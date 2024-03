¿Por qué arrojamos monedas a las fuentes y adónde va el dinero?

Nuevas monedas en el Reino Unido inspiradas en la naturaleza 0:36

(CNN) -- En todo el mundo, y durante siglos, la gente ha arrojado monedas a fuentes, pozos de los deseos y ríos para tener buena suerte.

Es una tradición ampliamente representada en películas, desde "Blancanieves y los siete enanos", de Disney, hasta la película de 1954 "Tres monedas en la fuente"; y en las letras de canciones modernas virales como "Call Me Maybe".

Arrojar monedas a las fuentes es una práctica con la que mucha gente ha crecido y una superstición en la que muchos han participado. Un viaje a Roma no está completo sin un lanzamiento de monedas al revés en la Fuente de Trevi por la promesa de volver algún día a la ciudad. Algunas fuentes recogen miles, o incluso millones, de monedas al año.

¿Por qué se hace esto y qué ocurre con todo ese dinero?

Aunque se desconoce su origen, la costumbre se remonta a la mitología romano-británica y celta. La idea parte de que la gente deja una ofrenda monetaria a espíritus o fuerzas sobrenaturales que existen en la naturaleza. Durante mucho tiempo se ha creído que las entidades espirituales residen en el agua o transitan por ella porque es un elemento purificador necesario para la vida.

Uno de los ejemplos más antiguos de pozo de los deseos se encuentra en el condado inglés de Northumberland, donde la gente hacía ofrendas a la diosa Coventina. Según investigadores de la Universidad de California en Irvine, en el interior del pozo se encontraron miles de monedas de épocas comprendidas entre los siglos I y V, lo que demuestra que la gente ha arrojado monedas durante generaciones.

Bill Maurer, antropólogo y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de California Irvine, dijo que muchas culturas utilizaban antes ofrendas como alimentos, piedras especiales, artefactos tallados y hierbas. Pero con la invención de la moneda en lo que hoy es Turquía, entre 500 a.C. y 600 a.C., la gente se pasó en gran medida al dinero.

Las monedas suelen tener imágenes, textos y símbolos especialmente adecuados para los rituales. Si alguien cree en otro poder mundano y quiere que haga algo por él, ofrecer una moneda se considera un reconocimiento serio al poder superior, explica Maurer.

"No se trata tanto del pago, sino de que la moneda en sí tiene una propiedad casi mágica que la gente cree que viene con ella", explica. "Tiene una conexión de soberanía y representa una muestra de autoridad".

A lo largo de los años, algunas culturas han dado prioridad a un metal sobre otros en sus ofrendas, como la plata, pero Maurer afirma que la cantidad monetaria no suele marcar la diferencia. "Se trata más bien de la idea de un sacrificio. Los dioses no son capitalistas".

¿Poderes curativos?

La tradición ha evolucionado con el tiempo, incluso más allá del agua. Hoy en día, Stefan Krmnicek —un antropólogo de la Universidad de Tubinga en Alemania que estudia la moneda a lo largo de la historia— dijo que hay casos documentados en Asia Oriental en los que la gente ha arrojado monedas a las turbinas de los aviones como amuletos de buena suerte mientras embarcaban.

(En 2017, una mujer de 80 años retrasó un vuelo en Shanghái durante cinco horas cuando una moneda que lanzó como plegaria acabó en el motor).

La gente ha acudido en masa a otros pozos y aguas conocidos a lo largo de la historia, incluido el Pozo de Pen Rhys en Oxford, del que se dice que tiene agua con poderes curativos y las monedas a veces pueden caer con oraciones adjuntas. Hace siglos, la gente también colocaba monedas en la madera de los barcos para dar buena suerte.

La superstición también trasciende culturas y niveles de ingresos: incluso en la casa de subastas Sotheby's, los compradores de arte a veces dejan monedas en la base de las estatuas de Ganesha, la deidad con cabeza de elefante de la buena fortuna y la superación de obstáculos.

Adónde va el dinero

Algunas fuentes muy conocidas pueden recoger miles de dólares en monedas cada año. Según un reportaje de la NBC de 2016, la Fontana di Trevi acumuló cerca de US$ 1,5 millones en monedas ese año. (La organización que recoge estas monedas no respondió a la solicitud de CNN de cifras actualizadas).

En la clásica novela infantil "From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler", dos niños fugitivos que viven en secreto en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York viven de las monedas que recogen de sus fuentes cada noche. Recogían, tal vez, una pequeña fortuna.

Las fuentes privadas también pueden dar mucho dinero. Un portavoz del Mall of America de Minneapolis dijo a la CNN que las fuentes recaudan unos US$ 25.000 al año. Al parecer, miles de dólares se acumulan anualmente en otras fuentes, incluidas las de los parques Disney y los casinos de Las Vegas.

NBC informó que una organización católica sin fines de lucro recibe las monedas de la Fontana di Trevi después de que los trabajadores municipales de Roma las recogen cada noche, pues se distribuyen a organizaciones benéficas. Mientras tanto, las organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar recibir el dinero de las donaciones de la fuente del Mall of America.

Otras veces, sin embargo, las monedas se quedan allí en las fuentes, ¿quizá manteniendo vivo el deseo?

Y los que pasan de largo "en realidad no quieren recogerlas", dice Maurer. "A veces se donan a organizaciones benéficas, pero la gente no suele quedarse con el dinero; eso se consideraría de mala educación".