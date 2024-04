¿Qué pasa si no declaras tus impuestos en EE.UU. el 15 de abril o si lo haces tarde?

¿Cómo declarar impuestos en EE.UU.? 1:45

(CNN) -- Si aún no has presentado tu declaración de impuestos de 2023 ante el IRS y aún debes impuestos sobre la renta del año pasado, la buena noticia es que todavía tienes tiempo para rectificar esas situaciones antes de que te penalicen por no hacerlo.

La mayoría de los contribuyentes tienen hasta las 11:59 p. m. del lunes 15 de abril. Sin embargo, algunos tienen uno o dos días adicionales si viven en Maine, Massachusetts o en la ciudad de Washington, debido a los días feriados.

Además, otras personas que viven o trabajan en áreas de desastre declaradas por el gobierno federal tendrán aún más tiempo para presentar y pagar gracias a las extensiones otorgadas por el IRS. El IRS también ha otorgado una extensión a las personas y empresas afectadas por los ataques terroristas del 7 de octubre pasado en Israel.

Pero si no te encuentras en ninguna de esas situaciones y no puedes presentar una declaración completa antes del lunes, al menos envía el Formulario 4868 para obtener una extensión automática de seis meses para presentar la declaración.

Ten en cuenta que esto es sólo una extensión para presentar tu declaración y evitar una multa por no presentarla. No es una extensión para pagar el saldo pendiente que adeudas. Esa cantidad aún vence el 15 de abril.

Por lo tanto, si crees que todavía debes dinero, además de solicitar una extensión, envía al IRS antes del lunes un pago que se aproxime a lo que crees que es el monto adeudado.

Para obtener una estimación razonable, mira tu declaración del año anterior y averigüa qué cambió, si es que hubo algo, en 2023 para ti, dijo Tom O'Saben, director de contenido tributario de la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos. Piensa en términos de tus fuentes de ingresos (salarios, dividendos, intereses, ganancias de capital, ingresos por alquiler, retiros sujetos a impuestos de cuentas de jubilación, etcétera). Considera también cualquier cambio importante en tu vida, como tener un hijo, casarte o divorciarte, cosas que podría tener implicaciones fiscales para tí.

Pero si todo eso es demasiado complicado en este momento, O'Saben recomienda al menos hacer un cálculo rápido para obtener una estimación aproximada de si debes más de lo que ya pagaste al IRS el año pasado: "Multiplica tus ingresos de 2023 en un 20% y asegúrate de haber pagado ya [ese monto]", dijo. Si no lo has hecho, envía un pago que cubra la diferencia antes del lunes.

Para algunas personas que ganan menos de US$ 200.000, el cálculo del 20% puede sobreestimar la obligación tributaria, pero eso los protegerá de recibir multas, dijo. Sin embargo, si los ingresos de tu hogar superan los US$ 200.000, es posible que subestime lo que debes y sería mejor que utilizara el 30 % en sus cálculos.

El alto costo de no hacer nada hasta el lunes

No presentar la declaración a tiempo cuando aún debes impuestos te someterá a una multa por no presentar la declaración, que se basa en el retraso de su declaración y el monto de los impuestos no pagados. Específicamente, será el 5% de sus impuestos no pagados por cada mes, o por una parte del mes en que tu declaración se retrase. El IRS señala, sin embargo, que esta multa no excederá el 25% de los impuestos no pagados.

Si no pagas lo que debes antes de la fecha límite de presentación de impuestos, también se te impondrá una multa por falta de pago. Eso equivale al 0,5% de tu saldo pendiente cada mes o parte del mes que no se paga. Tampoco superará el 25% del total.

Si se aplican una multa por no presentar la declaración y por no pagar en el mismo mes, no se le cobrará más de un total del 5 % (4,5 % por no presentar la declaración y 0,5 % por no pagar). , según el IRS.

Ten en cuenta también que tu saldo pendiente estará sujeto a intereses.

Es por eso que incluso si no puedes pagar lo que debes en su totalidad antes del lunes, al menos envía un pago parcial para reducir la cantidad de multas e intereses que se acumularán.

Y lee sobre las diferentes formas en que puedes elaborar un plan de pago con el IRS, que puede limitar aún más tus multas e intereses. Si debes mucho, puede valer la pena recibir asesoramiento de un agente registrado, un contador público certificado o un abogado fiscal que pueda representarlo ante el IRS para asegurarse de que estás eligiendo el mejor plan para tus circunstancias.

Nota especial para trabajadores autónomos, autónomos y propietarios únicos: incluso si presentas tu declaración a tiempo y pagas todo lo que debesantes del 15 de abril, puedes estar sujeto a una multa por pago insuficiente si no pagaste sus impuestos estimados trimestralmente durante todo el año, o pagaste menos de lo que debías en un trimestre determinado.

¿Qué pasa si presentas tu solicitud tarde pero se te debe un reembolso?

Si eres un presentador tardío al que se le debe un reembolso, en realidad, no se te impondrá una multa por no presentar la declaración si no cumples con la fecha límite.

"El quid de la cuestión es que estas sanciones sólo se aplican en circunstancias en las que el contribuyente adeuda impuestos y no se pagan en la fecha de vencimiento. Si a un contribuyente se le debe un reembolso, la fecha del 15 de abril, en un sentido práctico, no significa nada. El contribuyente puede presentar su declaración hasta tres años después de la fecha de vencimiento original y el IRS no solo emitirá su reembolso sino que también pagará al contribuyente los intereses sobre el reembolso", dijo O'Saben.

Pero presenten la solicitud dentro de ese plazo, advirtió. "Si superas el límite de tres años después de la fecha de vencimiento original, incluso si te corresponde un reembolso, ya no tendrás derecho a él".