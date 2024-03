Danielle Collins ganó el sábado el título más importante de su carrera. (Crédito: Frey/TPN/Getty Images)

(CNN) -- Danielle Collins disfrutó de un Abierto de Miami de cuento de hadas esta semana al ganar uno de los títulos más importantes de su carrera y cumplir uno de sus principales objetivos antes de retirarse al final de la temporada.

La estadounidense de 30 años, que llegó a la final del Abierto de Australia 2022, sorprendió a la cabeza de serie No. 4 Elena Rybakina en la final del sábado para ganar su primer evento WTA 1000, y su primer título en cualquier nivel desde 2021.

Collins se ha enfrentado a muchas adversidades a lo largo de los años, luchando contra una serie de problemas de salud como la artritis reumatoide y la endometriosis, y anunció en enero que esta sería su temporada de despedida del tenis.

A pesar de ello, consiguió muchos logros en su carrera, entre ellos convertirse en la número 7 del mundo y la jugadora estadounidense mejor clasificada en un momento de su carrera.

"Siempre he querido ganar todos los torneos a los que me he apuntado, pero creo que, como es mi último año, realmente quiero intentar ganar un [WTA] 1000 este año", dijo Collins después, según la WTA. "Es muy importante para mí. Es algo de lo que he hablado mucho con todas las personas cercanas a mí".

Collins, actual número 53 del mundo, realizó una imperiosa exhibición repleta de potentes golpes para convertirse en la mujer de menor ranking en ganar el Abierto de Miami.

Durante un set equilibrado, salvó cuatro puntos de quiebre para mantener el servicio en 4-3, antes de salvar otro en 5-5 para mantener la presión sobre Rybakina.

Cuando la kazaja cedió tres puntos de set en el 6-5, Collins se hizo con el primer set.

De forma similar, el segundo set estuvo muy reñido, con un intercambio de quiebres de servicio entre ambas jugadoras, antes de que Rybakina desperdiciara dos puntos de quiebre y Collins convirtiera el suyo para ponerse 5-3 por delante. Poco después, Collins selló la victoria en su cuarto punto de partido.

Compitiendo en casa, la floridana fue aclamada por un público tan entusiasta que sintió como si estuviera "jugando delante de miles de mis mejores amigos".

"Fue surrealista", dijo, según la WTA. "Nunca olvidaré este día por eso".

Se convirtió en la sexta mujer estadounidense en ganar el Abierto de Miami, siguiendo los pasos de Martina Navratilova, Chris Evert, Venus Williams, Serena Williams y Sloane Stephens.

A pesar de su éxito en Miami, Collins dijo que no reconsiderará su decisión de retirarse.

"Siento que todas estas preguntas vienen de un buen lugar, porque creo que a mucha gente le gustaría seguir viéndome jugar bien", dijo a Sky Sports.

"Pero, como ya dije, tengo algunos problemas de salud, y con esos problemas de salud las cosas para mí fuera de la cancha son un poco más difíciles. Espero que todo el mundo pueda respetarlo. Es algo muy emocional y personal".