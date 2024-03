El estéreo de este nuevo SUV te permite hacer llamadas telefónicas sin que el resto de los pasajeros escuchen. ¿Cómo funciona?

Un Infiniti QX80 2025 durante el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2024. (Gabby Jones/Bloomberg/Getty Images)

(CNN) -- A veces puede resultar incómodo atender una llamada telefónica mientras conduces y tu familia está en el automóvil contigo. Si estás escuchando música, la misma se apagará y todos se detendrán a escuchar lo que alguien quiera decirte por teléfono.

Infiniti, la división de vehículos de lujo de Nissan, acaba de revelar una característica en su nuevo SUV de tamaño completo que permite que todos los demás en el vehículo sigan escuchando lo que quieran mientras el conductor atiende una llamada telefónica, sin necesidad de auriculares. Solo el conductor puede escuchar la conversación y la persona al otro lado de la llamada no puede escuchar la música que se reproduce en el SUV.

Se trata del último truco en el cada vez más competitivo mundo de los sistemas de sonido para automóviles de lujo. Hoy en día, casi no hay compañía de automóviles de lujo que no mejore su sistema de audio de alta gama con marcas como Burmeister en Mercedes-Benz, McIntosh en el opulento SUV Jeep Grand Wagoneer y Bang & Olufson en los automóviles Bentley y Genesis, entre otros. Para Klipsch, famosa por sus altavoces de alta gama hechos a mano, esta es apenas la segunda aparición en un vehículo. La camioneta de lujo Ram Tungsten de US$ 87.000 tiene un estéreo Klipsch como equipo estándar, pero ni siquiera tiene el sistema de aislamiento de sonido de alta tecnología de Infiniti.

El sistema del QX80, desarrollado por Infiniti junto con Panasonic Automotive y Klipsch, funciona mediante una combinación de colocación inteligente de los altavoces y tecnología de cancelación de sonido. Tanto el asiento del conductor como el del pasajero delantero tienen parlantes montados en el reposacabezas. Esa no es una idea nueva, pero los parlantes en los reposacabezas generalmente se encuentran en los convertibles donde la música, las llamadas telefónicas y las instrucciones de navegación tienen que superar el ruido del viento. Por lo general, no se encuentran en vehículos de lujo grandes y silenciosos como el Infiniti QX80.

La tecnología de cancelación de sonido, en formas más simples, tampoco es nueva. Generalmente funciona mediante el uso de parlantes para crear ondas sonoras compensadas para amortiguar los sonidos no deseados. Si imagina las ondas sonoras como una línea que sube y baja, luego imagine superponerlas con una segunda línea que sube y baja en direcciones exactamente opuestas, terminaría con, esencialmente, una banda plana. En otras palabras, ningún sonido.

La cancelación de sonido en auriculares y estéreos de automóviles generalmente se usa para eliminar sonidos de fondo continuos y zumbidos, como el ruido del motor. Es mucho más difícil con sonidos como la música, que cambia mucho de un momento a otro.

En lugar de depender simplemente de micrófonos para captar sonidos del aire, el estéreo Klipsch opcional en el QX80 2025 lee la pista de música digital que se está reproduciendo (como lo hace al reproducirla, de todos modos) y puede usarla para crear ondas de sonido compensadas desde Altavoces alrededor del asiento del conductor. Esto crea una burbuja silenciosa alrededor del conductor, de modo que solo el conductor puede escuchar una llamada telefónica o indicaciones de navegación que llegan a través de los parlantes del reposacabezas, mientras que otros en el vehículo pueden escuchar música a todo volumen. Mientras tanto, la persona al otro lado de la llamada telefónica no escuchará la música en absoluto. Para ellos, será como hablar con alguien en una habitación tranquila.

El QX80 rediseñado no saldrá a la venta hasta el próximo año, así que probé el sistema en un QX80 estacionado dentro de un edificio en Manhattan. Una fiesta con un cantante en vivo cerca creó un ambiente bastante ruidoso fuera de la camioneta.

Me senté en el asiento del pasajero del nuevo SUV mientras el ejecutivo de Panasonic, Tom Dunn, atendía una llamada telefónica desde el asiento del conductor. En el estéreo sonaba música pop. Podía oír a Dunn hablar, pero la voz al otro lado del teléfono sonó, al principio, como un zumbido silencioso e intermitente. Luego Dunn bajó ligeramente el volumen de la llamada y la otra voz desapareció por completo, cubierta por la música country.

Luego salí de la camioneta y caminé hacia donde un portavoz de Infiniti estaba hablando por teléfono a unos 20 pies de distancia. Tomé su teléfono y hablé con Dunn. Podía escuchar a Dunn hablándome pero no la música que todavía sonaba en el auto.

Al principio de la demostración, ya había atendido una llamada desde el asiento del conductor mientras sonaba música, pero pensé que esa era, relativamente hablando, la parte fácil. Tuve que confiar en Dunn, que entonces estaba en el asiento del pasajero, para decirme que no podía oír a la persona que me llamaba. Fue mucho más extraño estar más tarde en el asiento del pasajero y no poder escuchar la llamada. Fue realmente desconcertante estar hablando por teléfono afuera y no escuchar la música que sabía que sonaba dentro del vehículo.

La función de enmascaramiento de llamadas solo funciona si se reproduce música en el estéreo. Si no hay música reproduciéndose, otras personas en el SUV tendrán que escuchar su llamada, pero será más silenciosa que en la mayoría de los otros vehículos.

Y, de todos modos, todos tendrán que escuchar hablar al conductor. Pero, si tu llamada involucra algo embarazoso, puede asegurarse de responder siempre "Sí" y "No" a todo. Tus secretos estarán a salvo.