Testimonios explosivos en Ecuador salpican a decenas de personas dentro del caso Metástasis por delincuencia organizada

Imagen de archivo. (Crédito: Policía Nacional de Ecuador)

(CNN) -- El caso Metástasis en Ecuador va tomando nuevos giros a medida que avanzan las investigaciones de la Fiscalía sobre la existencia de una presunta estructura criminal que operaba en distintas instituciones del Estado, especialmente dentro del ámbito judicial.

El caso Metástasis estalló en diciembre de 2023 tras un megaoperativo a escala nacional que logró la detención de exautoridades judiciales, carcelarias, empresarios, abogados, miembros de la fuerza pública y líderes de bandas delincuenciales, entre otros, por su presunta vinculación con una trama de corrupción y narcotráfico. Mientras que a inicios de marzo se hizo público otro caso, bautizado Purga, que es, según la Fiscalía, una consecuencia del caso Metástasis y que busca continuar con la depuración y limpieza de instituciones corruptas en el país.

Tras la muerte de Leandro Norero, líder de un grupo vinculado al narcotráfico, durante una revuelta carcelaria en 2022, surgieron indicios de una estructura criminal que operaba para favorecerlo y que ha afectado a las instituciones del Estado, según la Fiscalía.

Dentro del caso Metástasis hay 52 procesados y en el caso Purga hay 12 hasta el momento. Varios de los vinculados a las investigaciones han sido señalados por recibir dinero, bienes, autos, joyas y otros artículos a cambio de favorecer a través de un financiamiento ilegal en procesos judiciales y otorgar beneficios penitenciarios a determinadas personas.

Testimonios anticipados: Rafael Correa se defiende

Este jueves se instaló una audiencia en la Corte Nacional de Justicia para recibir cuatro testimonios anticipados de testigos considerados clave por la Fiscalía dentro del caso.

Marcelo Laso, uno de los testigos de la Fiscalía, compañero de celda y amigo de Norero, indicó que este supuestamente hablaba desde la cárcel por videollamada con varios de los ahora procesados en el caso Metástasis, y adicionalmente con el expresidente Rafael Correa sobre la situación jurídica del exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba detenido en un penal cumpliendo su sentencia por delitos de corrupción.

"El usuario de Rafael Correa, me parece, era RC5, pues la verdad, hablaron un par de veces. Hablaban de la libertad del señor Jorge Glas por fines políticos. Sabía que eventualmente podía coger fuerza, podía lograr un cargo político y sabían que les iban a servir", precisó Laso.

Inmediatamente, el expresidente Correa respondió a estas afirmaciones en sus redes sociales.

"Realmente demencial, pero relativamente sencillo de derrumbar. Tienen el teléfono de Norero, confirmen si ahí existe alguna llamada que haya hecho al usuario RC o RC5 de Threema. Más falso que el cuaderno de Hello Kitty", reaccionó Correa.

Laso no está procesado por el caso Metástasis, pero la amistad que tuvo con Norero lo hace una pieza clave en la investigación, según la Fiscalía.

Mayra Salazar: el testimonio más esperado sobre la manipulación de la justicia

La exfuncionaria pública Mayra Salazar, detenida en diciembre por el caso Metástasis y otra de las procesadas por presunta participación en el delito de delincuencia organizada, es una testigo protegida por la Fiscalía del Estado en este proceso judicial. Desde hace varias semanas, la Fiscalía ha ido liberando una serie de chats con conversaciones que involucran a Salazar y otros procesados en esta trama de corrupción. Los chats han sido colgados paulatinamente por la Fiscalía en sus cuentas oficiales.

Salazar, según la Fiscalía, era amiga y compañera sentimental de Norero y acumulaba una serie de conexiones con políticos, narcotraficantes, funcionarios, jueces y personas clave para la manipulación del sistema de justicia. Salazar no ha confirmado si mantenía una relación sentimental, pero negó haber visitado alguna de las cárceles donde Norero fue recluido.

