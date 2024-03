An AT&T store in New York, US, on Tuesday, Jan. 2, 2024. (Jeenah Moon/Bloomberg/Getty Images)

Nueva York (CNN) -- AT&T ha iniciado una investigación sobre el origen de una filtración de datos que incluye información personal de 73 millones de clientes actuales y anteriores en Estados Unidos.

En un comunicado de prensa del sábado por la mañana, el gigante de las telecomunicaciones dijo que los datos fueron “publicados en la dark web hace aproximadamente dos semanas” y contienen información como los números de Seguro Social de los titulares de cuentas.

"Aún no se sabe si los datos... se originaron en AT&T o en uno de sus proveedores", añadió la compañía. "Actualmente, AT&T no tiene evidencia de acceso no autorizado a sus sistemas que haya resultado en la exfiltración del conjunto de datos".

Los datos parecen haber sido de 2019 o antes. Según AT&T, la filtración no parece contener información financiera ni detalles específicos sobre el historial de llamadas. La compañía dijo que la filtración muestra que aproximadamente 7,6 millones de titulares de cuentas actuales y 65,4 millones de antiguos titulares de cuentas se vieron afectados.

AT&T dijo que se está comunicando con los clientes y pidiéndoles que restablezcan las contraseñas de sus cuentas. También insta a los clientes a permanecer alerta sobre cambios en sus cuentas o informes crediticios, y agrega que AT&T "ofrecerá monitoreo de crédito a nuestra costa cuando corresponda".

La empresa fue alertada de una posible filtración hace unas dos semanas. La noticia de la filtración fue publicada por primera vez por la cuenta X vx-underground el 17 de marzo.

En ese momento, AT&T le dijo a CNN: “No tenemos indicios de que nuestros sistemas estén comprometidos. En 2021 determinamos que la información ofrecida en este foro en línea no parecía provenir de nuestros sistemas. Creemos y estamos trabajando para confirmar que el conjunto de datos discutido hoy es el mismo conjunto de datos que se ha reciclado varias veces en este foro”.