"Su único pecado fue querer a su amiga", dice la mamá de Camila 0:36

(CNN) -- La muerte de Camila Gómez Ortega, de 8 años, fue por asfixia mecánica intencional por un tercero, informaron este martes las autoridades de seguridad de México, al reportar la cronología del caso ocurrido el pasado fin de semana en Taxco, Guerrero, en cuyo marco ocurrió un linchamiento.

Al detallar lo que han determinado en torno a cómo ocurrieron los hechos, puntualizaron los procesos de investigación penal abiertos y a los presuntos responsables, identificados sólo como José Eduardo y Alex Alejandro, imputados por el delito de feminicidio.

A continuación, parte de lo citado por Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante su comparecencia en la conferencia presidencial matutina de este martes, considerando la hora local:

Cronología

27 de marzo

1:00 p.m. La víctima, Camila, salió de casa para ir a jugar en una piscina inflable con la hija de su vecina, a quien identifican como Ana Rosa. Ambas familias vivían en viviendas cercanas.

2:00 p.m. Videos de seguridad muestran a Ana Rosa saliendo de su casa, seguida de su pareja, a quien identifican como José Ricardo, quien carga una bolsa, con el cuerpo de la menor, dijeron las autoridades. Ambos abordaron un taxi.

publicidad

4:00 p.m. La madre de Camila, Margarita, fue a buscar a su hija. Ana Rosa le dijo que no había llegado a su domicilio, según detalló Rodríguez Bucio.

4:30 p.m. Margarita presentó la denuncia de la desaparición ante las autoridades.

Estando en la sede ministerial, reportó la recepción de mensajes de texto por el secuestro de Camila: en el primero le solicitaba unos US$ 15.100; en un segundo mensaje, unos US$ 2.100, y en un tercer mensaje cerca de US$ 480.

7:00 p.m. Familiares de Camila revisaron videos de seguridad y empezaron a señalar a Ana Rosa y a varios de sus familiares como presuntos secuestradores, avisaron a la Policía y le mostraron los videos recolectados, donde se aprecia a la niña llegando a la casa de su vecina.

28 de marzo

A primera hora, la Fiscalía reportó la localización del cuerpo de Camila a la orilla de una carretera en el mismo municipio de Taxco.

11:30 a.m. Familiares y vecinos fueron al domicilio de Ana Rosa para evitar que escaparan quienes ellos creían ser los presuntos responsables del feminicidio.

Ana Rosa estaba en su domicilio con sus dos hijos, Axel Alejandro, de 21 años, y un menor de edad.

En tanto, José Ricardo, señalado como pareja de Rosa, fue presentado por la Policía a la Fiscalía para abrir un proceso de investigación. Rodríguez no indicó cuándo fue puesto bajo custodia.

12:10 p.m. Luego de ver los videos, los vecinos sacaron por la fuerza a Ana Rosa y sus hijos. 12 policías trataron de rescataran a los agredidos, señalaron las autoridades.

Las autoridades rescataron a los jóvenes heridos, mientras que Ana Rosa, gravemente herida, murió en el traslado por policías. La Fiscalía inició una carpeta de investigación por su homicidio.

Por la tarde, los vecinos y familiares protestaron por la muerte de Camila. Esto incluyó actos vandálicos.

9:00 p.m. La Fiscalía obtuvo orden de aprehensión contra José Ricardo.

Ese día, el Servicio Médico Forense determinó, mediante una necropsia, que Camila murió por asfixia mecánica intencional por un tercero.

29 de marzo

8:00 p.m. Se realizó la audiencia para iniciar el proceso judicial de José Ricardo por el delito de feminicidio agravado. Tras recibir la medida cautelar de prisión preventiva, fue traslado a una cárcel de Iguala.

9:00 p.m. Emiten orden de aprehensión por feminicidio agravado contra Axel Alejandro. CNN trabaja para conocer si los señalados cuentan con representación legal y cómo se declaran ante las acusaciones.

30 de marzo

8:00 p.m. Emiten orden para detener al otro hijo de Ana Rosa y José Ricardo, luego de que él y su hermano habían recibido el alta médica. El menor fue llevado al albergue de menores infractores en Chilpancingo con medida preventiva de internamiento por cinco meses. Su defensa solicitó duplicidad del término, y su audiencia está programada para el 5 de abril.

Además, iniciaron el proceso de vinculación de Axel Alejandro, quien fue trasladado también a prisión.