Durante su testimonio de este jueves, Mayra Salazar —quién llegó a la audiencia fuertemente custodiada por la Policía— pidió disculpas y sostuvo que sus actuaciones "no fueron correctas" y admitió haber ayudado a Norero a tener acercamientos con jueces para lograr fallos favorables en los procesos en su contra. También aceptó que ayudó a otras personas que le pedían acercamientos con figuras clave del sistema judicial para conseguir favores.

Salazar se desempeñaba en el área de Comunicación en la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en donde trabajó directamente con la entonces presidenta de la Corte, Fabiola Gallardo, ahora procesada en el caso Purga (secuela del caso Metástasis). Gallardo está detenida y CNN está intentando contactar con su defensa.

Al inicio de su intervención, Salazar anticipó que revelaría quién encabeza, según su versión, el manejo de la justicia en la provincia de Guayas.

"Esto era un dar-dar"

Durante su testimonio, Salazar dijo que el exasambleísta Pablo Muentes, quien fue detenido dentro del caso Purga, manejaba a la mayoría de vocales del Consejo de la Judicatura.

"Esto era un dar-dar. Le daban cuotas en el Consejo de la Judicatura, para eso fue mi contratación", afirmó Salazar. CNN solicitó comentarios al abogado de Muentes sobre estas declaraciones y está a la espera de una respuesta.

La semana pasada, Diego Chimbo, abogado de Muentes, expresó que el proceso tiene ilegalidades y que la defensa encuentra contradicciones que desvanecen los indicios.

Sobre el asesinato de Fernando Villavicencio

Salazar arremetió contra Muentes y agregó que desconoce si el excandidato presidencial asesinado en agosto de 2023, Fernando Villavicencio, tenía el mismo nivel de información sobre Muentes que ella tenía, pues Villavicencio mantenía una abierta y dura confrontación con esta persona antes de ser asesinado.

"No sé si Fernando Villavicencio obtuvo la misma información que yo obtuve durante los dos años que trabajé con el señor Pablo Muentes", precisó.

Agregó que si la Fiscalía investiga más a fondo podría encontrar posibles motivaciones detrás del crimen del excandidato.

CNN está solicitando a la defensa de Muentes una reacción a este testimonio.

"Mi fin habría sido la muerte. Ojalá pueda enmendar mis errores"

Al final de su intervención, Salazar, en medio de lágrimas, volvió a reconocer que cometió errores y que su vida cambió desde su detención el 13 de diciembre de 2023 tras el megaoperativo dentro del caso Metástasis.

"Mis actuaciones no fueron las correctas. Mi vida tomó otro rumbo. Esa Mayra murió el día que entró al centro de privación de libertad. Yo le agradezco señora fiscal por hacer esta investigación porque más que seguro yo habría seguido teniendo contacto con estas personas que no aportaron en nada a mi vida. Mi fin habría sido la muerte. Ojalá con el apoyo de la justicia en algo pueda enmendar los errores que he cometido", dijo Salazar.

Los otros dos testigos que presentaron sus testimonios este jueves de forma anticipada hablaron sobre las conexiones entre distintas personas con procesados vinculados en delitos de delincuencia organizada, asociación ilícita y narcotráfico.

Conexiones y narcopolítica

El caso Metástasis es considerado por la fiscal general, Diana Salazar, como uno de los más grandes en la historia contra la corrupción y el narcotráfico. En diciembre pasado, la funcionaria dijo que la narcopolítica ha permeado las fibras más sensibles del Estado ecuatoriano.

“Hoy el término ‘narcopolítica’ en Ecuador ha sido evidente, ya no está lejano (...) Podemos ver cómo las estructuras criminales han permeado las instituciones para lograr sus objetivos”, agregó Salazar.

A mediados de abril terminarán los 120 días de la etapa de instrucción fiscal en el caso Metástasis. Luego de ello, la Fiscalía pedirá que se convoque a la audiencia preparatoria de juicio.