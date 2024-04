Caso de Camila en México: qué ha pasado con el asesinato de la niña de 8 años en Taxco

"Su único pecado fue querer a su amiga", dice la mamá de Camila 0:36

(CNN Español) -- Camila Gómez Ortega tenía 8 años cuando fue reportada como desaparecida la semana pasada en Taxco, México. El 28 de marzo, el cuerpo sin vida de la niña fue hallado sobre la carretera Taxco-Cuernavaca. Esto es lo que ha sucedido hasta el momento con el caso.

La desaparición de Camila Gómez fue reportada como desaparecida en Taxco el 27 de marzo, según informó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, organismo de la Secretaría General de Gobierno del estado de Guerrero.

Gabinete de Seguridad dará informe sobre asesinato de Camila, dice AMLO 2:23

Tras recibir una denuncia, la Fiscalía inició la búsqueda de la niña.

El jueves 28 el cuerpo sin vida de Camila fue encontrado sobre la carretera Taxco-Cuernavaca.

Si bien no se dieron detalles sobre su muerte, la Fiscalía estatal informó que inició la investigación bajo el delito de secuestro y, tras conocerse que la niña había fallecido, indicaron que llevarían las indagatorias bajo el protocolo de feminicidio.

publicidad

La Fiscalía le dijo a CNN que se habían llevado a cabo arrestos en el caso de la muerte de la menor, pero que no podían identificar a los detenidos debido a que se seguía con el proceso de investigación.

Furia y linchamiento en Taxco por la muerte de Camila, una niña de 8 años 4:40

Linchamiento de una mujer presuntamente implicada en el caso

Luego de que se hallara el cuerpo de Camila, dos hombres y una mujer fueron atacados por una turba por estar presuntamente implicados en el secuestro y muerte de la niña. La mujer falleció a raíz del linchamiento.

Medios locales reportaron que vecinos y familiares identificaron a los presuntos responsables luego que se dieran cuenta de la muerte de la menor. CNN constató cómo una turba enardecida sacó este jueves a los presuntos involucrados de una casa, los arrastraron y golpearon en la vía pública.

Las autoridades intentaron resguardarlos, pero la turba los agredió. Posteriormente, fueron trasladados bajo medidas de seguridad por policías a un hospital de Iguala, según lo presenciado por el equipo de CNN.

La Fiscalía estatal informó en un comunicado que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones en contra de una mujer que fue identificada como Ana “N” y dos hombres más, en relación "con los hechos registrados en Taxco".

El 29 de marzo, la fiscalía General Estatal de Guerrero informó que detuvo el jueves a un hombre por el delito de feminicidio de una menor en Taxco.

El 30 de marzo, la Fiscalía General Estatal de Guerrero reportó en un comunicado que detuvo a dos personas por el feminicidio de Gómez, un hombre y un menor de edad. Según le dijeron las autoridades a CNN, los hombres detenidos junto a la fallecida fueron víctimas del linchamiento.

El secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez dijo en una entrevista en Foro TV que "hubo una responsabilidad maternal", al referirse a la desaparición y posterior muerte de la niña e indicó que, según él, en el caso "hay una omisión, aquí la mamá dejó salir a la niña y sin percatarse con las medidas de seguridad competentes".

"No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija", dijo en entrevista Magui Díaz, madre de Camila. "Yo siempre estuve al pendiente de ella. La gente que me conoce, lo sabe".

Los comentarios del secretario generaron críticas en diversos sectores.

Belén Zapata, Daniela Patiño y Fidel Gutiérrez contribuyeron en este informe