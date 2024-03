Abinader: Haití está al borde de una guerra civil 1:18

(CNN) –– El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, reiteró este lunes que mientras él sea jefe de Estado su país no prestará su territorio para la instalación de centros de refugiados.

En una entrevista con la BBC la semana pasada, el mandatario ya había dicho que no autorizará campos de refugiados en territorio dominicano.

Abinader reveló que hace alrededor de un año y medio instituciones del gobierno estadounidense se comunicaron con él en relación con el tema, pero dijo que, tras informarles sobre la posición de República Dominicana, no ha habido más acercamiento. El presidente agregó desde entonces no hubo otro requerimiento, pero no precisó la fecha en que eso ocurrió ni qué organismo de Estados Unidos le había hecho la solicitud.

El mandatario hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa en el Palacio Nacional, denominada “LA Semanal”, y aclaró que el requerimiento no vino directamente de la Casa Blanca y que Biden “es respetuoso y sabe que eso sería inaceptable” para República Dominicana.

El mandatario defendió y justificó el derecho de su país a deportar a ciudadanos que se encuentren en territorio nacional de manera irregular.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) había hecho una recomendación para acoger refugiados haitianos en medio de la crisis que vive ese país.