(CNN) -- Una repugnante sensación de deja vu inundó a Barb Handley y a sus hermanos cuando en enero surgió la noticia del desprendimiento de una pieza del fuselaje de un avión de Alaska Airlines en pleno vuelo, y dejando un enorme agujero en el avión.

Las imágenes del agujero al vacío del tamaño de un refrigerador evocaron los recuerdos desgarradores de la muerte de su madre, quien en 1989 estaba entre los nueve pasajeros que salieron volando de un Boeing 747 de United Airlines cuando la puerta de carga se abrió sobre el océano Pacífico, llevándose consigo un gran trozo de la pared de la cabina.

"Me sentí como si estuviera viendo el agujero a través del cual me imaginaba a mi madre volando fuera del avión", dijo Handley sobre la explosión de Alaska Airlines en enero, que ocurrió en un Boeing 737 Max 9.

Handley ha volado innumerables veces desde la muerte de su madre y nunca ha podido deshacerse de su nerviosismo. Pero la explosión de enero –y una serie de percances recientes que involucraron a aviones Boeing– han elevado su ansiedad a nuevos niveles.

"Sé que mi hermano y mis hermanas sienten lo mismo", dijo. "Uno se pregunta: '¿Ha habido suficiente diligencia debida con este avión individual, con esta aerolínea, con este fabricante?' Y esos sentimientos definitivamente se intensifican con los incidentes de Boeing".

Aunque ningún pasajero murió durante el incidente de Alaska Airlines, los expertos dijeron que podría haber sido mucho más catastrófico. El presidente de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) advirtió que "algo como esto puede volver a suceder".

Afortunadamente, los dos asientos más cercanos al tapón de la puerta estaban desocupados, pero la explosión provocó una pérdida de presión de aire lo suficientemente grave como para arrancarle la camisa a un niño y torcer los marcos metálicos de los asientos hacia el agujero. Una evaluación inicial de la NTSB encontró que Boeing pudo haber dejado tornillos críticos fuera del avión.

La explosión es uno de un puñado de terribles incidentes de viajes aéreos que han contribuido a una creciente sensación de malestar entre algunos viajeros, incluida una caída violenta que hizo que los pasajeros se estrellaran contra el techo de un avión Boeing Dreamliner el mes pasado y un caso de turbulencia severa que requirió que varias personas fueron trasladadas al hospital.

Un desfile de percances menos graves también ha captado la atención.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) está siguiendo de cerca a United Airlines después de casi una docena de incidentes en lo que va del año –todos en aviones Boeing–, incluyendo la falta de un panel externo, llamas saliendo de un motor después del despegue y una rueda que saltó del avión.

La serie de incidentes ha llevado a las hermanas Cara y Erin Ashcraft, que sobrevivieron a un fatal accidente aéreo en 1999, a cuestionar seriamente los viajes en avión por primera vez en años.

"Ambas hemos volado muchas veces desde el accidente, pero por primera vez en mi vida, tengo miedo de volver a sufrir otro accidente", dijo Cara en respuesta a un llamado de CNN para solicitar su opinión sobre los viajes aéreos.

Las hermanas tenían 10 y 13 años cuando su avión invadió una pista y se estrelló en Little Rock, Arkansas, matando a 11 personas e hiriendo gravemente a la mayoría de los demás pasajeros. Ambas hermanas se recuperaron de graves quemaduras provocadas por un incendio que estalló durante el accidente y prometieron no permitir que el aterrador incidente les impidiera viajar.

"Realmente, la única razón por la que podemos subirnos a un avión es porque confiamos en las miles de personas involucradas desde el principio del proceso, desde la financiación y el diseño del avión hasta su construcción y su operación. Esperamos que hayan hecho su trabajo y que estén dando prioridad a la seguridad", dijo Cara Ashcraft a CNN.

Pero después de ver la gran cantidad de problemas con las aeronaves y la mayor supervisión federal, dijo: "Esa confianza se daña".

"Erosión de la confianza pública"

Más de 100 personas respondieron al pedido de comentarios a los lectores por parte de CNN, y muchos de ellos detallaron su creciente malestar con los viajes aéreos durante la reciente serie de incidentes. Muchos dijeron que han comenzado a evitar volar aviones Boeing, en algunos casos reconsiderando sus lealtades de larga data a las aerolíneas con flotas pesadas de la compañía.

