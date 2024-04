Esta viajera independiente condujo de Londres a Lagos en un automóvil diminuto

(CNN) -- El 24 de enero, la creadora de contenidos Pelumi Nubi, que creció en Londres, emprendió un viaje en solitario desde la capital británica hasta Lagos, Nigeria, en su querido Peugeot 107 morado.



Más de dos meses y un aterrador accidente de tráfico después, la joven de 29 años fue recibida como una heroína al llegar el domingo a la ciudad más grande del país de África Occidental, tras recorrer 17 países, entre ellos Francia, Marruecos, Senegal y Sierra Leona.

"Fue una aventura increíble, llena de sorpresas hermosas", declaró poco antes de concluir su épico viaje.

Nubi, nacida en Lagos, explica que su objetivo desde hace tiempo es "demostrar que viajar puede ser fácil, seguro y factible", especialmente para las mujeres negras que viajan solas como ella.

Una aventura increíble

Después de ver la historia de Kunle Adeyanju, un nigeriano que viajó de Londres a Lagos en bicicleta, empezó a investigar si alguna mujer negra había intentado el viaje en coche y no encontró constancia de ninguna.

Esta ruta en particular era muy personal para Nubi, ya que quería conectar los dos lugares que consideraba su hogar.

"Cada vez que volvía a casa, sobrevolaba estos lugares", cuenta a CNN Travel, explicando que, aunque había viajado por unos 80 países, no había "explorado mucho" otras partes de África Occidental y tenía curiosidad por ver más.

Aunque Nubi ya había recorrido Namibia en 4x4 y había viajado de Ghana a Lagos y viceversa en transporte público, su experiencia en viajes por tierra era relativamente limitada. En 2023, viajó al lago Como (Italia) en coche como "prueba".

"Esto es mucho más grande en términos de viajes a través de continentes", añade.

Aunque los 4x4 suelen ser los vehículos preferidos para los viajes por tierra, Nubi explica que, como sabía que el viaje a Lagos sería muy costoso, no le parecía lógico gastar aún más dinero en un auto nuevo.

Al final decidió utilizar el auto fiable que tenía desde hacía cinco años.

"Pensé: 'Tengo un coche, ¿por qué voy a comprar otro con el que no estoy familiarizada? Así que lo acepté", añade.

Para asegurarse de que su vehículo fuera adecuado para el viaje de 10.000 km, Nubi lo modificó especialmente, añadiéndole una cama y una cocina.

"Me llevó un mes intentar meter todo en un Peugeot 107", explica.

Después de un año preparando el viaje, partió de Londres a finales de enero, rumbo a Francia, España y Marruecos.

"Cuando entré en Marruecos, rompí en llanto", cuenta Nubi. "Y no era tristeza. Fue una sensación abrumadora de darme cuenta de que había complicado demasiado este proceso en mi cabeza. Realmente pensé que sería más difícil de lo que fue. Y me hizo preguntarme en qué otras cosas de mi vida estaba pensando demasiado".

Un revés aterrador

Desde Marruecos, Nubi condujo a través del desierto del Sahara, considerado el mayor desierto del mundo, hasta Mauritania y dice que la experiencia no fue nada como ella había pensado que sería.

"Pensaba que solo sería una duna de arena, pero era toda una ciudad", dice. "En realidad fue una de las mejores rutas por las que conduje".

Una vez que llegó a Mauritania, Nubi siguió hacia Senegal, y luego Gambia; Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia y Ghana.

Sin embargo, el viaje no estuvo exento de dificultades, algunas más graves que otras.

Tras sufrir un retraso en la frontera al entrar en Costa de Marfil, Nubi chocó contra un camión estacionado mientras conducía de noche.

"Fue aterrador", dice. "Estaba [el camión] aparcado en medio de la carretera. No tenía luces de emergencia. Choqué contra él. Nunca había tenido un accidente en mi vida, así que pensé: '¿Qué demonios pasó?'".

