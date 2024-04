Eclipse total solar de 2024 en vivo: imágenes, noticias y reacciones desde EE.UU., México y Canadá

Qué es el anillo de diamante del Sol durante un eclipse total y otros momentos clave a los que estar atentos

Cuando el eclipse solar total recorra México, Estados Unidos y Canadá el 8 de abril, los espectadores pueden anticipar una multitud de momentos impresionantes.

Durante un eclipse solar total, la Luna bloquea completamente la cara del Sol durante un breve período conocido como totalidad, y 32 millones de personas en los EE.UU. que se encuentran a lo largo del camino de totalidad de 185 kilómetros de ancho para el evento de abril tendrán la oportunidad de disfrutar de esta expresión plena del espectáculo celestial.

Vale la pena tomarse un tiempo para detenerse y observar este histórico evento celestial porque un eclipse solar total no será visible en Estados Unidos hasta agosto de 2044 y un eclipse anular, en el que la luna no puede bloquear completamente el sol, no volverá a aparecer en esta parte del mundo hasta 2046.

"Hasta que no hayas visto realmente (un eclipse total), es casi imposible de describir", dijo el Dr. John Mulchaey, adjunto de ciencia del Carnegie Institution for Science y director y presidente Crawford H. Greenewalt de los Observatorios Carnegie. “Cuando ves la totalidad, puedes ver cómo ha tenido un impacto tan grande en los humanos a lo largo de miles de años. Es una de las cosas más hermosas que la mayoría de la gente jamás experimentará”.

Pero las fases que rodean la totalidad, incluidos un par de fenómenos lo suficientemente sorprendentes como para merecer sus propios nombres, también son bastante memorables, dicen los expertos en eclipses.

Sigue leyendo aquí.