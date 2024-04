Álvaro Uribe enfrenta juicio por presunta manipulación de testigos 1:02

(CNN Español) -- El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, respondió este miércoles al pedido de la Fiscalía General para que llamarlo a juicio por los presuntos delitos de fraude judicial y manipulación de testigos.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Uribe dijo que la iniciativa no obedece a delito alguno: “Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la Justicia. Jamás se me ocurrió llamar al magistrado Álvaro Hernán Prada, entonces representante a la Cámara para que me ayudara en este caso”, afirmó.

“Jamás he involucrado personas a delinquir, menos a personas de la edad de mis hijos”, añadió.

La Fiscalía de Colombia solicitó el martes que se llame a juicio a Uribe luego de recabar nuevas pruebas, informó en un comunicado.

Una de esas pruebas, según la oficina de comunicaciones de la Fiscalía General, es el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien afirmó en una entrevista grabada por el senador Cepeda en 2013 que Diego Cadena, exabogado del expresidente, lo había contactado en la finca “Guacharachas”, propiedad de la familia Uribe, para cambiar su testimonio sobre presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares de extrema derecha.

Cuando un juzgado de Bogotá impuso prisión domiciliaria a Cadena en 2020, su defensa dijo que su cliente nunca cometió un delito, sino que se trató de pagos de carácter humanitario.

“El famoso testigo Monsalve, puesto preso y condenado por la Justicia por secuestro y otros delitos durante el gobierno que presidí, dio la declaración al senador (Iván) Cepeda, en contra de mi hermano y de mi persona, 14 años después de haber terminado mi periodo como gobernador de Antioquia. En otro proceso dijo que no me conocía y además nada declaró en mi contra”, señaló Uribe.

La causa contra Uribe lleva más de cinco años en los estrados judiciales e incluye un lapso de prisión domiciliaria en 2020.

El origen del caso se remonta a nueve años atrás, cuando Uribe era senador y el congresista Iván Cepeda denunció en un debate en el Legislativo presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares.

De inmediato, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que sus afirmaciones estaban basadas en testigos que, desde las cárceles, supuestamente habrían recibido beneficios a cambio de testimonios en su contra.

“Como lo he dicho a lo largo de estos años, lo único que hice fue buscar que se verificaran acciones en contra de mi reputación”, reiteró Uribe.

El senador Iván Cepeda recibió con satisfacción el llamado a juicio a Uribe. Expresó su intención de que la decisión de la Fiscalía “contribuya a esclarecer la verdad, y a construir la paz y la reconciliación nacional”, según en un mensaje que difundió este martes en X, antes Twitter. CNN intenta contactarlo para obtener su reacción al mensaje de Uribe, así como a la representación legal de Monsalve para conocer su postura.

Con información de Fernando Ramos.