Última hora de la guerra de Israel y Hamas en Gaza, en vivo: noticias y más

Biden califica el enfoque de Netanyahu ante la guerra contra Hamas como "un error"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de “un error” el enfoque del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre la guerra en Gaza, en una de sus críticas más duras a cómo el gobierno israelí está llevando adelante el conflicto contra Hamas.

Biden hizo los comentarios en una entrevista con Univisión que fue grabada pocos días después de que los ataques militares israelíes mataran a siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen , lo que provocó ira y frustración en toda la Casa Blanca.

“Bueno, te lo diré, creo que lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con su enfoque. "Creo que es escandaloso que esos cuatro o tres vehículos fueran alcanzados por drones y llevados a una carretera donde no estaba como si estuviera a lo largo de la costa, no era como si hubiera un convoy moviéndose hacia allí", dijo Biden, según Una transcripción de Univision de la entrevista.

El presidente añadió que está pidiendo que Israel acepte un alto el fuego y que "no hay excusa" para no enviar ayuda humanitaria.

“Lo que pido es que los israelíes simplemente pidan un alto el fuego y permitan durante las próximas seis u ocho semanas un acceso total a todos los alimentos y medicinas que ingresan al país. He hablado con todo el mundo, desde saudíes hasta jordanos y egipcios. Están preparados para mudarse. Están preparados para trasladar esta comida. Y creo que no hay excusa para no cubrir las necesidades médicas y alimentarias de esas personas. Debería hacerse ahora”, dijo Biden en la entrevista.