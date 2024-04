Linchamiento en Taxco, México: madre de Camila Gómez Ortega responde a críticas del secretario de Seguridad

Furia y linchamiento en Taxco por la muerte de Camila, una niña de 8 años 4:40

(CNN Español) -- La madre de Camila Gómez Ortega, de 8 años, la menor que la semana pasada fuera reportada como desaparecida y luego encontrada muerta en Taxco, Guerrero, se defendió este fin de semana en medios de comunicación de los señalamientos que hizo el secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez, quien dijo que la mujer tenía responsabilidad en lo sucedido, algo que le valió críticas.

El caso ganó relevancia nacional luego de que vecinos reaccionaran con violencia a la noticia del crimen y llevaran a cabo un linchamiento el jueves que terminó con una mujer muerta y dos hombres heridos.

"No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija", dijo en entrevista Magui Díaz. "Yo siempre estuve al pendiente de ella. La gente que me conoce, lo sabe".

Las declaraciones de Díaz surgieron luego de que Vázquez dijera en una entrevista en Foro TV que "hubo una responsabilidad maternal", al referirse a la desaparición y posterior muerte de la niña e indicara que, según él, en el caso "hay una omisión, aquí la mamá dejó salir a la niña y sin percatarse con las medidas de seguridad competentes".

Los comentarios del secretario generaron críticas en diversos sectores, que se evidenciaron en redes sociales; por lo que volvió a hablar en medios de comunicación locales para pedir disculpas. Vázquez afirmó que "creo que mis palabras, si en un momento ofendieron a la opinión pública y en este caso a la víctima, yo ofrezco una disculpa pública".

¿Qué fue lo que pasó en Guerrero?

La Fiscalía de Guerrero investiga la muerte de una mujer y la agresión contra dos hombres, luego de que una turba los atacó el jueves por presuntamente estar implicados en el secuestro y posterior muerte de Gómez.

El incidente se registró cuando miembros de la comunidad se enteraron de la muerte de la niña, quien había sido reportada como desaparecida y su cuerpo apareció el jueves, según la Fiscalía.

Medios locales reportaron que vecinos y familiares identificaron a los presuntos responsables luego que se dieran cuenta de la muerte de la menor y tras revisar videos de las cámaras de vigilancia en casas y negocios aledaños, que presuntamente los implicaban en la desaparición de la menor.

CNN no ha podido ver ni verificar el contenido de los videos, pero sí constató como una turba enardecida sacó a los presuntos involucrados de una casa, los arrastraron y golpearon en la vía pública.

Las autoridades intentaron resguardarlos, pero la turba los agredió. Posteriormente, fueron trasladados bajo medidas de seguridad por policías a un hospital de Iguala, según lo presenciado por el equipo de CNN.

El jueves, la Fiscalía estatal informó en un comunicado que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones en contra de una mujer que fue identificada como Ana “N” y dos hombres más, en relación "con los hechos registrados en Taxco".

Este sábado, la Fiscalía General Estatal de Guerrero reportó en un comunicado que detuvo a dos personas por el feminicidio de Gómez, un hombre y un menor de edad. Según le dijeron las autoridades a CNN, los hombres detenidos junto a la fallecida fueron víctimas del linchamiento.

Fidel Gutiérrez colaboró con este reporte.