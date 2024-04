Tras caso de estadounidense hallado con dos menores en un hotel de Medellín, la ciudad prohíbe los servicios sexuales por seis meses

Vista aérea de Medellín. Imagen de archivo. (Crédito: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

(CNN Español) –– La Alcaldía de Medellín en Colombia anunció este lunes una prohibición de seis meses para la oferta y demanda de servicios sexuales, una medida que surge luego del reciente hallazgo de un ciudadano estadounidense que fue encontrado en un hotel acompañado por dos menores de edad.

Hasta este martes, el hombre no había sido acusado penalmente y, aunque lo investigan, según las autoridades, medios locales han reportado que ya abandonó el país.

El alcalde Federico Gutiérrez dio a conocer la decisión en una conferencia de prensa al lado de funcionarios de la Policía y de la Fiscalía de Colombia.

En Colombia, el trabajo sexual no es ilegal ni está penalizado, según una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. A pesar de esto, Gutiérrez dijo que con la medida se busca combatir la operación de organizaciones delictivas que cometen trata de personas y explotación sexual, así como contrarrestar la imagen de Medellín como un sitio para el turismo sexual.

La prohibición entró en vigor a partir de este lunes en los parques Lleras, El Poblado y de la Presidencia, en la zona de Provenza y en puntos cercanos, detalló Gutiérrez.

“¿Por qué se genera esta prohibición y basándose básicamente de manera temporal? Es en el accionar de las estructuras criminales en dichos lugares. Tenemos que controlar la zona, tenemos que recuperar la zona”, dijo el alcalde.

Caso de estadounidense causa controversia

El anuncio surge un día después de que el propio Gutiérrez diera a conocer el caso de un ciudadano estadounidense quien, tras una denuncia anónima, fue localizado la semana pasada en un hotel en compañía de dos menores de edad. El hombre estuvo bajo custodia unas horas y después quedó en libertad en vías de investigación.

Durante una conferencia de prensa el domingo, Gutiérrez informó que el extranjero tiene 36 años y sugirió que sería responsable del delito de explotación de menores. En un mensaje en su cuenta de la red social X, señaló que “debería estar tras las rejas y no de regreso en su país”.

Hasta este martes se desconocía el paradero del sujeto que fue encontrado en el hotel con las menores y medios de comunicación en Colombia han reportado que abandonó el país. CNN trabaja para confirmar esta información con autoridades de Colombia y Estados Unidos.

CNN también contactó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para obtener comentarios sobre el caso y está a la espera de una respuesta.

En la rueda de prensa, Gutiérrez puntualizó que se trabaja en conjunto con la Fiscalía, la Policía y otras entidades en el caso.

Sobre el paradero de las niñas que estaban con el hombre, el alcalde dijo a la revista Semana que las menores se encuentran en dos clínicas de la ciudad, donde están siendo sometidas a exámenes médicos.

Al hombre no lo detuvieron porque no había un delito en flagrancia

En otra conferencia de prensa realizada este lunes, el general José Luis Ramírez Hinestroza, jefe del Servicio de la Policía Nacional de Colombia, dijo que el estadounidense fue encontrado el jueves con las dos menores de edad —de 12 y 13 años— tras una denuncia telefónica.

Argumentó que no quedó detenido porque las autoridades no vieron causales para considerar que había un delito en flagrancia, y agregó que tanto la Policía como la Fiscalía siguen investigando lo sucedido para poder obtener una orden de arresto. No detalló el cargo concreto por el que podría ser acusado.

“Estamos fortaleciendo ese trabajo con la Fiscalía General de la Nación para que, a la mayor brevedad, pues obviamente se surta todo el proceso investigativo de judicialización y se pueda expedir una circular azul que nos permita la captura de este ciudadano extranjero”, dijo el jefe policial.

Hinestroza dijo este lunes que en lo que va del año la Policía ha recibido 21 reportes de posibles casos de explotación sexual de menores en Medellín y 167 a nivel nacional.