Irán promete vengarse tras acusar a Israel del mortífero ataque contra su consulado en Siria

Las impresionantes imágenes del ataque en consulado de Irán en Siria 1:19

(CNN) -- Irán prometió tomar represalias tras acusar a Israel de bombardear el lunes el complejo de su embajada en Siria, en una mortífera escalada de las tensiones regionales por la guerra de Gaza que, una vez más, pareció aumentar el riesgo de un conflicto más amplio en Medio Oriente.

El ataque aéreo destruyó el edificio del consulado en la capital de Siria, Damasco, y causó la muerte de al menos siete funcionarios, entre ellos Mohammed Reza Zahedi, alto mando de la Guardia Revolucionaria, y el alto comandante Mohammad Hadi Haji Rahimi, según el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

Zahedi, excomandante de las fuerzas terrestres y aéreas de la Guardia Revolucionaria y vicecomandante de sus operaciones, es el objetivo iraní de más alto perfil muerto desde que el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump ordenó matar al general Qassem Soleimani en Bagdad en 2020.

Irán y Siria acusaron a Israel de ser el autor del ataque. Teherán advirtió que habrá una "respuesta seria", y el poderoso grupo militante libanés Hezbollah, respaldado por Irán, dijo que el ataque será respondido con "castigo y venganza". Irán también dijo que haría "responsable" a Estados Unidos por su apoyo a Israel.

El ejército israelí dijo a CNN que no hace comentarios sobre informes extranjeros. Sin embargo, un portavoz militar dijo que Israel cree que el objetivo atacado fue un "edificio militar de las fuerzas Quds", una unidad de la Guardia Revolucionaria responsable de las operaciones en el extranjero.

publicidad

"Según nuestros servicios de inteligencia, no se trata de un consulado ni de una embajada", declaró a CNN el contralmirante Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. "Repito, esto no es un consulado y esto no es una embajada. Esto es un edificio militar de las fuerzas Quds disfrazado de edificio civil en Damasco".

Cuatro funcionarios israelíes no identificados reconocieron que Israel llevó a cabo el ataque, informó The New York Times.

CNN no puede verificar el informe del Times, ni verificar de forma independiente las afirmaciones de Irán, Siria e Israel.

Ataque significativo

Israel ha intensificado su campaña militar contra Irán y sus aliados regionales tras el ataque del 7 de octubre del grupo palestino Hamas, apoyado por Teherán, en el que murieron unas 1.200 personas y más de 200 fueron tomadas como rehenes.

La posterior guerra de Israel en Gaza ha matado a más de 32.800 personas, según el Ministerio de Sanidad del enclave asediado, ha provocado una destrucción generalizada y ha llevado a más de un millón de personas al borde de la hambruna.

Aunque Israel lleva mucho tiempo atacando a Irán y sus aliados en Siria, su último aparente ataque en Damasco supone una escalada significativa tanto por la ubicación como por el objetivo. El edificio del consulado, que incluye la residencia del embajador y está situado junto a la embajada iraní, se considera territorio soberano iraní.

"Esta es quizás la primera vez que el régimen sionista se permite atacar un edificio oficial de la embajada de la República Islámica de Irán, que tenía izada en lo alto la bandera de la República Islámica", declaró el embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, advirtió que Teherán "se reserva el derecho a tomar medidas recíprocas y decidirá el tipo de respuesta y castigo contra el agresor".

Y el ministro de Asuntos Exteriores del país, Hossein Amir-Abdollahian, calificó el ataque de "violación de todas las obligaciones y convenciones internacionales" que exige una "respuesta seria" de la comunidad internacional.

Amir-Abdollahian también responsabilizó a Estados Unidos por su apoyo a Israel, subrayando la creciente tensión entre Teherán y Washington.

"Estados Unidos debe responder", afirmó el máximo diplomático iraní en un mensaje en X.

Teherán convocó al encargado de negocios suizo en las primeras horas del martes hora local para discutir el incidente, añadió Amir-Abdollahian. Suiza representa los intereses de Estados Unidos en Irán.