Varios dijeron que ahora evitan sentarse en los codiciados asientos de la ventana y de la fila de la salida de emergencia por temor a otro incidente como la explosión del Alaska Airlines. Y algunos expresaron su frustración porque, para aliviar sus preocupaciones, a veces es necesario comprar billetes más caros o, incluso, evitar los viajes.

Otros, sin embargo, dijeron que todavía confían en la seguridad de los vuelos y señalaron que viajar en aviones aéreos comerciales sigue siendo uno de los modos de transporte más seguros.

El último gran accidente fatal de un avión comercial en los Estados Unidos fue en 2009, y entre 2010 y 2022, solo ha habido cinco muertes en accidentes de vuelos comerciales. El año pasado, la aviación comercial internacional tuvo un riesgo de muerte récord: una persona necesita viajar en avión todos los días durante 103.239 años en promedio para sufrir un accidente fatal, según el informe anual de seguridad de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Pero incluso cuando el riesgo de un accidente de avión comercial es bajo, las hermanas Ashcraft y otros lectores expresaron su preocupación de que otros eventos en el aire, como turbulencias severas, pudieran ser traumatizantes y afirmaron que ya comenzaron a socavar su confianza en la seguridad de los viajes aéreos.

"No estoy diciendo que la gente nunca debería volver a volar o que yo no volveré a volar", dijo Erin Ashcraft. "Pero creo que la erosión de la confianza pública es un problema enorme".

"Nunca antes había tenido preocupaciones. Esto es nuevo"

Trey Smith ha confiado durante mucho tiempo en United Airlines para sus viajes mensuales de trabajo fuera de Virginia, y a menudo recupera horas de sueño mientras está en el aire. Pero la serie de incidentes en aviones de United en los últimos meses la ha inquietado cada vez más en los vuelos y la ha llevado a reconsiderar su aerolínea preferida.

"Nunca antes me había preocupado (sobre la seguridad en los viajes aéreos). Esto es nuevo", dijo Smith a CNN.

Durante vuelos recientes, Smith dijo que comenzó a utilizar la aplicación de seguimiento de vuelos de United para monitorear la trayectoria y la altitud de la aeronave en busca de cualquier señal de perturbación. También ha estado retrasando la planificación de un viaje con su esposa y sus cuatro hijas porque lo pone nervioso llevar a sus hijos en un avión.

"Viajar fue divertido alguna vez, pero ahora es aterrador y preocupante", dijo. "No voy a mentir, rezo más ahora antes de despegar y antes de aterrizar".

Smith cree que las aerolíneas deberían revelar los registros de inspección y mantenimiento de una aeronave a los viajeros para que puedan tomar "una decisión informada" sobre su vuelo y la aeronave.

United ha hecho esfuerzos para tranquilizar a pasajeros como Smith después de los incidentes en sus aviones Boeing, que representaban alrededor del 80% de la flota de operaciones principales de la aerolínea a finales del año pasado. El CEO de United, Scott Kirby, dijo en un mensaje a los clientes el mes pasado que los incidentes tienen su "atención", que han "agudizado" su enfoque, y que la seguridad está "en el centro de todo" lo que hacen.

Poco después, en un memorando en el que anunciaba la mayor atención de la FAA a los procedimientos de seguridad de la aerolínea, United dijo a sus empleados: "La cantidad de eventos relacionados con la seguridad en las últimas semanas nos ha hecho, con razón, hacer una pausa y evaluar si hay algo que podemos y debemos hacer diferentemente".

Una madre que se siente "impotente" al intentar evitar a Boeing

Aubrey, una madre que vive en Los Ángeles con su marido y su hija de 5 años, reconoce que viajar en avión sigue siendo seguro en general, pero no se siente segura de llevar a su hija en aviones Boeing dados los años de incidentes preocupantes, especialmente en el 737 Max, que ha sufrido dos accidentes mortales fuera de Estados Unidos desde 2018.

Sin embargo, indicó que ha comenzado a sentirse "impotente" mientras planea un viaje familiar para ver a sus seres queridos en la costa este y ha tenido dificultades para encontrar un vuelo en un avión que no sea Boeing, que se ajuste al horario de su familia y no sea "exorbitantemente caro".

