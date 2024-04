¿Cómo declarar impuestos en EE.UU.? 1:45

(CNN) -- Si aún no has enviado tu declaración de impuestos sobre los ingresos de 2023, tienes hasta el 15 de abril para hacerlo. A menos que estés entre las millones de personas a quienes, por diferentes razones, se les concede más tiempo para presentar su solicitud este año.

Eso incluye a aquellos que solicitan una prórroga automática de seis meses antes del 15 de abril. Los contribuyentes que eligen esta opción no necesitan darle al IRS (Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) ninguna explicación sobre por qué quieren una extensión. Pero ten en cuenta que esa extensión solo te da más tiempo para presentar tu declaración de impuestos sobre la renta federal. Aún debes pagar todos los impuestos adeudados para 2023 antes de la fecha límite del 15 de abril. De lo contrario, es posible que te apliquen una multa por falta de pago. Entonces, si estás en este grupo y crees que todavía le debe dinero al IRS del año pasado, calcula cuánto y envía su pago antes del día 15.

El siguiente gran grupo de personas que no tienen que presentar la declaración antes del Día de Impuestos son aquellos que viven o hacen negocios en una localidad que fue declarada área de desastre federal en 2023. Si estás en este grupo, se te otorga automáticamente una prórroga para presentar la solicitud, así como una prórroga para pagar lo que debes, sin que se requiera ninguna acción de tu parte. Sin embargo, los plazos específicos variarán según la ubicación, así que consulta esta lista si crees que te ves afectado.

Y el último grupo de personas con más tiempo son los que viven en Maine y Massachusetts, que celebran el Día de los Patriotas el 15 de abril. Para los aproximadamente 4,4 millones de hogares en esos estados, la fecha límite para la presentación y el pago de impuestos será el 17 de abril. Lo mismo va para aquellos que viven en Washington, D.C., debido a la celebración del Día de la Emancipación el 16 de abril.

El IRS ya ha recibido más de 80 millones de declaraciones de impuestos sobre los ingresos para 2023, según sus cifras más recientes publicadas el viernes. Pero eso es solo alrededor de la mitad del total de declaraciones que aún espera recibir.

publicidad

Si tu declaración se encuentra entre estos grupos, cualquiera que sea tu fecha límite, aquí hay algunas otras cosas que debes tener en cuenta al preparar tus impuestos de 2023.

Las pequeñas cosas que hacen una gran diferencia

Hay algunas cosas muy simples que debes tener en cuenta para que tu declaración esté libre de errores y el IRS la procese rápidamente.

Entre ellas, revisa tu devolución del año pasado. Será un buen recordatorio de todos los documentos que necesitarás para completar la declaración de este año. Y haz un recuento de todos los grandes cambios que ocurrieron en tu vida en 2023 y que pueden afectar su situación fiscal en general (por ejemplo si te casaste o te divorciaste, tuviste un bebé, vendiste una propiedad, ganaste en Bitcoin, etc.)

“Los contribuyentes deben recopilar todos los documentos clave, incluidos los formularios W-2 y 1099, así como cualquier documentación de respaldo para deducciones o créditos fiscales, como créditos educativos o pagos de intereses hipotecarios. Además, es recomendable tener disponible la declaración de impuestos del año anterior, ya que puede ser necesario”, aconseja el IRS.

Y antes de enviar tu declaración, verifica que todo, desde la ortografía de tu nombre, tu número de Seguro Social y tu estado civil para efectos de la declaración, sea correcto, así como tu ruta bancaria y números de cuenta si eliges recibir un reembolso mediante depósito directo.

La expansión del crédito tributario por hijos aún está congelada

¿Recuerdas todo lo que se habló en el Congreso sobre un proyecto de ley fiscal bipartidista que incluiría una disposición que ampliaría el crédito fiscal por hijo de 2023 para muchas familias? Bueno, eso aún no se ha materializado y puede que no suceda en el corto plazo, si es que llegara a hacerlo.

