuídense todos unos a otros durante este espectacular evento”, dijo Bhatt. "No tengas un eclipse en el juicio".