Incluso si encuentra un vuelo en un Airbus, la aerolínea podría cambiar el modelo del avión antes del vuelo. En ese caso, dijo, "las aerolíneas hacen que cambiar un vuelo sea tan difícil y costoso que creo que no tendríamos más remedio que seguir adelante con el viaje si nuestro avión cambiara a un Max en el último minuto".

"Uno quiere poder hacer una declaración como consumidor de que no quiere usar un determinado producto, y es frustrante sentir que no puede evitarlo", dijo Aubrey, quien pidió que se no se revelara su apellido por motivos de privacidad.

Aunque es poco probable que se produzca un accidente, le preocupa la seguridad de su hija si se produce una turbulencia grave como las que han dejado pasajeros heridos en vuelos operados por Southwest, Delta Air Lines y Hawaiian Airlines, entre otras.

"Odio tener que considerar ahora qué tipo de avión es. Y estoy muy resentida porque no creo que Boeing haya mostrado el debido remordimiento por los accidentes. No confío en que realmente estén tomando las medidas necesarias para hacer esto más seguro", afirmó.

Entonces, ¿qué tan seguro es volar?

Aunque volar es mucho más seguro que otras formas de viaje, los expertos en aviación tienen opiniones encontradas sobre si los consumidores tienen motivos para preocuparse.

"Si nos fijamos en los números, corres más riesgo de sufrir un accidente conduciendo hacia el aeropuerto que volando a 10.000 metros de altura. Le digo a la gente que si llega a tomar su vuelo, la parte más peligrosa de queda atrás", dijo a CNN Anthony Brickhouse, profesor de seguridad de la aviación en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle de Florida, el mes pasado.

Los pasajeros, añadió, deberían centrarse menos en el avión que abordan y más en asegurarse de cumplir con los procedimientos de seguridad a bordo.

La explosión del Max 9 de Alaska Airlines está siendo investigada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, señaló Brickhouse. El hecho de que el avión esté nuevamente en el aire significa que han completado todas las inspecciones necesarias para garantizar que sea lo más seguro posible, dijo.

A pesar de las estadísticas, Ed Pierson, director de la Fundación para la Seguridad de la Aviación y duro crítico de Boeing, le dijo a CNN anteriormente que no volará en el Boeing 737 Max debido a su preocupación por los estándares de control de calidad del fabricante de aviones. Sin embargo, no ha vedado a otros aviones (incluso los modelos Boeing más antiguos).

"Si quitamos el Max de la ecuación, se ha demostrado que (volar) es bastante seguro", dijo el mes pasado.

Pierson desconfía de las actitudes en torno a la aparente seguridad de los viajes aéreos estadounidenses, dijo. Esta forma de pensar puede impedir que se realicen las mejoras necesarias.

"Hay una sensación de exceso de confianza", dijo. "El patrón oro está desapareciendo, porque seguimos intentando restarle importancia a todo y hablando de lo seguro que es el sistema. Esa no es la mentalidad correcta. Esa es la mentalidad que hace que maten a la gente".

A pesar de que la industria de la aviación comercial de Estados Unidos ha pasado más de una década sin un accidente fatal importante, se han evitado por poco desastres en tierra.

En julio de 2017, un avión de Air Canada pilotado por un capitán que había estado despierto durante más de 19 horas casi aterrizó en una calle de rodaje del Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde tres aviones de fuselaje ancho llenos de pasajeros esperaban para despegar. La NTSB dijo más tarde que más de 1.000 personas en los cuatro aviones podrían haber muerto si el avión no se hubiera desviado en el último momento.

Aunque Brickhouse confía bastante en la seguridad del sistema de aviación, no descartó a aquellos que tienen miedo o que podrían querer evitar aviones como el 737 Max, y señaló que tiene sus propias preocupaciones sobre cosas como el número de accidentes evitados por poco en los aeropuertos de la nación.

"No creo en la suerte, pero somos afortunados de que estos incidentes no se hayan convertido en desastres", afirmó. "Cuando tienes una tendencia que se repite, debes concentrarte en solucionarla".

Chris Isidore y Jacopo Prisco de CNN contribuyeron a este informe.