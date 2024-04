Gobierno de Guatemala denuncia a exministra de salud por supuestas irregularidades en la compra de vacunas Sputnik

Arévalo: Plan anticorrupción en Guatemala "no es negociable" 1:16

(CNN Español) -- El gobierno de Guatemala anunció que interpuso una denuncia penal contra Amelia Flores, exministra de Salud durante la presidencia de Alejandro Giammattei, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos.

La acusación fue presentada este jueves ante los tribunales por el procurador general, Julio Saavedra, y el ministro de Salud, Óscar Cordón, por supuestas irregularidades en la compra de vacunas Sputnik, de fabricación rusa, durante la pandemia de covid-19.

Flores aún no se ha pronunciado ante la denuncia presentada. CNN hace esfuerzos por contactarla para tener sus comentarios. En mayo de 2021, la exfuncionaria dijo, según reportes de prensa, que las investigaciones eran necesarias para la credibilidad de la población, luego de que el Ministerio Público abriera una investigación de oficio.

Con un cartel a su espalda que dice “Grandes casos de corrupción - Denuncia penal por contratos de vacunas Sputnik”, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo afirmó que “Los corruptos vieron la oportunidad de beneficiarse a costa de la salud de la población, de vidas humanas”.

Según el gobierno, el contrato firmado para la adquisición de las vacunas es perjudicial para Guatemala, no cumplía con requerimientos legales ya que según la ley debió realizarse de forma directa con el productor de las vacunas y no a través de un tercero.

En abril de 2021, el entonces presidente de Guatemala Alejandro Giammattei, anunció la compra de 16 millones de dosis para vacunar a 8 millones de guatemaltecos, a cambio de pagar unos US$ 80 millones. Según la denuncia, el contrato incluía el pago de unos US$ 796.000 a Human Vaccine LLC en concepto de regalías, que habrían sido pagados de manera anticipada. La empresa, una filial del Fondo Ruso de Inversión Dirtecta, que actuó como intermediaria, no se ha pronununciado tras esta denuncia.

Expresidente no está en la acusación

El gobierno explicó que Giammattei no está incluido en la denuncia porque el contrato fue firmado por la exministra de salud. Sin embargo, considera que el Ministerio Público debe establecer si hay otras personas que estuvieron involucradas en la contratación y que deban responder penalmente.

El ministro de Salud dijo que han solicitado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, información a Estados Unidos ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó en diciembre de 2023 a Luis Miguel Martínez Morales, un cercano colaborador de Giammattei, por supuestamente exigir cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas Sputnik.

Tras la sanción, Martínez Morales, exjefe del Centro de Gobierno durante el periodo de Giammattei, dijo que no lo intimidarían. “Primero Guatemala, segundo Guatemala y tercero Guatemala. No me intimidaran, con la frente en alto aunque los enemigos del país quieran que solo se persiga a los corruptos que ellos deseen”, escribió Martínez en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Cuentas pendientes

Las autoridades explicaron que el Ministerio Público abrió de oficio en mayo de 2021 una investigación para determinar si las autoridades cometieron alguna irregularidad en la firma del contrato para la compra de las vacunas.

La empresa solo entregó la mitad de las vacunas señaladas en el contrato, según señaló en su momento el gobierno de Giammattei y reiteraron este jueves las autoridades. Las actuales autoridades señalan que el acuerdo estableció que en caso de alguna diferencia contractual el gobierno de Guatemala solo podía interponer una demanda por un máximo de US$ 100.000.

El ministro de Salud afirmó que han encontrado una bodega con vacunas, en su mayoría vencidas. Y añadió que el Ministerio Público las tiene en resguardo, como parte de las evidencias en la investigación.