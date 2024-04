Ecuador mantendrá operaciones de aviones privados con México en medio de crisis diplomática, dice ministro de Obras Públicas

Diplomáticos mexicanos regresan a su país desde Quito, Ecuador 3:18

(CNN Español) –– El Gobierno de Ecuador informó este domingo que mantendrá las operaciones de aviones privados con México, luego de que un documento de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) que decía lo contrario se filtrara y fuera publicado en medios locales y redes sociales, dijo en X el ministro de Obras Públicas ecuatoriano, Roberto Luque.

"El MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), como ente rector, garantiza la conectividad aérea entre ambos países", dijo Luque sobre la entidad que preside, al tiempo que anunciaba una investigación para determinar el "origen del documento que circula".

La publicación del ministro surgió minutos después de que la DGAC consignara en un comunicado que el documento publicado era falso.

Horas después, Luque contradijo lo expuesto por la Dirección y escribió en X que “hemos verificado que el documento de la DGAC filtrado y emitido sin ninguna autorización, en efecto sí existió y que erróneamente negaron en un comunicado en sus redes alegando que era falso”.

"Es por eso que, precisamente al no haber sido dispuesto ni autorizado por las máximas autoridades del Gobierno Nacional, como ente rector he solicitado que ese documento quede insubsistente, es decir, no tiene ninguna validez. Hemos pedido a los responsables que presenten su renuncia inmediatamente", agregó el funcionario. Luego reiteró que "Ecuador mantiene y mantendrá las operaciones desde y hacia México".

Luque no señaló a ningún funcionario en específico ni dio detalles sobre cómo se llegó a los hallazgos o cómo detectaron la filtración.

La DGAC le dijo a CNN este domingo que no emitirá comentarios adicionales sobre el tema.

CNN intenta obtener más información con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El incidente se da justo cuando México y Ecuador han roto relaciones diplomáticas luego de que fuerzas de seguridad irrumpieran en la Embajada mexicana en Quito este viernes para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en la sede desde diciembre a la espera de una respuesta de su petición de asilo político. Glas debe responder ante la Justicia ecuatoriana por acusaciones de peculado, las cuales su defensa ha negado.

-Ana María Cañizares colaboró con este reporte.