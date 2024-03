Los factores clave que contribuyeron al derrumbe del puente de Baltimore

Paso a paso cómo ocurrió la tragedia en el puente de Baltimore 2:01

(CNN) -- Quizá la causa más obvia del derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore a primera hora del martes es lo que se ve en las imágenes de la escena: un enorme buque de carga repleto de contenedores golpeando el puente, que se hunde en el río.

Aún es pronto para investigar los hechos, pero las autoridades ya descartaron la hipótesis terrorista; el gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró en una rueda de prensa el martes por la mañana que la información preliminar indica que la colisión fue un accidente.

La investigación, dirigida por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), se centrará en cómo se produjo la colisión y en si alguna medida preventiva podría haber contribuido a mitigar el derrumbe del puente. Sin embargo, los investigadores parecen haber atribuido la colisión en parte a un problema eléctrico del que informó la tripulación a bordo del buque, un barco con bandera de Singapur llamado Dali, justo antes del impacto. Mientras tanto, los expertos que hablaron con CNN indicaron que el barco chocó contra una columna de apoyo crucial, o muelle, sin la cual el Key Bridge no podría sostenerse.

Dado el tamaño comparativo del barco, fue una colisión que el puente no pudo resistir.

"No conozco ningún puente que se haya construido para resistir el impacto directo de un buque de este tamaño", declaró el martes en rueda de prensa el Secretario de Transporte de EE.UU., Pete Buttigieg.

El Dali era "tan ancho como alto era el puente", explicó Benjamin W. Schafer, catedrático Willard y Lillian Hackerman de Ingeniería Civil y de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

"Coge un barco que sea tan grande como un puente y deja que choque contra él", dijo Schafer a CNN, "y el puente no va a resistir".

He aquí un vistazo a los factores que pueden haber contribuido al colapso del puente Francis Scott Key.

El barco informó de un "problema eléctrico", perdió la propulsión

En el momento de la colisión, el Dali, de unos 300 metros de eslora, salía del puerto de Baltimore con destino a Colombo, Sri Lanka, según informaron las autoridades.

Pero momentos antes del impacto, a la 1:28 a.m. ET, el Dali al parecer perdió la propulsión y echó el ancla, según un comunicado de la Autoridad Marítima Portuaria de Singapur, citando un informe de la empresa gestora del buque, Synergy Marine Pte Ltd.

"Como resultado, fue incapaz de mantener el rumbo deseado y colisionó con el puente Francis Scott Key", dice el comunicado.

Moore confirmó que la tripulación informó a las autoridades de un problema técnico justo antes del choque, advirtiéndoles en una llamada de "auxilio" de lo que denominó un "problema eléctrico". Eso dio a las autoridades tiempo suficiente para impedir que más vehículos cruzaran el puente, dijo Moore, que atribuyó a esa advertencia el mérito de haber salvado vidas.

De hecho, el barco viró hacia un pilar poco antes del impacto, según un análisis de CNN de los datos de seguimiento de barcos de MarineTraffic. Las imágenes del incidente, que mostraban una columna de humo oscuro saliendo del barco y sus luces parpadeando minutos antes de chocar contra el puente Key, podrían corroborar cualquier problema eléctrico.

Clay Diamond, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Pilotos, describió el problema como un "apagón total" del motor y de la energía eléctrica. Aunque se vio que las luces del barco volvieron a encenderse, probablemente debido a un generador de emergencia, los motores nunca se recuperaron, dijo Diamond.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, declaró en una conferencia de prensa celebrada el martes que tenía conocimiento de los problemas eléctricos, pero que la agencia se esforzaría por verificarlos en el marco de su propia investigación.

Personas familiarizadas con la investigación afirman que se estudiará si el combustible contaminado desempeñó un papel en el incidente, según informó The Wall Street Journal.

Para Mary Schiavo, ex inspectora general del Departamento de Transporte de EE.UU., las imágenes sugieren que "había algo en el barco que causó un problema de dirección", señalando que los pilotos locales que guiaban el barco en el momento del accidente eran "personas altamente capacitadas".

Para evitar este tipo de accidentes, se confía en estos pilotos, encargados de guiar a los buques dentro y fuera de los puertos, canales y ríos de todo el país. La idea es que los prácticos locales conocen mejor las aguas que surcan y sus peligros potenciales que la tripulación del barco.

"En el sector marítimo hay un viejo dicho que dice: 'Para navegar con seguridad se necesitan conocimientos locales'", afirma Schiavo, también analista de CNN. "Y ellos tenían eso a bordo". Sin energía, sin embargo, un barco "tan grande y tan pesado sería muy difícil" de maniobrar, dijo.

Chuck Carmichael, que se jubiló en 2017 después de trabajar en Baltimore para Inchcape Shipping Services, concordó, diciendo que la pérdida de potencia daría lugar a que el barco fuera extremadamente difícil o incluso imposible de dirigir.

