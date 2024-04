Una cigarra periódica -miembro de la cría X- se aferra a una planta en mayo de 2021 en Takoma Park, Maryland. Las cigarras se dividen en grupos llamados crías en función del momento en que emergen. (Crédito: Chip Somodevilla/Getty Images)

(CNN) -- En cuestión de semanas saldrán del subsuelo, con sus ojos rojos brillantes y su ensordecedor canto llenando el aire. Será una confluencia de criaturas como no se ha visto en Estados Unidos desde que Thomas Jefferson era presidente, y no volverá a ocurrir hasta 2245. Es una rara aparición de insectos a la que algunos se refieren como "apocalipsis de cigarras".

Miles de millones de cigarras saldrán a la superficie esta primavera, con la aparición simultánea de dos nidadas diferentes: una que aparece cada 13 años y otra cada 17 años. El grupo de 13 años, conocido como cría XIX, o la Gran Cría del Sur, es la mayor cría periódica de cigarras, y se extiende por el sureste de Estados Unidos. La cría del norte de Illinois, o cría XIII, emerge cada 17 años.

"Es raro que veamos una cría doble de esta magnitud", dijo el Dr. Jonathan Larson, entomólogo y profesor adjunto de la Universidad de Kentucky. "Hablamos de una absoluta rareza de la naturaleza, uno de los insectos más geniales de Estados Unidos".

Aunque la idea de un apocalipsis de cigarras pueda parecer premonitoria, los expertos predicen que las dos nidadas no coincidirán significativamente, y los propios insectos, aunque ruidosos y numerosos, son inofensivos. Esto es lo que hay que saber antes de que empiece la temporada de cigarras.

¿Qué saber sobre las crías de cigarra?

Los insectos de esta primavera forman parte de un género o grupo de cigarras del este de EE.UU. conocido como Magicicada, o cigarras periódicas. Tres especies emergen en un ciclo de 17 años, y cuatro especies en un ciclo de 13 años. (Los científicos han debatido durante mucho tiempo el significado de estos números, que son primos; algunos investigadores han sugerido que emerger en estos años primos hace que las cigarras periódicas tengan menos probabilidades de morir a causa de los depredadores que tienen ciclos de vida de dos o tres años, pero todavía no hay consenso).

El patrón que siguen las especies periódicas es diferente del de las cigarras "anuales", que en realidad no tienen un ciclo vital anual, aunque se puedan ver todos los veranos en gran parte de Estados Unidos. Las ninfas, o larvas, de las cigarras anuales pasan de dos a cinco años bajo tierra, creciendo lentamente, hasta que están listas para emerger. Hay tantas generaciones superpuestas que parece haber un flujo constante de estas cigarras cada año.

Es fácil distinguir las cigarras anuales de las periódicas. Las anuales suelen salir más tarde que las periódicas. Por ejemplo, las cigarras anuales del género Neotibicen tienden a aparecer en agosto, mientras que las periódicas lo hacen en primavera. Aunque existen numerosas especies de cigarras anuales, muchas de ellas son grandes y verdosas. Las cigarras periódicas son más pequeñas y en su mayoría negras, con ojos rojos brillantes y alas y patas teñidas de naranja.

Las cigarras se dividen en grupos llamados crías en función del momento en que emergen. Una cría puede contener cigarras de varias especies. Siempre que sean adultas y estén en el mismo ciclo de 13 o 17 años al mismo tiempo, cuentan como miembros de la misma cría.

¿Cuándo y dónde emergerán las cigarras?

Las cigarras periódicas de esta primavera harán su aparición cuando la temperatura del suelo a 20 centímetros de profundidad alcance los 18 grados Celsius. Es probable que esto ocurra a mediados de mayo. El ciclo de vida de los insectos adultos es de unas pocas semanas, pero su aparición será escalonada, por lo que habrá unas seis semanas de cigarras.

Ese mes y medio estará repleto de cantos estridentes, apareamiento y muerte, como "el carnaval más macabro que jamás se haya visto", explicó Larson.

