(CNN Español) -- Un juez de Nueva York sentenció a 21 años y nueve meses de cárcel al general retirado Cliver Alcalá Cordones, una figura clave de la historia reciente de Venezuela, que pasó de leal mano derecha de Hugo Chávez a enemigo acérrimo de Nicolás Maduro.

“Como miembro de alto rango del ejército venezolano y del Cártel de Los Soles, Clíver Antonio Alcalá Cordones y sus cómplices intentaron usar la cocaína como un arma mientras ayudaban a las FARC a armar a sus miembros y enviar toneladas de drogas a Estados Unidos. Alcalá Cordones corrompió las instituciones de su propio país mientras ayudaba a las FARC a inundar a EE.UU. de cocaína. Ahora pasará más de dos décadas en una prisión de Estados Unidos”, señaló el fiscal Damian Williams de acuerdo con un comunicado que difundió el Departamento de Justicia.

En 2023, Alcalá se declaró culpable en EE.UU. de colaborar con la guerrilla de las FARC y de recibir y transferir armas de fuego y municiones a esa organización, que hasta 2021 era considerada por Washington una organización terrorista. Tres años antes, en 2020, Alcalá había afirmado que había estado involucrado en un plan para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por lo que también se le imputaron cargos en su propio país.

Alcalá fue extraditado de Colombia a Estados Unidos en marzo del 2020, inicialmente acusado de participar en una conspiración narcoterrorista para importar cocaína, una causa que compartía con altos cargos del Gobierno venezolano. Incluso con su declaratoria de culpabilidad enfrenta una sentencia que podría llegar a los 30 años de prisión.

CNN se comunicó con la defensa de Alcalá Cordones para conocer su reacción a esta sentencia sin hasta ahora haber obtenido respuesta.

¿Quién es Cliver Alcalá?

Alcalá es mayor general retirado del Ejército de Venezuela, nacido en 1961, en Tinaco, Cojedes, y en actividad hasta el 5 de julio de 2013. Formado en la Academia Militar de Venezuela, ingresó al Ejército en 1983, y la máxima posición que alcanzó en su carrera fue la de comandante de la IV División Armada, la unidad más poderosa del Ejército de Venezuela.

Alcalá fue un funcionario leal del Gobierno de Hugo Chávez, el fallecido presidente de Venezuela. Tras la muerte de Chávez, en 2013, Alcalá se enfrentó a la cúpula que lo sucedió en el poder, encabezada por Maduro.

Junto con varios exministros de Chávez, Alcalá se agrupó en la Plataforma por la Defensa de la Constitución Bolivariana, enfrentada a Maduro, a quien acusan de desviarse del proyecto original de la llamada Revolución bolivariana.

Hasta el año 2020 Alcalá vivió en Barranquilla, Colombia, desde donde fue extraditado a Estados Unidos tras entregarse a las autoridades locales.

¿Por qué se condenó a Cliver Alcalá en EE.UU.?

La sentencia gira en torno a dos cargos de los que Alcalá se declaró culpable a mediados del 2023: colaborar con la guerrilla de las FARC y recibir y transferir armas de fuego y municiones a esa organización.

La fiscalía decidió no continuar con los cargos de narcoterrorismo que pesaban en su contra en el marco de la causa que aún incluye a Maduro y varios funcionarios y exfuncionarios venezolanos, y que implican penas de hasta 30 años de prisión. CNN no pudo confirmar ni con la fiscalía ni con el equipo de abogados defensores de Alcalá que la admisión de culpabilidad se haya hecho a través de un acuerdo entre ambas partes. De hecho, la Fiscalía mantiene en pie su pedido de una sentencia de 30 años para Alcalá.

La acusación original señalaba a Alcalá como uno de los supuestos líderes del Cartel de los Soles, una organización narcotraficante venezolana presuntamente integrada por altos funcionarios venezolanos, y en su momento relacionada con las FARC. En 2021, EE.UU. retiró a la antigua guerrilla de su lista de terrorismo y puso en su lugar a las fracciones disidentes que rechazaron el acuerdo de paz que las FARC firmaron con el Estado colombiano en 2016.

Al relacionarlo con los Soles, el Departamento de Estado le atribuía actividades como transporte y distribución de “grandes cargamentos de cocaína; beneficiarse de la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los envíos de cocaína y hacer que otros participen en ella; hacer que grandes cantidades de cocaína previamente incautadas se vendan a narcotraficantes a cambio de millones de dólares; interferir con las investigaciones de narcotráfico y los casos penales pendientes en Venezuela y otros lugares; y ayudar a proporcionar a las FARC armas de grado militar, incluidas ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipos explosivos".

El documento de las autoridades estadounidenses aseguraba que las supuestas actividades relacionadas con el tráfico de drogas que habrían involucrado a Maduro y Alcalá a partir de1999 y hasta 2020, aunque Alcalá se había alejado de la órbita de Maduro mucho antes.

El Gobierno de Venezuela rechazó en su momento las acusaciones. En un comunicado, el entonces canciller Jorge Arreaza calificó los cargos como "miserables, vulgares e infundados", y Maduro dijo a través de su cuenta de Twitter, ahora X, que se trataba de una acción "extravagante, extremista y vulgar".

En diálogo con CNN en 2020, Alcalá afirmó que no temía ser procesado por las acusaciones de narcotráfico en EE.UU: "No he hecho nada malo y estoy seguro [de] que todo esto es un error".

La acusación contra Alcalá en Venezuela

En 2020, tras la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU., Alcalá hizo una sorpresiva confesión en un programa de radio colombiano y en sus redes sociales, donde admitió haber sido parte de una operación contra Maduro, que habría contado, según él, con el aval del entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. En 2020, en una conversación telefónica con CNN, Alcalá volvió a admitir su rol en esa operación.

Tras las declaraciones, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una investigación y le imputó cargos de traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación para delinquir. Saab agregó que Venezuela comenzaría los trámites para solicitar la extradición de Alcalá desde Colombia, cosa que nunca sucedió porque Estados Unidos se le adelantó.

CNN se contactó con el Ministerio Público de Venezuela para obtener comentarios sobre el estado de la causa contra Alcalá en el país, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Con información de Alfredo Meza, Abel Alvarado y Florencia Trucco, de CNN.