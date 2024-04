Los casos de cáncer aumentarán a medida que el mundo envejece, lo que afectará a algunos países como "un maremoto"

Esta herramienta estima el riesgo de padecer cáncer de mama 1:41

(CNN) -- Cada año, decenas de millones de personas en todo el mundo son diagnosticadas de cáncer y millones mueren a causa de esta enfermedad. Ahora, un informe de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer prevé que, para 2050, el número de personas con cáncer podría aumentar un 77%.



El informe, publicado el jueves en la revista académica CA: A Cancer Journal for Clinicians, concluye que en 2022, el año más reciente del que se dispone de datos, se diagnosticaron unos 20 millones de casos de cáncer y se produjeron 9,7 millones de muertes por esta causa.

Estas estimaciones sugieren que aproximadamente 1 de cada 5 personas vivas en la actualidad desarrollará un cáncer a lo largo de su vida, y que aproximadamente 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres morirá de esta enfermedad.

En cuanto al número de casos a nivel mundial, "creemos que esa cifra ascenderá a 35 millones para 2050, debido en gran parte al aumento de la población en proceso de envejecimiento", afirma el Dr. William Dahut, director científico de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer.

El nuevo informe señala que el crecimiento y el envejecimiento de la población son los principales factores que determinan la magnitud de la carga mundial de cáncer, con una población mundial de unos 8.000 millones de personas en 2022 que, según las previsiones, alcanzará los 9.700 millones en 2050.

Pero si además aumenta el número de personas que consumen tabaco y padecen obesidad, junto con otros factores de riesgo de cáncer, el número previsto de casos de cáncer podría ser aún mayor, advirtió Dahut, especialmente en los países de bajos ingresos.

publicidad

"Muchos de los factores de riesgo de cáncer que se han observado tradicionalmente en los países de ingresos altos, como el consumo de tabaco y la obesidad, se están trasladando ahora a los países de ingresos bajos", dijo Dahut, y añadió que esta tendencia es preocupante.

"Se trata de países que no disponen de las herramientas necesarias para detectar el cáncer en una fase temprana, tratarlo adecuadamente y prevenirlo como se hace en otros países", afirmó. "Nos preocupa que vayan a aumentar las tasas de incidencia y mortalidad, sobre todo en los países de bajos ingresos, donde los cánceres se deben ahora no solo a los factores tradicionales del cáncer, sino también a factores externos como el tabaco y la obesidad".

El cáncer más frecuente en el mundo

El nuevo informe incluye datos mundiales sobre incidencia y mortalidad por cáncer procedentes del Observatorio Mundial del Cáncer, una base de datos de la Organización Mundial de la Salud.

Los datos muestran que el cáncer de pulmón fue la forma más frecuentemente diagnosticada en todo el mundo en 2022, con casi 2,5 millones de nuevos casos y más de 1,8 millones de muertes.

En general, los 10 principales tipos de cáncer, tanto en hombres como en mujeres, representaron más del 60% de los nuevos casos de cáncer diagnosticados y de las muertes por cáncer, según el informe.

Los tipos de cáncer más comunes son los de pulmón, mama en las mujeres, colorrectal, próstata, estómago, hígado, tiroides, cuello uterino, vejiga y linfoma no Hodgkin, según el informe. El cáncer de pulmón fue también la principal causa de muerte por cáncer, seguido del colorrectal, hígado, mama en mujeres, estómago, páncreas, esófago, próstata, cuello uterino y leucemia.

Según el informe, el cáncer de cuello uterino fue la principal causa de muerte por cáncer en 37 países, principalmente del África subsahariana, Sudamérica y el sudeste asiático. La vacuna contra el VPH o virus del papiloma humano puede reducir el riesgo de padecer cáncer de cuello de útero, pero en todo el mundo sólo la han recibido alrededor del 15% de las niñas que cumplen los requisitos, según la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer. También hay disparidades en el diagnóstico del cáncer de cuello de útero.

