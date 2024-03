Lula afirma que los obstáculos para el registro de la opositora Corina Yoris en Venezuela no tienen explicación "legal ni política"

Venezuela lucha por "mantener la ruta electoral", afirma Leopoldo López 2:49

(CNN Español) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves que los obstáculos para el registro de la candidata opositora Corina Yoris, quien no pudo postularse esta semana por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) a las elecciones presidenciales de Venezuela, son "graves" y no tienen explicación "legal ni política".

En una rueda de prensa conjunta con el mandatario francés Emmanuel Macron, quien concluyó este jueves su gira oficial por Brasil, Lula afirmó: "Es grave que la candidata no haya podido ser inscrita, la justicia no decidió en su contra".

"No hay explicación legal ni política. Se le prohibió a un opositor ser candidato", agregó.

Las declaraciones de Lula se producen después de que la Cancillería de Brasil difundiera este martes un comunicado donde manifestaba su preocupación por las dificultades que los opositores denunciaron para su registro en Venezuela. La PUD, que integra a la mayoría de fuerzas de oposición, dijo que no pudo ingresar al sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) para inscribir a Yoris. El plazo para registrar postulaciones expiró este lunes.

"Sobre la base de las informaciones disponibles, se observa que la candidata indicada por la Plataforma Unitaria, fuerza política de oposición, y sobre la cual no pesaban decisiones judiciales, fue impedida de registrarse, lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados", sostiene un comunicado difundido por la cancillería brasileña.

Yoris fue la candidata elegida por la PUD para sustituir a María Corina Machado, quien ganó las primarias opositoras, pero fue inhabilitada para competir en enero pasado. La medida impuesta contra Machado fue por supuestamente no incluir en su declaración jurada de patrimonio el pago de bonos de alimentación. Machado insiste en que la inhabilitación es ilegal.

En entrevista con Fernando Rincón en “Conclusiones” de CNN en Español este lunes, Yoris comentó: “No estoy inhabilitada, no tengo mácula alguna, no he ejercido cargo público, por tanto, no me pueden inhabilitar”.

Hasta este viernes, el gobierno venezolano no había reaccionado directamente a la postura del presidente de Brasil. CNN intenta contactar al CNE, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores, para conocer su reacción ante las declaraciones.