También sospechó que la colisión no fue el resultado de un error del piloto, porque los pilotos sirven como asesores del capitán y el tripulante que hacen la dirección: "En última instancia, cualquier cosa que ocurra en el barco es responsabilidad del capitán", afirmó Carmichael.

Los expertos afirman que el buque sufrió un accidente crucial en el puente de mando

El puente, de 47 años de antigüedad, "no es solo un punto de referencia", dijo Kathy Szeliga, miembro de la Cámara de Delegados del Estado de Maryland, "sino la puerta de entrada a nuestro puerto". Los barcos deben pasar bajo él para entrar y salir del puerto, que es un importante centro de EE.UU. que genera miles de millones en ingresos y mantiene decenas de miles de empleos, según la Autoridad de Transporte de Maryland.

El puente es también una arteria importante para el tráfico rodado, ya que une la carretera interestatal 695 a través de un tramo del río de 2,5 kilómetros de longitud. En 2023, aproximadamente 12,1 millones de vehículos (unos 33.000 diarios) atravesaron el puente Key, según un informe reciente de la autoridad, generando US$ 56,8 millones en ingresos por peajes.

Un equipo de construcción estaba en el puente el martes por la mañana antes del incidente, reparando baches, dijo el secretario de Transporte de Maryland, Paul Wiedefeld. Pero el puente no tenía problemas estructurales conocidos, dijo Moore en la conferencia de prensa del martes, calificándolo de "totalmente en regla".

Según Schafer, profesor de Ingeniería de la Johns Hopkins, el vano principal del puente tenía dos apoyos principales, los más cercanos al centro, incluido el golpeado por el Dali. Ambos son igual de importantes y hacían la mayor parte del trabajo de soportar la carga del vano central del puente, dijo, calificándolo de "un diseño bueno, válido y eficiente".

Pero parece que el barco golpeó directamente una de esas dos columnas de soporte, dijo Schafer. "En ese momento, esta estructura, que antes se apoyaba en dos puntos, ahora solo se apoya en uno", dijo. "No está diseñada para eso".

Barzin Mobasher, profesor de Ingeniería Estructural en la Universidad Estatal de Arizona, dijo igualmente a CNN que el colapso fue una cuestión de física: una vez que el barco golpeó una de las columnas del puente, desencadenó una imparable reacción en cadena, conocida como colapso progresivo.

John Zimmerman, un obrero del hierro que ayudó a construir el puente en la década de 1970, quedó conmocionado por su derrumbe, y dijo a CNN en una entrevista telefónica el martes: "No pensé que ese puente se vendría abajo".

Especuló, basándose en las imágenes, que el barco golpeó el puente en su punto más vulnerable: "Parece que golpeó en el único punto en el que se derribaría entero si era golpeado".

La NTSB examinará la estructura del puente

Además de determinar qué ocurrió a bordo del DALI, Homendy dijo que su agencia también evaluará la estructura del puente Key, su construcción y si había otras medidas que "deberían haber estado en su lugar para evitar que este tipo de destrucción ocurra".

Dos de esas medidas serían "pilotes" y las "defensas", estructuras destinadas a redirigir el tráfico de barcos y proteger el puente absorbiendo el impacto de una colisión. Los expertos indicaron que el Key Bridge parecía tener pilotes, mientras que las fotos tomadas antes del derrumbe del puente sugerían la falta de defensas, que protegerían las propias columnas.

Preguntado directamente el miércoles sobre si había defensas en el puente Key, Homendy dijo: "Vi las fotos. Una vez más, tendremos que examinar la estructura y el diseño del puente, y entonces tendremos más información que compartir".

Matthew Roblez, ingeniero estructural, no quiso especular sobre la aparente falta de defensas, pero el martes dijo a Boris Sánchez, de CNN, que era posible que hubieran restringido el paso del agua. Pero también reconoció que era posible que las defensas hubieran mitigado la colisión.

Mobasher tampoco quiso especular sobre si los pilotes no pudieron protegerse del choque porque estaban parcialmente sumergidos. "Bajo el agua ocurren cosas que no podemos ver y que no podemos valorar para evaluar la eficacia de esos pilotes".

En última instancia, sin embargo, los expertos se mostraron escépticos de que el puente Key pudiera haberse salvado, señalando el tamaño del barco que chocó contra él. La hipótesis de Schafer, dijo, es que el fallo del puente no se debió a su construcción, sino a los buques de carga cada vez más grandes que viajan bajo él desde su construcción hace cinco décadas.

Mobasher se hizo eco de esta hipótesis y declaró a CNN: "Ningún puente, a menos que se construya una fortaleza a su alrededor, podría sobrevivir a un impacto así. Un barco de ese tamaño, aunque estuviera vacío de carga, a esa velocidad podría causar ese daño en el lugar donde impactara".

-- Isabelle Chapman, Daniel Medina, Majlie de Puy Kamp, Sunlen Serfaty, Melissa Alonso, Elizabeth Wolfe y Lauren Mascarenhas de CNN contribuyeron con este reportaje.