Sin embargo, si finalmente se aprueba algo que incluya una expansión retroactiva del crédito, el IRS ha dicho que haría el cambio en las declaraciones de impuestos de 2023 de aquellos que sean elegibles y ya hayan presentado su declaración.

La deducción de última hora para 2023 sigue siendo posible

Si bien el año 2023 puede estar en el espejo retrovisor, es posible que aún puedas obtener una deducción rápida antes del 15 de abril para ayudar a reducir tu obligación tributaria de 2023.

Si no has maximizado tus contribuciones a una IRA tradicional. Para 2023, puedes contribuir hasta US$ 6.500 (o US$ 7.500 si tienes 50 años o más). Esas contribuciones también pueden ser deducibles si no tienes acceso a un plan de jubilación en el lugar de trabajo y tus ingresos caen por debajo de cierto umbral. Si tienes acceso a un plan de jubilación en el lugar de trabajo, es posible que obtengas una deducción parcial, nuevamente dependiendo de tus ingresos.

Aquí está el desglose detallado de esos umbrales de ingresos

Asegúrate de que el preparador de impuestos que uses, o hayas usado, sea confiable

La semana pasada, el Departamento de Justicia se hizo eco de lo que el IRS ha dicho con frecuencia: evita utilizar preparadores de impuestos “sin escrúpulos”. El Departamento de Justicia señaló en un comunicado que dejar que un estafador prepare tu declaración, puede dejarte con multas e intereses sobre los impuestos impagos.

¿Una señal reveladora de que estás tratando con un estafador? Te prometen reembolsos descomunales que parecen demasiado buenos para ser verdad, dijo el Fiscal General Adjunto David Hubber de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Si tu preparador de impuestos te pide que firmes una declaración en blanco, se niega a firmar su declaración como preparador o no te entrega una copia de tu declaración, consulta el sitio web del IRS para asegurarte de no exponerte a problemas", dijo Hubber.

El IRS advierte además a los contribuyentes que no caigan en esquemas abusivos de evasión fiscal o en cualquiera de otros intentos de estafa por parte de preparadores de impuestos.

Seguimiento de tu reembolso

El reembolso promedio al 22 de marzo fue de US$ 3.081, según las estadísticas del IRS.

La mayoría de los contribuyentes obtienen un reembolso del IRS cada año y, por lo general, reciben su dinero dentro de los 21 días posteriores a la presentación. Si espera que le devuelvan su dinero y aún no lo ha hecho, puede realizar un seguimiento de su progreso a través de la herramienta del IRS ¿Dónde está mi reembolso?.

Es posible que también se te deba un reembolso anterior. Si no presentaste una declaración de 2020, tienes hasta el 17 de mayo para hacerlo. Según el IRS, más de 1.000 millones de dólares en reembolsos esperan a quienes no presentaron su declaración en el primer año fiscal de la pandemia. Los montos de reembolso estimados medios difieren según el estado (consulta la tabla del IRS aquí), pero varían desde un mínimo de US$ 761 en Idaho hasta un máximo de US$ 1.031 en Pensilvania.

Además de un reembolso, el IRS señala además que las personas con ingresos bajos y moderados también pueden ser elegibles para recibir el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC por sus siglas en inglés). El EITC valía hasta US$ 6.660 en 2020 para aquellos con hijos calificados.

Si no presentas tu declaración de 2020 antes del 17 de mayo, perderás el dinero que se te debe.

Y si presentas tu declaración y se te debe un reembolso, es posible que te lo retengan si aún no has presentado tus declaraciones de 2021 o 2022. La agencia también señala que “cualquier monto de reembolso para 2020 se aplicará a los montos aún adeudados al IRS, o a una agencia tributaria estatal, y podrá usarse para compensar la manutención infantil impaga u otras deudas federales vencidas, como préstamos estudiantiles”.