Afortunadamente, no resultó herida durante la colisión, pero su vehículo quedó gravemente dañado.

Aunque se planteó terminar el viaje con otro auto, Nubi decidió finalmente esperar a que repararan su Peugueot, al que llama "Lumi", y seguir con él mientras tanto.

"Había un vínculo", dice. "Me ha visto en los días más duros. He llorado. He gritado de alegría en él".

El accidente retrasó la llegada de Nubi a Lagos, al igual que los diversos retrasos fronterizos, incluida una espera de 48 horas para entrar en Liberia, que sufrió por el camino.

"Las fronteras fueron más duras que el accidente", dice. "Gracias a Dios no me lesioné en el accidente, pero las fronteras fueron desgarradoras en cuanto a la falta de libertad de movimiento dentro del continente africano".

Tras abandonar Costa de Marfil, Nubi se dirigió a Togo y luego a Benín, antes de llegar a su destino final, Lagos, Nigeria, el 7 de abril.

Aunque ha disfrutado enormemente del "audaz" viaje, Nubi admite que a veces se ha sentido sola.

"Sí, conoces gente nueva, pero echas de menos la comida de tu madre y tu cama", dice.

Una visión más amplia

Nubi, que ha estado narrando su viaje a través de sus cuentas de Instagram y YouTube, se ha sentido abrumada por el apoyo que ha recibido en todo momento y dice que su comunidad en línea la mantuvo en pie durante algunos de los momentos más difíciles.

"Ha sido un viaje en solitario, pero en realidad ha ido más allá de mí", afirma. "Y después del accidente, sentí que no podía acabar ahí. Había tanta gente involucrada en el viaje hasta el fin".

Nubi ha tenido profesores que se han puesto en contacto con ella para decirle que sus alumnos han seguido de cerca su viaje y padres que le han enviado mensajes de apoyo de sus hijos.

"El compromiso con la sociedad y la gente que me ha apoyado ha sido increíble", dice Nubi, que se asoció con la empresa estadounidense Osprey al principio del viaje. "Recuerdos increíbles, increíbles que no podría comprar ni poner precio".

Al poner el foco en África Occidental, Nubi espera poder ayudar a "cambiar la narrativa" en cuanto a la forma en que se ve la región en todo el mundo, y se mostró encantado de poder mostrar lugares como la Basílica de Nuestra Señora de la Paz de Yamusukro, en Costa de Marfil, considerada la iglesia más grande del mundo.

"En términos de destino turístico, esto es posible", afirma. "Hay viabilidad. No es solo calor y líneas, es realmente cambiar esa narrativa globalmente también".

En cuanto a sus planes de futuro, contempla un viaje por carretera de Lagos a Sudáfrica. Sin embargo, esta vez Nubi piensa dejar atrás su querido coche.

"Vivirá su mejor vida en Nigeria", afirma, y añade que le encantaría que Lumi se pusiera en un "pequeño museo" y pudiera inspirar a futuras generaciones.

Aunque cree que es la primera viajera negra en solitario en conducir de Londres a Lagos, Nubi no está muy interesada en esos títulos y afirma que ése nunca fue su objetivo.

"Se trataba de inspirar a la gente. Decir: '¿Crees que ir de Londres a Lagos es imposible? Yo lo logré'. Se trataba de una visión más amplia. Los elogios son bonitos, pero no alcanzan la superficie de lo que yo quería conseguir".

Nubi no puede esperar a pasar tiempo con sus amigos y familiares, muchos de los cuales viajaron a Lagos para encontrarse con ella en la gran final, así como tener la oportunidad de celebrarlo por todo lo alto.

"Me acabo de demostrar a mí misma la fuerza que llevo dentro", dice. "Así que es un logro que me enorgullece personalmente. Pero creo que se expande mucho más allá de mí, y eso en sí mismo es muy alegre".