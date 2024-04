¿Podría el medicamento Ozempic ser eficaz contra algunas adicciones? 2:46

Nueva York (CNN) -- Algunas personas van a Costco por sus hot dogs a US$ 1,50, otras por sus recetas de Ozempic.



El almacén ofrece ahora a sus socios de EE.UU. acceso a recetas de medicamentos para adelgazar GLP-1 a través de su socio de atención sanitaria de bajo costo Sesame.

Costco se asoció por primera vez con Sesame, un mercado de atención sanitaria directa al consumidor que pone en contacto a proveedores médicos de todo el país con los consumidores, el pasado otoño, cuando empezó a ofrecer a sus socios chequeos médicos en línea por tan solo US$ 29.

Pero unos dos meses después de ese anuncio, Costco y Sesame se dieron cuenta de que los clientes estaban preguntando por ayuda para perder peso y empezaron a trabajar en un nuevo programa para responder a ese interés, dijo el cofundador y CEO de Sesame, David Goldhill.

"El término de búsqueda número uno de los miembros de Costco que buscaban atención primaria en Sesame giraba en torno a la pérdida de peso", dijo Goldhill en una entrevista con USA Today.

Costco y Sesame no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de CNN.

publicidad

El fruto de su trabajo, un programa renovable de tres meses de duración, se lanzó oficialmente el martes e incluye una consulta por video con un médico o especialista en pérdida de peso, una prescripción de GLP-1 o de pérdida de peso, si procede, y apoyo continuo a través de mensajería ilimitada y orientación con un proveedor de atención médica.

Sesame afirma que dispone de una oferta de semaglutida inyectable, como Ozempic y Wegovy, así como de medicamentos orales para adelgazar. La empresa anuncia que los pacientes podrían perder un 5% de su peso corporal en tan solo tres meses, un 10% en seis meses y un 15% en un año.

El costo de la medicación no está incluido en el plan de tres meses de US$ 179, y Sesame advierte en su sitio web que, sin seguro, los GLP-1 pueden costar entre US$ 950 y 1.600 al mes.

Ozempic, Wegovy y otros medicamentos recetados con GLP-1 ya han arrasado entre los sectores demográficos más ricos del país. Los proveedores de atención médica de EE.UU. escribieron más de nueve millones de recetas para Wegovy y otros medicamentos inyectables utilizados para la pérdida de peso solo durante los últimos tres meses de 2022. Los investigadores de JPMorgan estiman que 30 millones de personas podrían estar tomando medicamentos GLP-1 para 2030, o alrededor del 9% de la población estadounidense.

WeightWatchers lanzó un nuevo plan de afiliación que da a sus miembros acceso a médicos que pueden recetar estos medicamentos. También cerró un acuerdo de más de US$ 100 millones para comprar Sequence, una empresa de telesalud que puede ofrecer recetas virtuales, en su caso, a los pacientes para estos fármacos para la pérdida de peso.

Gimnasios de lujo como Life Time también están adquiriendo clínicas de pérdida de peso con médicos que pueden recetar GLP-1, mientras que Equinox está diseñando programas de ejercicio específicamente para personas que toman estos medicamentos.

-- Con información adicional de Nathaniel Meyersohn