"Se explicaron las dimensiones del ataque terrorista y del crimen del régimen israelí, y se subrayó la responsabilidad de la administración estadounidense", dijo Amir-Abdollahian.

Por su parte, el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Faisal Mekdad, calificó el ataque de "flagrante violación de la normativa internacional, especialmente de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961".

Posible escalada

Analistas afirman que una de las consecuencias más inmediatas del ataque al consulado podría ser un aumento de los ataques de los proxies de Irán, en particular contra las tropas estadounidenses.

"Podríamos ver un aumento o una reanudación de los ataques de las milicias iraquíes y sirias contra las tropas estadounidenses. Y eso significaría que el ataque israelí contra Irán en realidad pone un blanco en las espaldas de las tropas estadounidenses en Medio Oriente", dijo a CNN Trita Parsi, vicepresidenta ejecutiva del Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Desde el estallido de la guerra en Gaza, los representantes de Irán han lanzado ataques contra Israel y sus aliados, al tiempo que exigen un alto el fuego en el enclave palestino.

Las fuerzas respaldadas por Irán en Iraq y Siria han lanzado decenas de ataques contra posiciones militares estadounidenses en esos países. En enero, tres soldados estadounidenses murieron en un ataque con drones contra un puesto avanzado estadounidense en Jordania, cerca de la frontera con Siria.

En represalia, Estados Unidos atacó decenas de objetivos respaldados por Irán en Iraq y Siria.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes han lanzado una serie de ataques contra barcos comerciales y buques militares occidentales en el mar Rojo, una de las principales arterias del comercio internacional.

"Está muy claro que estas escaladas por parte de las milicias iraquíes que cuentan con el apoyo de Irán, sin duda, se producen como respuesta a lo que está ocurriendo en Gaza", afirmó Parsi.

Aumento de la presión

Mientras Medio Oriente se prepara para una posible respuesta iraní, Teherán se ve presionado para mostrar su fuerza tras el ataque al consulado, pero sin arrastrar a la región a una guerra más amplia.

El aliado paramilitar más poderoso de Irán, Hezbollah, podría ser la herramienta más probable.

El grupo militante chií libanés lleva casi seis meses enzarzado en un fuego cruzado diario con las fuerzas israelíes. Se ha movido en una delicada línea entre tratar de limitar su campo de operaciones militantes a la zona fronteriza y tratar de hacer cumplir las normas de enfrentamiento.

Su implicación también ha aumentado los temores de que la guerra de Israel en Gaza pueda desembocar en un conflicto regional más amplio.

Hezbollah advirtió el martes que Israel pagaría por el ataque al consulado y alabó a Zahedi y a los demás muertos como "grandes mártires".

En un comunicado, el grupo afirmó que esa muerte no detendría la "rugiente marea de resistencia popular" y que el enemigo se enfrentaría al "castigo y la venganza".

En Israel, el primer ministro Bejamin Netanyahu también se enfrenta a importantes presiones internas para que asegure la liberación de todos los rehenes tomados cautivos durante el ataque terrorista del 7 de octubre.

Miles de personas salieron a las calles de Tel Aviv y Jerusalén durante el fin de semana en las mayores protestas que ha vivido el país desde el inicio de la guerra contra Hamas, con pancartas que pedían la dimisión del primer ministro y la celebración de nuevas elecciones en Israel.

Sin embargo, el portavoz militar israelí Hagari culpó a Irán de la escalada de tensiones en la región.

"No voy a comentar ese ataque, pero quiero decirles que en los últimos seis meses, Irán está haciendo que esta región se recrudezca. Es el principal actor", declaró a CNN.

"[Irán] es el principal actor que hace atrocidades en esta región usando los proxies en Líbano, Siria, Iraq, Yemen".

Jim Sciutto, Lauren Kent, Hande Atay Alam, Adam Pourahmadi, Tara John y Allegra Goodwin contribuyeron a este reporte.