"Dado que más de la mitad de las muertes por cáncer en todo el mundo son potencialmente evitables, la prevención ofrece la estrategia más rentable y sostenible para el control del cáncer", declaró en un comunicado de prensa el Dr. Ahmedin Jemal, vicepresidente de vigilancia y ciencias de la equidad sanitaria de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer y autor principal del estudio. "La eliminación del consumo de tabaco por sí sola podría prevenir 1 de cada 4 muertes por cáncer o aproximadamente 2,6 millones de muertes por cáncer al año".

Aunque las causas del cáncer pueden ser complejas, genéticas o ambientales, "alrededor del 50% de los cánceres son prevenibles", dijo en un correo electrónico el Dr. Bilal Siddiqui, oncólogo y profesor asistente del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, que no participó en el nuevo informe.

"Todos los pacientes deberían hablar con sus médicos para asegurarse de que se someten a las pruebas de detección del cáncer adecuadas a su edad, y es importante realizar los cambios clave en el estilo de vida que pueden reducir nuestro riesgo de cáncer, como dejar de fumar, reducir la ingesta de alcohol y mantenerse físicamente activos", añadió.

Se avecina un "maremoto" de cáncer

El tabaco sigue siendo "la principal causa de cáncer de pulmón", según el informe, que añade que la enfermedad puede prevenirse en gran medida mediante políticas y normativas eficaces de control del tabaco. En cuanto a otros tipos de cáncer, reducir el exceso de peso corporal, disminuir el consumo de alcohol, no fumar y aumentar la actividad física pueden ayudar a disminuir el riesgo de una persona.

"Aunque vemos cánceres de pulmón que no están relacionados con el tabaquismo, el fumar es la causa número uno de este tipo de cáncer. Así que, obviamente, aún queda mucho trabajo por hacer en EE.UU. y en todo el mundo para seguir abordando la epidemia del tabaquismo", afirma el Dr. Harold Burstein, oncólogo del Instituto Oncológico Dana-Farber y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, que no participó en el nuevo informe de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer.

"Curiosamente, la contaminación y otras exposiciones ambientales al aire probablemente aumentan el riesgo de cáncer de pulmón en muchas partes del mundo. Por tanto, los esfuerzos para mejorar el aire limpio o reducir la exposición a la contaminación atmosférica es otro aspecto muy importante en el que pensar", afirma Burstein.

"Otras cosas que la gente puede hacer para reducir la mortalidad por cáncer son las pruebas de detección precoz para obtener mejor pronóstico. En EE.UU., las mamografías, las colonoscopias y las citologías tienen muchas posibilidades de cribado, pero muchos sectores de la sociedad aún no las aprovechan", explica. "En las economías más avanzadas, como la estadounidense, hemos asistido a notables descensos de las tasas de mortalidad por cáncer de mama y de colon, probablemente la mitad de ellos debidos a la detección precoz".

El nuevo informe detalla cómo muchos países de renta baja presentan elevadas tasas de mortalidad por cáncer a pesar de su baja incidencia, debido en gran parte a la falta de acceso a herramientas de detección precoz de la enfermedad y a servicios avanzados de tratamiento.

El informe ayuda a poner de relieve no sólo estas tendencias mundiales del cáncer, sino también cómo el cáncer se está convirtiendo en un "problema de salud mayor" en las regiones de ingresos bajos y medios del mundo, afirmó Burstein.

"El cáncer es un maremoto que llega a sus comunidades", afirmó.

"En la mayor parte del África subsahariana no se realizan mamografías de cribado. No se hacen mamografías en China. En muchas partes del mundo no se realizan colonoscopias rutinarias", añadió. "El informe dice que la prevalencia del cáncer se duplicará en los países de ingresos bajos y medios en los próximos 25 años. Por tanto, hacer frente al aumento de la prevalencia, a la necesidad de detección precoz y pruebas de control, y al complejo tratamiento y cuidado de los pacientes con cáncer supondrá un enorme reto para unos sistemas sanitarios que ya están al límite de sus posibilidades".