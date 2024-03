A Sean “Diddy” Combs lo investiga un equipo especializado en trata de personas, según una fuente

Residencia de Sean "Diddy" Combs.

(CNN) -- Las autoridades registraron el lunes los domicilios de Sean "Diddy" Combs porque es objeto de una investigación federal llevada a cabo por un equipo del Departamento de Seguridad Nacional que se ocupa de los delitos de trata de personas, según un alto funcionario de las fuerzas del orden federales al tanto de la investigación.



La investigación está dirigida por el fiscal del distrito sur de Nueva York y la lleva a cabo la División de Delincuencia Organizada Transnacional de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), según declaró el funcionario a CNN.

La investigación se deriva de muchas de las mismas acusaciones de agresión sexual presentadas en varias demandas civiles contra Combs, según una segunda fuente policial familiarizada con los registros del lunes. Combs ha negado previamente esas acusaciones.

Equipos de agentes del HSI fuertemente armados registraron el lunes los domicilios de Combs en Los Ángeles y en la zona de Miami, algunos de ellos en vehículos blindados, en parte porque las autoridades creen que Combs emplea seguridad privada armada en cada una de sus residencias, según la primera fuente.

Los agentes estaban autorizados a buscar documentos, teléfonos, ordenadores y otros dispositivos electrónicos que contengan datos o videos, dijo la segunda fuente policial.

Una fuente de las fuerzas del orden dijo anteriormente a CNN que los registros del lunes estaban relacionados con una investigación en curso sobre tráfico sexual.

HSI en Nueva York dijo el lunes que "ejecutó acciones policiales como parte de una investigación en curso" en cooperación con las fuerzas del orden locales y las unidades de HSI en Los Ángeles y Miami, y que "proporcionaría más información a medida que esté disponible".

Los representantes de Combs no han respondido a las peticiones de comentarios de CNN sobre los allanamientos.

Acusaciones de tráfico sexual en demandas

Combs ha sido acusado de conducta sexual inapropiada en cinco demandas separadas presentadas en los últimos meses, acusaciones que Combs ha negado repetidamente. No está claro qué acusaciones se incluyen en la investigación federal.

En noviembre, la cantante Casandra "Cassie" Ventura presentó una demanda contra Combs, su exnovio, en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. En la demanda se alegaba que Combs la violó, la obligó a dedicarse al tráfico sexual y la sometió durante años a otros abusos. Ambas partes llegaron a un acuerdo días después.

Ben Brafman, abogado de Combs, declaró entonces a CNN que la decisión de llegar a un acuerdo no suponía "en modo alguno la admisión de haber cometido un delito". "La decisión del Sr. Combs de llegar a un acuerdo no socava en modo alguno su rotunda negación de las acusaciones. Se alegra de que hayan llegado a un acuerdo mutuo y le desea lo mejor a la Sra. Ventura".

Una semana después, Joi Dickerson-Neal presentó una demanda en Nueva York acusando a Combs de drogarla y agredirla sexualmente en 1991. También alegó haber sido víctima de "porno de venganza" por parte del artista musical.

En diciembre, una mujer anónima conocida como Jane Doe presentó una demanda federal acusando a Combs de tráfico sexual y violación en grupo en 2003, cuando tenía 17 años.

"Me he sentado en silencio y he visto a gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado", dijo Combs en respuesta a la demanda de diciembre. "Se han vertido contra mí acusaciones repugnantes por parte de individuos que buscan un pago rápido. Permítanme ser absolutamente claro: yo no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan".

Más recientemente, uno de los antiguos empleados de Combs, el productor y camarógrafo Rodney "Lil Rod" Jones, presentó el mes pasado una demanda en la que acusaba a Combs de agresión sexual y de liderar una "extendida y peligrosa organización criminal de tráfico sexual", entre otras acusaciones. La demanda se presentó ante un tribunal federal del distrito sur de Nueva York.

El abogado de Combs negó las acusaciones y calificó las afirmaciones de Jones de "mentiras".

"Su temeraria mención de hechos que son pura ficción y que sencillamente no ocurrieron no es más que un intento transparente de acaparar titulares. Tenemos pruebas abrumadoras e irrefutables de que sus afirmaciones son mentiras", declaró el mes pasado el abogado de Diddy, Shawn Holley.

Las autoridades federales rodearon las casas de 'Diddy'

Agentes armados fueron vistos alrededor de las residencias de Combs el lunes en el barrio de Holmby Hills en Los Ángeles y en la exclusiva comunidad de Star Island en Miami Beach, informaron los equipos de CNN.

Al menos un vehículo blindado de las fuerzas del orden fue visto llegando a la propiedad de Los Ángeles, y los agentes estaban procesando papeleo en mesas de cartas fuera de la casa del área de Miami. En ambas propiedades se veían vehículos del puesto de mando móvil.

La actividad en la propiedad de Star Island fue la ejecución de una orden de registro, dijo a CNN un representante de HSI en Miami.

HSI, el principal brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional, se encarga de investigar delitos y amenazas transnacionales, incluido el tráfico de personas. También se ocupa de casos de terrorismo, contrabando de estupefacientes y otras actividades delictivas organizadas.

Los investigadores del HSI abandonaron la vivienda de Star Island, a las afueras de Miami, poco antes de las once de la noche del lunes, según informó un equipo de CNN.

-- Esta es una historia en desarrollo y será actualizada. Con información de Josh Campbell, Holmes Lybrand, Elizabeth Wagmeister y Carlos Suárez de CNN.