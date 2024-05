José “Pepe” Mujica padece cáncer de esófago, confirma su médica tratante

El mensaje de Mujica tras revelar que tiene un tumor en el esófago 2:20

(CNN Español) -- El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, padece cáncer de esófago, informó este jueves su médica tratante Raquel Pannone en conferencia de prensa. El exmandatario fue sometido a una endoscopía digestiva y el resultado “mostró que tiene un tumor al nivel del esófago", dijo Pannone. "Teníamos la alta sospecha de que fuera un tumor maligno, evidencia que demostró la anatomía patológica, ‘Pepe’ tiene un cáncer de esófago".

Pannone afirmó que en los próximos días se establecerá el plan junto “con los médicos que van a desarrollar el tratamiento” que podría ser diario.

Por su lado, este miércoles Mujica afirmó que espera someterse a un tratamiento con radiación después de que anunciara el lunes pasado que padece un tumor en el esófago.

“Me han hecho un chequeo de todos lados, el asunto está localizado y es un tipo de variante celular que es muy atacable, casi seguro que el tratamiento que me van a imponer va a ser radiación”, dijo en un encuentro con periodistas durante un asado celebrado con motivo del Día del Trabajo en Montevideo.

El exmandatario, de 88 años, reiteró su confianza en los médicos uruguayos y agradeció a quienes se han puesto en contacto con él después de que se conociera la noticia sobre su estado de salud.

A la pregunta sobre si le temía a la muerte, Mujica dijo estar “viviendo de a gratis”, pero reiteró su mensaje a los más jóvenes para hacer frente a las dificultades.

“Todo lo que nace, nace pa’ morirse, hay que aceptarlo, y yo he tenido una suerte… tengo balazos a patadas, perdí el bazo, tengo una enfermedad inmunológica, estoy viviendo de gratis, ¿qué me voy a quejar? Cuando me toque, me toque, pero, por eso, pero es la vida es hermosa y eso es lo que yo le quiero transmitir a la gente joven, que no se sienta quebrado, que porque está pelado, que porque tiene dificultad, que porque no puede comprar esto, que perdió el trabajo como si fuera el fin del mundo. La vida es hermosa y hay que pelearla y vivirla con la mayor intensidad que se pueda”.

Al terminar el breve encuentro con reporteros, Mujica se refirió al tipo de alimentación que debe tener y bromeó al hablar sobre los cuidados que requería para su enfermedad. “Voy a terminar licuando el asado, con ensalada y todo lo voy a licuar y me lo voy a tomar como tipo bebida, es lo que voy a hacer”.

El exmandatario, además, afirmó que se siente bien pese a su diagnóstico. Mujica ocupó la presidencia de Uruguay entre 2010 y 2015 y anunció el lunes que le había sido detectado un tumor en el esófago.