Algunas zonas del medio oeste y el sureste de EE.UU. tendrán cigarras esta primavera. Es probable que el norte de Illinois, junto con el sur de Wisconsin, el este de Iowa y el noroeste de Indiana vean cigarras de la cría XIII; el centro y el sur de Illinois, la mayor parte de Missouri y zonas dispersas de Kentucky, Tennessee, Virginia, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana y Arkansas tendrán cigarras de la cría XIX.

Hay algunas zonas del centro de Illinois en las que las áreas de distribución geográfica de las dos crías han estado históricamente próximas y podrían coincidir. Sin embargo, las predicciones de un apocalipsis de cigarras -en el que la cría XIII y la XIX aparecen en el mismo lugar al mismo tiempo- son probablemente una exageración.

"Ni siquiera estamos seguros de que vayan a coincidir realmente", afirmó el Dr. Chris Simon, catedrático de ecología y biología evolutiva de la Universidad de Connecticut. Su grupo de investigación en la universidad mantiene un sitio web de información sobre las cigarras, que incluye mapas que muestran dónde han surgido históricamente las crías.

La doble aparición de las crías XIX y XIII es poco frecuente, ya que ocurre cada 221 años (cuando las cigarras de 13 y 17 años coinciden, ya que 13 por 17 es 221). Estas dos crías no han estado en la superficie al mismo tiempo desde 1803 y, después de este año, no volverán a reunirse hasta 2245.

Sin embargo, la coincidencia de diferentes crías de cigarra en algún lugar de Estados Unidos no es tan extraña. La última vez que ocurrió fue en 2015, y volverá a suceder en 2037.

Prepararse para las cigarras

Aunque es poco probable que se produzca una coincidencia importante de las dos crías de cigarra, el hecho de que solo haya una cría en una zona significa que habrá innumerables insectos.

"Deberías esperar que montones y montones de exoesqueletos de cigarra cubran tus árboles y arbustos. Es de esperar que se oiga mucho ruido", dijo Larson. Añadió que es más probable que los insectos se encuentren en zonas boscosas cercanas al agua.

Aunque la gran cantidad de insectos, junto con sus característicos sonidos de martillo neumático y sus brillantes ojos rojos, pueden hacer dudar a algunas personas, Larson destaca que las cigarras son inofensivas. No suponen un riesgo para las plantas del jardín. Sin embargo, si tienes árboles jóvenes, las cigarras podrían dañarlos cuando los insectos cortan las ramas para poner sus huevos. Puedes mitigar este daño cubriendo los árboles con redes para cigarras.

Las cigarras no te morderán o picarán a ti ni a tus mascotas. Si tu perro se come una o dos cigarras, no le pasará nada.

Los perros no son los únicos que sienten la tentación de comer cigarras; la gente las ha comido durante miles de años. "Tienen un sabor a nuez dulce y natural", dijo Larson. (Sin embargo, si eres alérgico a los mariscos, debes evitar comer cigarras: una proteína del marisco relacionada con las alergias también está presente en muchos insectos).

Si vives en una zona en la que las cigarras harán su aparición esta primavera, puedes descargar aplicaciones científicas comunitarias para ayudar a los investigadores que estudian estos insectos.

"Lo principal que queremos que la gente sepa es que debe descargar la aplicación Cicada Safari, que es gratuita en la web, y lo único que tiene que hacer es fotografiar las cigarras que vea", indicó Simon. Esas fotografías se envían a los científicos, que trazan un mapa de dónde y cuándo aparecen las cigarras: una información vital para los científicos que estudian cómo afecta el cambio climático a las cigarras y predicen su actividad en el futuro.

Más allá de la gran historia científica de las cigarras, Larson mencionó que espera que la gente acepte la primavera de las cigarras simplemente porque es una oportunidad única de ver algunos de los comportamientos de insectos más inusuales del mundo.

"Son algunos de los insectos más interesantes de América", dijo Larson. "Espero que la gente lo aprecie por lo que es: un fenómeno natural único que no se da en ningún otro sitio. Es precioso".

Kate Golembiewski es una escritora científica independiente que reside en Chicago y está especialmente interesada en la zoología, la termodinámica y la muerte.