¿Quieres ser "mejor amigo" de Billie Eilish? Si la sigues en Instagram, ya lo eres

Billie Eilish responde a críticas por su vestimenta 0:52

(CNN) -- ¿Para qué estás hecho si no es para formar parte del círculo íntimo de Billie Eilish en Instagram?

Los seguidores que recientemente hicieron clic en la parte de la historia de la cuenta verificada de Instagram de la ganadora de dos premios Oscar pudieron haber notado una pequeña burbuja verde alrededor de su foto de perfil -que por ahora es un simple círculo azul- que denota que son miembros de su lista de "mejores amigos".

Pero antes de que empieces a sentirte demasiado especial, debes saber que al parecer todo el mundo formaba parte de esta lista.

Esto alimentó la teoría de que Eilish tiene algo entre manos, ¿un nuevo álbum quizás? Aparte del reciente cambio de foto de perfil a un simple punto azul, la única otra pista por ahora es la historia de Instagram que muestra un tatuaje parcialmente obstruido que parece decir "& soft".

A principios de este año, su éxito de la banda sonora de "Barbie", "What Was I Made For?", coescrito con su hermano Finneas O'Connell, ganó un Grammy a la canción del año y un Oscar a la mejor canción original.

Estamos preparados para su nueva música.